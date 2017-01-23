High school notebook: Archbishop Hoban senior Lukus Stricker earns wrestling honor at Austintown Fitch tournament; Medina finishes second as a team

PHA+QXJjaGJpc2hvcCBIb2JhbiBzZW5pb3IgTHVrdXMgU3RyaWNrZXIgd2FzIG5hbWVkIHRoZSBN
b3N0IE91dHN0YW5kaW5nIFdyZXN0bGVyIG9uIFNhdHVyZGF5IGF0IHRoZSAyNHRoIEpvc2ggSGVw
aG5lciBNZW1vcmlhbCBXcmVzdGxpbmcgVG91cm5hbWVudCBhdCBBdXN0aW50b3duIEZpdGNoLjwv
cD48cD5TdHJpY2tlciwgYSBIYXJ2YXJkIFVuaXZlcnNpdHkgcmVjcnVpdCwgd29uIGFuIGluZGl2
aWR1YWwgdGl0bGUgYXQgMTIwIHBvdW5kcy48L3A+PHA+QXVzdGludG93biBGaXRjaCBwbGFjZWQg
Zmlyc3QgaW4gdGhlIDI5LXRlYW0gZXZlbnQgd2l0aCAyOTAmIzE4OTsgcG9pbnRzLiBNZWRpbmEg
KDI2OCYjMTg5OyksIExvdWlzdmlsbGUgKDI0NiksIFN0LiBWaW5jZW50LVN0LiBNYXJ5ICgyMTAp
IGFuZCBHaXJhcmQgKDIwNikgcm91bmRlZCBvdXQgdGhlIHRvcCBmaXZlIHRlYW1zLiBOaW5lIG9m
IHRoZSAxNCB3ZWlnaHQgY2xhc3NlcyB3ZXJlIHdvbiBieSBhIGxvY2FsIHdyZXN0bGVyLCBhbmQg
MTAgYXJlYSBjb21wZXRpdG9ycyB3ZXJlIHNlY29uZC48L3A+PHA+U3RyaWNrZXIsIE1lZGluYSYj
ODIxNztzIEJyYWR5IENocmlzbWFuICgxNTIpIGFuZCBBbGV4IFNhZG93c2t5ICgxODIpLCBMb3Vp
c3ZpbGxlJiM4MjE3O3MgSmF4IExlb25hcmQgKDEzOCkgYW5kIEppbW15IExlb25hcmQgKDE5NSks
IFN0LiBWLU0mIzgyMTc7cyBMdWtlIFd5bWVyICgxMzIpIGFuZCBEYXZpZCBIZWF0aCAoMTcwKSwg
VGFsbG1hZGdlJiM4MjE3O3MgRWQgU3ViZXIgSVYgKDEwNikgYW5kIENvcGxleSYjODIxNztzIEFu
dHdvbiBQdWdoICgxNDUpIGVhY2ggd29uIGEgdGl0bGUuPC9wPjxwPlRoZSBhcmVhIHJ1bm5lci11
cHMgd2VyZTogTG91aXN2aWxsZSYjODIxNztzIEFuZHkgR3JhaGFtICgxMDYpIGFuZCBDaGFzZSBM
YXV0emVuaGVpc2VyICgyODUpLCBIb2JhbiYjODIxNztzIEx1a2UgSGV3aXR0ICgxMTMpIGFuZCBR
dWludG9uIEtlbGxleSAoMTUyKSwgTWFybGluZ3RvbiYjODIxNztzIEVycmlrIEdlcmJhY2sgKDEy
NiksIEVsbGV0JiM4MjE3O3MgU2t5bGVyIERlY2F0dXIgKDEzMikgYW5kIE1hcnF1cyBZb3VuZyAo
MTk1KSwgSmFja3NvbiYjODIxNztzIEJyYXh0b24gRnJlZW1hbiAoMTYwKSBhbmQgWmVuaWsgVm92
ayAoMTcwKSBhbmQgTW9nYWRvcmUmIzgyMTc7cyBQYXVsIFNreWUgKDIyMCkuPC9wPjxwPkJveXMg
cXVpY2sgc2hvdHM8L3A+PHA+JiM4MjI2OyBMdWtlIFNjaGFlZmVyIG1hZGUgYSBsYXl1cCBvbiBG
cmlkYXkgd2l0aCB0aHJlZSBzZWNvbmRzIHRvIGdvIGluIHRoZSBmb3VydGggcXVhcnRlciB0byBs
aWZ0IGhvc3QgTWVkaW5hJiM4MjE3O3MgdG8gYSA3OC03NiBib3lzIGJhc2tldGJhbGwgd2luIG92
ZXIgU29sb24uIFNjaGFlZmVyIHNjb3JlZCAxNyBwb2ludHMuIFNhbSBNY0tlZSBhbmQgZnJlc2ht
YW4gS3lsZSBTenVtc2tpIGJvdGggc2NvcmVkIDEyIHBvaW50cyBmb3IgdGhlIEJlZXMgKDEyLTIp
LjwvcD48cD4mIzgyMjY7IEJydW5zd2ljayAoMTEtNSkgYmVhdCBob3N0IE1lbnRvciA2MS00OCBv
biBGcmlkYXkgd2l0aCBLeWxlIEdvZXNzbGVyICgxNyBwb2ludHMpLCBLZWl0aCBTaW1tb25zICgx
NSkgYW5kIFphayBab2dyYWZvcyAoMTQpIGxlYWRpbmcgdGhlIGNoYXJnZS48L3A+PHA+R2lybHMg
cXVpY2sgc2hvdHM8L3A+PHA+JiM4MjI2OyBUdXNsYXcmIzgyMTc7cyBnaXJscyBiYXNrZXRiYWxs
IHRlYW0gKDEzLTMwIGJlYXQgaG9zdCBGYWlybGVzcyA0OC0yOSBvbiBTYXR1cmRheS4gTWF5Y2kg
U2FsZXMgbGVkIHRoZSBNdXN0YW5ncyB3aXRoIDE3IHBvaW50cy48L3A+PHA+JiM4MjI2OyBUYW5u
ZXIgV2lydGgmIzgyMTc7cyAyMSBwb2ludHMgbGVkIHZpc2l0aW5nIFRyaXdheSB0byBhIDQ4LTQ0
IHdpbiBvdmVyIFR1c2t5IFZhbGxleS48L3A+PHA+JiM4MjI2OyBBdmVyeSBSb2JpbnNvbiBzY29y
ZWQgMTcgcG9pbnRzIHRvIGxlYWQgaG9zdCBSYXZlbm5hIHRvIGEgNTEtMzMgd2luIG92ZXIgQ292
ZW50cnkuPC9wPjxwPk1pY2hhZWwgQmVhdmVuIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzgy
OSBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86bWJlYXZlbkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+bWJlYXZl
bkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIFJlYWQgdGhlPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0FCSlZhcnNpdHkiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj4mbmJzcDsmIzM1O0FC
SlZhcnNpdHkmbmJzcDs8L2E+IGhpZ2ggc2Nob29sIGJsb2cgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3
dy5vaGlvLmNvbS9wcmVwcyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5vaGlvLmNvbS9wcmVwczwvYT4u
IEZvbGxvdyBoaW0gb24gVHdpdHRlciBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnR3aXR0ZXIuY29t
L01CZWF2ZW5BQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cudHdpdHRlci5jb20vTUJlYXZlbkFCSjwv
YT4uIDwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.