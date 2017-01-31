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Notebook

High school notebook: Aurora’s Bubba Arslanian, Hudson’s Jonah Wieland, St. V-M’s Eric Bentley pledge to play football at the University of Akron

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: January 31, 2017 - 05:01 PM

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