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High school notebook

High school notebook: Aurora’s Gavin Blunt commits to play football at the University of Akron

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: July 19, 2017 - 08:10 PM | Updated: July 19, 2017 - 09:18 PM
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Aurora's Gavin Blunt (left) is brought down by Hudson's Evan Westerbeck in the first quarter of their Division II regional semifinal game at Nordonia High School on Nov. 11, 2016. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


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