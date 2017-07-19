All CATEGORIES
☰ Menu

High school notebook

High school notebook: Aurora’s Gavin Blunt commits to play football at the University of Akron

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: July 19, 2017 - 08:10 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Aurora's Gavin Blunt (left) is brought down by Hudson's Evan Westerbeck in the first quarter of their Division II regional semifinal game at Nordonia High School on Nov. 11, 2016. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


MORE IN SPORTS

Akron car show Sunday to honor drag-racing pioneer `Akron Arlen’

Racing enthusiasts will gather in Akron for a car show Sunday that will be a celebration of local drag-racing pioneer Arlen Vanke, who died in June. His 81st birthday would have been Saturday.

tribe22cut_1
Indians 13, Blue Jays 3: Edwin Encarnacion leads offensive eruption against former team
marla22cut_1
Marla Ridenour: With relationships seemingly beyond repair, Cavaliers should trade Kyrie Irving if they can get big return
cavs22cut_1
Cavaliers guard Kyrie Irving has reportedly requested a trade
RubberDucks report: Greg Allen rounding back into form in Akron following hamate injury
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next