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High school notebook: Barberton set to host 12th annual Greynolds Classic on Saturday; Stow snaps Wadsworth’s 89-game league winning streak

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: December 6, 2016 - 05:27 PM | Updated: December 7, 2016 - 08:39 AM
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