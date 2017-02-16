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High school notebook: Buchtel, Ellet to meet in City Series boys basketball title game

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: February 16, 2017 - 06:30 PM

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CLEVELAND: It hasn’t always been easy and oftentimes it has quite literally been painful for those involved, but the Cavaliers enter the All-Star break again on top of the Eastern Conference and the overwhelming favorites to return to the NBA Finals for what would be LeBron James’ seventh consecutive trip.

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