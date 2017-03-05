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High school notebook

High school notebook: Buchtel, Kenmore set to meet for third time this season in boys basketball on Thursday

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: March 5, 2017 - 04:04 PM

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