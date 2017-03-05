High school notebook: Buchtel, Kenmore set to meet for third time this season in boys basketball on Thursday

PHA+VGhlIEJ1Y2h0ZWwgYW5kIEtlbm1vcmUgYm95cyBiYXNrZXRiYWxsIHRlYW1zIHdpbGwgcmVu
ZXcgYWNxdWFpbnRhbmNlcyBvbiB0aGUgY291cnQgYXQgNyBwLm0uIFRodXJzZGF5IGluIGEgdG91
cm5hbWVudCBnYW1lIGluIENhbnRvbi48L3A+PHA+VGhlIEdyaWZmaW5zICgxOC01KSBhbmQgQ2Fy
ZGluYWxzICgxNS03KSBlYWNoIHdvbiBEaXZpc2lvbiBJSSBzZWN0aW9uYWwgY2hhbXBpb25zaGlw
cyBvbiBGcmlkYXkgdG8gYWR2YW5jZSB0byBtZWV0IGluIGEgZGlzdHJpY3Qgc2VtaWZpbmFsIGF0
IHRoZSBDYW50b24gTWVtb3JpYWwgRmllbGQgSG91c2UuPC9wPjxwPkJ1Y2h0ZWwsIHRoZSBDaXR5
IFNlcmllcyBydW5uZXItdXAgdG8gRWxsZXQsIGRlZmVhdGVkIEtlbm1vcmUgdHdpY2UgaW4gdGhl
IHJlZ3VsYXIgc2Vhc29uLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhpcyB3aWxsIGNlcnRhaW5seSBiZSBhIGNv
bXBldGl0aXZlIGdhbWUgYWdhaW5zdCB0d28gY2l0eSByaXZhbHMsJiM4MjIxOyBCdWNodGVsIGNv
YWNoIFN0ZXBoZW4gV2hpdGUgc2FpZC48L3A+PHA+S2VubW9yZSBkZWZlYXRlZCBob3N0IENvdmVu
dHJ5IDYzLTUyIG9uIEZyaWRheSBpbiBhIHNlY3Rpb25hbCBmaW5hbC4gVGhlIENhcmRpbmFscyBh
cmUgbGVkIGJ5IHNlbmlvcnMgVGhvbWFzIFdvb2RzLCBEZUp1YW4gTGF3cmVuY2UsIERlbW9uZCBU
YXlsb3IgYW5kIEphJiM4MjE3O1ZlcmUgU2FsdGVyLCBhbmQganVuaW9ycyBUcmUmIzgyMTc7VmFu
dGUgVGlwdG9uIGFuZCBDYW1lcm9uIEJyb3duLjwvcD48cD5BZ2FpbnN0IENvdmVudHJ5LCBXb29k
cyAoMTMgcG9pbnRzKSwgTGF3cmVuY2UgKDEyKSwgVGF5bG9yICgxMSkgYW5kIFRpcHRvbiAoMTAg
cG9pbnRzKSBzY29yZWQgaW4gZG91YmxlIGZpZ3VyZXMuIDwvcD48cD4mIzgyMjA7SSB0aGluayB3
ZSBhcmUgZGVmaW5pdGVseSB0aGUgdW5kZXJkb2cgZ29pbmcgaW4sJiM4MjIxOyBLZW5tb3JlIGNv
YWNoIEJyaWFuIERhd3NvbiBzYWlkIG9uIFN1bmRheS4gJiM4MjIwO1dlIGhhdmUgc29tZXRoaW5n
IHRvIHByb3ZlIGFuZCBJIHRoaW5rIG91ciBraWRzIHdpbGwgYmUgbW90aXZhdGVkLiBJIGRvbiYj
ODIxNzt0IHRoaW5rIHRoZXJlIGFyZSBnb2luZyB0byBiZSBhbnkgc3VycHJpc2VzIG9uIGVpdGhl
ciBzaWRlLiBXZSBrbm93IHdoYXQgdGhleSBhcmUgZ29pbmcgdG8gZG8gYW5kIHRoZXkga25vdyB3
aGF0IHdlIGFyZSBnb2luZyB0byBkby4gSXQgd2lsbCBjb21lIGRvd24gdG8gZXhlY3V0aW9uLiYj
ODIyMTs8L3A+PHA+QnVjaHRlbCB0b3BwZWQgdmlzaXRpbmcgVGFsbG1hZGdlIDc0LTYxIGluIGEg
c2VjdGlvbmFsIGZpbmFsIG9uIEZyaWRheSwgZGVzcGl0ZSBCbHVlIERldmlscyBndWFyZCBNYXR0
aGV3IEZyYW5jZXNjb25pIG1ha2luZyBzZXZlbiAzLXBvaW50ZXJzIGFuZCBzY29yaW5nIDM4IHBv
aW50cy4gPC9wPjxwPlRoZSBHcmlmZmlucyBmZWF0dXJlIGp1bmlvcnMgQWFtaXIgU29sb21vbiwg
SXNhaWFoIFJvZ2VycywgQnJhbmRvbiBNY0dpbm5pcyBhbmQgQ2hyaXN0b3BoZXIgUm9iaW5zb24s
IGFuZCBzZW5pb3JzIFRhcmlxIFZpbnNvbiBhbmQgSnVzdGlzIENyYWlnLiBTb2xvbW9uICgyMSBw
b2ludHMpLCBWaW5zb24gKDE2KSwgUm9nZXJzICgxMykgYW5kIFJvYmluc29uICgxMikgcmVhY2hl
ZCBkb3VibGUgZmlndXJlcyBhZ2FpbnN0IFRhbGxtYWRnZS48L3A+PHA+SG9iYW4gYmVhdHMgSHVk
c29uPC9wPjxwPkFyY2hiaXNob3AgSG9iYW4gZGVmZWF0ZWQgdmlzaXRpbmcgSHVkc29uIDU4LTQx
IG9uIFNhdHVyZGF5IGluIGEgRGl2aXNpb24gSSBib3lzIGJhc2tldGJhbGwgc2VjdGlvbmFsIGZp
bmFsLiBKdW5pb3IgQ29sbGVuIEd1cmxleSBzY29yZWQgMjIgcG9pbnRzIHRvIGxlYWQgSG9iYW4g
KDIxLTIpLjwvcD48cD5KdW5pb3IgR2FycmV0dCBIb3VzZXIgYW5kIHNlbmlvciBCcmlhbiBDdXBw
ZXR0IGJvdGggc2NvcmVkIDEwIHBvaW50cyBmb3IgdGhlIEtuaWdodHMsIHdobyB3aWxsIG1lZXQg
QnJ1bnN3aWNrIGluIGEgZGlzdHJpY3Qgc2VtaWZpbmFsIGF0IDcgcC5tLiBXZWRuZXNkYXkgYXQg
Q29wbGV5LjwvcD48cD5TcGVuY2VyIE1jQ2x1cmUgcGFjZWQgSHVkc29uICg5LTE1KSB3aXRoIDIw
IHBvaW50cy4gSG9iYW4gY29hY2ggVC5LLiBHcmlmZml0aCBzYWlkIEd1cmxleSBhbmQgTWNDbHVy
ZSBib3RoIG1hZGUgZml2ZSAzLXBvaW50ZXJzLjwvcD48cD5MYWtlIHRvcHMgSG93bGFuZDwvcD48
cD5MYWtlICgxNy02KSBiZWF0IHZpc2l0aW5nIFdhcnJlbiBIb3dsYW5kIDU2LTM2IG9uIFNhdHVy
ZGF5IHRvIGFkdmFuY2UgdG8gYSBEaXZpc2lvbiBJIGRpc3RyaWN0IHNlbWlmaW5hbCBhZ2FpbnN0
IEJvYXJkbWFuIGF0IDcgcC5tLiBUaHVyc2RheSBhdCBBbGxpYW5jZS48L3A+PHA+Qmx1ZSBTdHJl
YWtzIGNvYWNoIFRvbSBNY0JyaWRlIHNhaWQgc2VuaW9ycyBKb2UgTWNCcmlkZSBhbmQgSmltIEtp
cnZlbiBhcmUgY29uc2lzdGVudCBsZWFkZXJzIGFsb25nIHdpdGggc29waG9tb3JlIEpha2UgTWFy
YW52aWxsZS4gSm9lIE1jQnJpZGUgc2NvcmVkIDE2IHBvaW50cyBhZ2FpbnN0IEhvd2xhbmQsIEtp
cnZlbiBjb250cmlidXRlZCAxNSBwb2ludHMgYW5kIE1hcmFudmlsbGUgY2hpcHBlZCBpbiBuaW5l
IHBvaW50cy4gPC9wPjxwPlRoZSBidXp6IGNvbnRpbnVlczwvcD48cD5CcmVja3N2aWxsZSB3b24g
aXRzIDE0dGggdGVhbSBzdGF0ZSBjaGFtcGlvbnNoaXAgaW4gYSByb3cgaW4gZ3ltbmFzdGljcyBv
biBGcmlkYXkgYXQgSGlsbGlhcmQgQnJhZGxleSB1bmRlciBjb2FjaCBKb2FuIEdhbmltLiA8L3A+
PHA+VGhlIEJlZXMgc2NvcmVkIDE0Ny4xNTAgcG9pbnRzIHRvIHNlY3VyZSB0aGVpciAxN3RoIHN0
YXRlIHRpdGxlIG92ZXJhbGwuIFJvY2t5IFJpdmVyIE1hZ25pZmljYXQgKDE0Ni4wNzUpLCBNZW50
b3IgKDE0Mi43MDApLCBIdWRzb24gKDEzOS45MDApIGFuZCBDaGFyZG9uICgxMzguNjI1KSByb3Vu
ZGVkIG91dCB0aGUgdG9wIGZpdmUgdGVhbXMgaW4gdGhlIDEyLXRlYW0gZXZlbnQuPC9wPjxwPkJy
ZWNrc3ZpbGxlIHNlbmlvciBUZXNzYSBQaGlsbGlwcyB3b24gdGhlIGluZGl2aWR1YWwgYWxsLWFy
b3VuZCBzdGF0ZSB0aXRsZSBvbiBTYXR1cmRheSBhdCBIaWxsaWFyZCBCcmFkbGV5IHdpdGggMzcu
NjI1IHBvaW50cy4gPC9wPjxwPkJlZXMganVuaW9yIEVtaWx5IEh1ZmZtYW4gdG9vayBzZWNvbmQg
d2l0aCAzNy41NzUgcG9pbnRzIGFuZCBXYWxzaCBKZXN1aXQganVuaW9yIEdyYWNlIEZhYnJ5IHdh
cyBmb3VydGggd2l0aCAzNi45MDAgcG9pbnRzLiA8L3A+PHA+SW4gdG90YWwsIEJyZWNrc3ZpbGxl
IHBsYWNlZCBmb3VyIGdpcmxzIGluc2lkZSB0aGUgdG9wIDEwIHdpdGggUGhpbGxpcHMsIEh1ZmZt
YW4sIHNvcGhvbW9yZSBJemFiZWxsYSBBYm9va2lyZSAoc2l4dGgsIDM2LjcwMCkgYW5kIHNlbmlv
ciBCcmllbGxlIE1hcmxvdyAobmludGgsIDM2LjM1MCkuPC9wPjxwPk1pY2hhZWwgQmVhdmVuIGNh
biBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzgyOSBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86bWJlYXZlbkB0
aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+bWJlYXZlbkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIFJl
YWQgdGhlPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0FCSlZhcnNpdHkiIHRh
cmdldD0iX2JsYW5rIj4mbmJzcDsmIzM1O0FCSlZhcnNpdHkmbmJzcDs8L2E+IGhpZ2ggc2Nob29s
IGJsb2cgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9wcmVwcyIgdGFyZ2V0PSJfYmxh
bmsiPnd3dy5vaGlvLmNvbS9wcmVwczwvYT4uIEZvbGxvdyBoaW0gb24gVHdpdHRlciBhdCA8YSBo
cmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL01CZWF2ZW5BQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53
d3cudHdpdHRlci5jb20vTUJlYXZlbkFCSjwvYT4uIDwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.