High school notebook: Buckeye tabs Greg Dennison as its football coach

PHA+R3JlZyBEZW5uaXNvbiBpcyByZXR1cm5pbmcgdG8gdGhlIHNpZGVsaW5lcyBhcyB0aGUgZm9v
dGJhbGwgY29hY2ggYXQgQnVja2V5ZS48L3A+PHA+RGVubmlzb24sIDUyLCBpcyBpbiBsaW5lIHRv
IHRha2Ugb3ZlciB0aGUgQnVja3MgYXMgYSByZXBsYWNlbWVudCBmb3IgTWFyayBQaW56b25lLCB3
aG8gbGVmdCB0byB0YWtlIG92ZXIgYXMgQnJ1bnN3aWNrJiM4MjE3O3MgZm9vdGJhbGwgY29hY2gu
PC9wPjxwPiYjODIyMDtJJiM4MjE3O20gcmVhbGx5IGV4Y2l0ZWQsIGVzcGVjaWFsbHkgdG8gYmUg
YXQgYSBwbGFjZSBsaWtlIEJ1Y2tleWUsJiM4MjIxOyBEZW5uaXNvbiB0b2xkIHRoZSBNZWRpbmEg
R2F6ZXR0ZS4gJiM4MjIwO1RoZSBtb3JlIEkgZm91bmQgb3V0IGFib3V0IGl0LCB0aGUgbW9yZSBJ
IGxpa2VkICYjODIxMjsgdGhlIGNvbW11bml0eSwgdGhlIHJldHVybmluZyBwbGF5ZXJzLCB3aGVy
ZSB0aGUgcHJvZ3JhbSBpcyBoZWFkZWQsIHRoZSBhZG1pbmlzdHJhdGlvbi4gVGhlcmUmIzgyMTc7
cyBzbyBtYW55IHBvc2l0aXZlcy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgd2FudGVkIHRvIGdvIGJhY2sgYW5k
IGJlIGEgaGVhZCBjb2FjaCwgYnV0IEkgZGlkbiYjODIxNzt0IHdhbnQgdG8ganVtcCBhdCBhbnl0
aGluZy4gVGhpcyBpcyBhIGpvYiB0aGF0IGNvdWxkIGJlIGEgc3BlY2lhbCBqb2IuJiM4MjIxOzwv
cD48cD5QaW56b25lIGxlZCBCdWNrZXllIHRvIGEgMzMtMTEgcmVjb3JkIGluIGZvdXIgc2Vhc29u
cywgZm91ciBQYXRyaW90IEF0aGxldGljIENvbmZlcmVuY2UgU3RhcnMgRGl2aXNpb24gY2hhbXBp
b25zaGlwcyBhbmQgZm91ciBEaXZpc2lvbiBJSUkgcGxheW9mZiBhcHBlYXJhbmNlcy48L3A+PHA+
RGVubmlzb24gY29hY2hlZCB0aGUgV2Fkc3dvcnRoIGZvb3RiYWxsIHRlYW0gZnJvbSAxOTk1LTIw
MTUgYW5kIGNvbXBpbGVkIGEgMTQ4LTc3IHJlY29yZC4gVGhlIEdyaXp6bGllcyB3b24gdGhyZWUg
U3VidXJiYW4gTGVhZ3VlIHRpdGxlcyAoMTk5NiwgMjAwNywgMjAwOSkgYW5kIG1hZGUgdGhyZWUg
cmVnaW9uYWwgZmluYWwgYXBwZWFyYW5jZXMgKDE5OTksIDIwMDMsIDIwMTEpIGluIHRoZSBwbGF5
b2Zmcy48L3A+PHA+RGVubmlzb24gaXMgc2V0IHRvIGNvbnRpbnVlIHRvIHRlYWNoIG1hdGggYXQg
V2Fkc3dvcnRoLiBIZSBhbHNvIGhhcyBoZWFkIGNvYWNoaW5nIGV4cGVyaWVuY2UgYXQgaGlzIGFs
bWEgbWF0ZXIgTm9ydG9uICgxMS05IHJlY29yZCBpbiAxOTkzLTE5OTQpLCBhbmQgaGFzIGJlZW4g
YW4gYXNzaXN0YW50IGF0IE5vcnRoIENhbnRvbiBIb292ZXIgKDE5ODcpLCBCYXJiZXJ0b24gKDE5
ODgtMTk5MikgYW5kIEJydW5zd2ljayAoMjAxNikuPC9wPjxwPkJvd2xpbmcgdXBkYXRlPC9wPjxw
PlRoZSBOb3Jkb25pYSBib3lzIGFuZCB0aGUgU3RvdyBnaXJscyB3b24gdGVhbSB0aXRsZXMgcmVj
ZW50bHkgYXQgdGhlIEZhbGNvbiBDbGFzc2ljIGF0IExlZ2VuZCBMYW5lcyBpbiBDdXlhaG9nYSBG
YWxscy4gVGhlIGNsYXNzaWMgZmVhdHVyZWQgZml2ZSBwZXJzb24gdGVhbXMgYm93bGluZyB0aHJl
ZSByZWd1bGFyIGdhbWVzIGFuZCB0aGVuIHNpeCBiYWtlciBnYW1lcy4gTm9yZG9uaWEmIzgyMTc7
cyBib3lzIGZpbmlzaGVkIHdpdGggNCwzMTggdG8gdG9wIGEgMTYtdGVhbSBmaWVsZCBhbmQgU3Rv
dyYjODIxNztzIGdpcmxzIHNjb3JlZCBhIDMsNzMxIHRvIHRvcCBhIG5pbmUtdGVhbSBmaWVsZC48
L3A+PHA+U3RvdywgRWFzdGxha2UgTm9ydGgsIFdvb2RyaWRnZSBhbmQgV2Fsc2ggSmVzdWl0IGZp
bmlzaGVkIHNlY29uZCB0aHJvdWdoIGZpZnRoIGluIHRoZSBib3lzIHN0YW5kaW5ncy4gRmFpcnBv
cnQgSGFyYm9yLCBDb3BsZXksIEFyY2hiaXNob3AgSG9iYW4gYW5kIFRhbGxtYWRnZSByb3VuZGVk
IG91dCB0aGUgdG9wIGZpdmUgZ2lybHMgdGVhbXMuIFRhbGxtYWRnZSYjODIxNztzIEtpcnN0ZW4g
TW9vcmUgd29uIHRoZSBnaXJscyBpbmRpdmlkdWFsIHRpdGxlIHdpdGggYSA2MzMgYW5kIEVhc3Rs
YWtlIE5vcnRoJiM4MjE3O3MgSmFsZW4gTG9vayBmaW5pc2hlZCBhcyB0aGUgYm95cyB3aW5uZXIg
d2l0aCBhIDc1NC48L3A+PHA+QmVyZWEtTWlkcGFyayYjODIxNztzIEdhdmluIEZvdXRzIHdhcyBz
ZWNvbmQgb24gdGhlIGJveXMgc2lkZSB3aXRoIGEgNjgzLiBOb3Jkb25pYSYjODIxNztzIFBoaWwg
VG90aCAoNjcyKSwgQ29ubmVyIE5vdmFrICg2NjcpIGFuZCBOb2xhbiBQb3N0b2xrYSAoNjYzKSB3
ZXJlIHRoaXJkIHRocm91Z2ggZmlmdGguIDwvcD48cD5UaGUgc2Vjb25kIHRocm91Z2ggZmlmdGgg
cGxhY2UgZ2lybHMgd2VyZSBTdG93JiM4MjE3O3MgVmFsZXJpZSBCaWxleSAoNjA4KSwgRmFpcnBv
cnQmIzgyMTc7cyBMaW5kc2V5IEJlbmtvICg1ODMpLCBIb2JhbiYjODIxNztzIEVtaWx5IEh1YmVy
ICg1ODMpIGFuZCBTdG93JiM4MjE3O3MgTWVnaGFuIFJpdHppbmdlciAoNTcxKS48L3A+PHA+QmFz
a2V0YmFsbCB0aWRiaXRzPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7Q29sbGluIFJpdHRtYW4gc2NvcmVk
IDI4IHBvaW50cyBvbiBUdWVzZGF5IHRvIGxlYWQgSGlnaGxhbmQmIzgyMTc7cyBib3lzIGJhc2tl
dGJhbGwgdGVhbSB0byBhIDcyLTU2IHdpbiBvdmVyIGhvc3QgVmFsbGV5IEZvcmdlLjwvcD48cD4m
IzgyMjY7JiM4MjAxO0pvZXkgQmFydGluZWxsaSBzY29yZWQgMTggcG9pbnRzIGFuZCB2aXNpdGlu
ZyBCdWNrZXllIGJlYXQgT2JlcmxpbiA1NC00OCBvbiBUdWVzZGF5LjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4
MjAxO0theWxhIEh1ZmZtYW4gc2NvcmVkIDE1IHBvaW50cyBhbmQgQmFpbGVlIEJyb29rcyBzY29y
ZWQgMTQgcG9pbnRzIHRvIGd1aWRlIGhvc3QgQ3V5YWhvZ2EgRmFsbHMgKDktNykgdG8gYSA2MS00
NCBnaXJscyBiYXNrZXRiYWxsIHdpbiBvdmVyIEh1ZHNvbiBvbiBXZWRuZXNkYXkuPC9wPjxwPiYj
ODIyNjsmIzgyMDE7VmlzaXRpbmcgTm9ydG9uICgxMy0zKSB0b3BwZWQgUmF2ZW5uYSA3Ny00OSBv
biBXZWRuZXNkYXkuIEtlbHNleSBIb3NleSBsZWQgdGhlIFBhbnRoZXJzIHdpdGggMjEgcG9pbnRz
LCBCcnlhbmEgSG91c2xleSBhZGRlZCAxMCBwb2ludHMgYW5kIDEwIGFzc2lzdHMsIEpvcmRhbiBC
aXJkIHNjb3JlZCAxNiBwb2ludHMgYW5kIEFiYmV5IE11cmF3c2tpIGFuZCBTYXJhIFNoZWFyZXIg
Y29udHJpYnV0ZWQgMTEgcG9pbnRzIGFwaWVjZS48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtDaGlwcGV3
YSYjODIxNztzIGdpcmxzIGJhc2tldGJhbGwgdGVhbSBpbXByb3ZlZCB0byAxNC0yIG9uIFRodXJz
ZGF5LCBkZWZlYXRpbmcgaG9zdCBTbWl0aHZpbGxlIDU1LTIzLiBMZXhpIEthcm92aWMgbGVkIHRo
ZSBDaGlwcHMgd2l0aCAxMyBwb2ludHMuIDwvcD48cD5NaWNoYWVsIEJlYXZlbiBjYW4gYmUgcmVh
Y2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTM4Mjkgb3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOm1iZWF2ZW5AdGhlYmVhY29u
am91cm5hbC5jb20iPm1iZWF2ZW5AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBSZWFkIHRoZTxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9BQkpWYXJzaXR5IiB0YXJnZXQ9Il9i
bGFuayI+Jm5ic3A7JiMzNTtBQkpWYXJzaXR5Jm5ic3A7PC9hPiBoaWdoIHNjaG9vbCBibG9nIGF0
IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub2hpby5jb20vcHJlcHMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cu
b2hpby5jb20vcHJlcHM8L2E+LiBGb2xsb3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXIgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0
cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9NQmVhdmVuQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LnR3aXR0
ZXIuY29tL01CZWF2ZW5BQko8L2E+LiA8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.