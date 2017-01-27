All CATEGORIES
☰ Menu

Notebook

High school notebook: Buckeye tabs Greg Dennison as its football coach

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: January 27, 2017 - 07:40 PM

MORE IN SPORTS

cavs29cutweb Rick Bowmer - AP
In midst of historic season, Thunder’s Russell Westbrook blocking LeBron’s pursuit of another MVP

CLEVELAND: This was supposed to be the year LeBron James reclaimed what has become his elusive Most Valuable Player trophy. After proving once and for all during last year’s NBA Finals he remains the greatest player in the game today, it stood to reason the carry-over effect would mean more MVP votes this spring.

kehres29cut_01
Pending induction into College Football Hall of Fame enough to make former Mount Union coach Larry Kehres antsy
zmen29cytweb
Akron 91, Buffalo 90: Last-second free throw by Isaiah Johnson lifts Zips to win over Bulls
Indians speak to dealing with Game 7 loss, look to turn page to 2017
zwomen29cutweb
Akron 80, Eastern Michigan 62: Alex Ricketts, Hannah Plybon lead Zips to victory over Eagles
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next