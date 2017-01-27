All CATEGORIES
☰ Menu

Notebook

High school notebook: Buckeye tabs Greg Dennison as its football coach

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: January 27, 2017 - 07:40 PM

MORE IN SPORTS

browns27cut_001 Brynn Anderson - AP
Browns coach Hue Jackson, defensive coordinator Gregg Williams talk trash, let competitive juices flow in final Senior Bowl practice

MOBILE, ALA.: Coach Hue Jackson insisted he’s not interested in the Browns appearing on the HBO documentary series Hard Knocks, but his most recent competitive clash with defensive coordinator Gregg Williams would have been a perfect audition.

gedeon_02
Hudson’s Ben Gedeon using Senior Bowl as steppingstone toward new legacy in NFL
Men’s basketball: Flashes look for third straight win against the MAC’s best offense, nation’s top scorer - 7:51 PM
High school notebook: Buckeye tabs Greg Dennison as its football coach - 7:40 PM
University of Akron basketball: Unbeaten in the MAC, Zips hope to keep momentum against burgeoning rival Buffalo
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next