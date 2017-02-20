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High school notebook: Copley seeks to finish regular season 22-0 for second year in a row in boys basketball; Manchester wins twice

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: February 20, 2017 - 07:49 PM
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Copley's Brian Roberts Jr. (left) and Tallmadge's Matthew Francesconi (cq) go for the rebound during the first period of their game at Tallmadge High School Tuesday, Dec. 20, 2016 in Tallmadge, Ohio. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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