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Notebook

High school notebook: Hoban senior Todd Sibley set to play in New Year’s Day all-star football game

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: December 30, 2016 - 07:10 PM
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Archbishop Hoban's Todd Sibley gets away from Trotwood-Madison's Devon Smith and runs 49 yards for a touchdown during the first quarter of their Division III state championship game at Ohio Stadium Saturday in Columbus. Hoban won 30-0. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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