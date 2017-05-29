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High school notebook

High school notebook: Jackson, Walsh Jesuit earn spots in state girls lacrosse state semifinals; Tuslaw softball, Medina baseball makes history

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: May 29, 2017 - 06:30 PM | Updated: May 30, 2017 - 04:19 PM

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