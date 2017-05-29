All CATEGORIES
☰ Menu

High school notebook

High school notebook: Jackson, Walsh Jesuit earn spots in state girls lacrosse state semifinals; Tuslaw softball, Medina baseball makes history

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: May 29, 2017 - 06:30 PM | Updated: May 30, 2017 - 04:19 PM

MORE IN SPORTS

tribe31web Tony Dejak - AP
Indians 9, Athletics 4: Offensive surge continues; Trevor Bauer strikes out 14

CLEVELAND: The Indians’ lineup continued arguably its best stretch of the season on Tuesday night and Trevor Bauer posted a career high with 14 strikeouts in a 9-4 win over the Oakland Athletics at Progressive Field.

cavs31cut_01
NBA Finals rookies Kyle Korver, Deron Williams become theme in Cavaliers’ championship push
Area state track and field qualifiers
tallmadge31cut_01
High school baseball: Large junior class joins one senior to lead Tallmadge to Division II state semifinals this week
browns31cut
Browns lock up building block by signing linebacker Christian Kirksey to four-year, $38 million contract extension
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next