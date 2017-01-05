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High school notebook

High school notebook: Jeff Gough set to remain football coach at Hudson

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: January 5, 2017 - 08:13 PM
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Former Hudson head football coach Ron Wright (left) holds the Division I state semi-fInal runner-up trophy after the Explorers 42-14 loss to St. Edwards on Nov. 29, 2014, at InfoCision Stadium in Akron. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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