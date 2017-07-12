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High school notebook

High school notebook: Kenmore graduate Thomas Woods commits to play basketball at Ohio Christian University; Michael Kane steps away as North boys soccer coach

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: July 12, 2017 - 01:59 PM

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