High school notebook: Malone set to host girls, boys all-star games on Wednesday

PHA+VGhlIDI5dGggYW5udWFsIFdpbGxpYW0gSGVpY2hlbCBNZW1vcmlhbCBQbGFpbiBSb3Rhcnkg
QWxsLVN0YXIgQ2xhc3NpYyBpcyBzZXQgZm9yIFdlZG5lc2RheSBuaWdodCBhdCBNYWxvbmUgVW5p
dmVyc2l0eS48L3A+PHA+RXZlbnQgb3JnYW5pemVyIERhdmlkIEtyYWZ0IHNhaWQgdGhlIGJhc2tl
dGJhbGwgZXZlbnQgcGl0cyBnaXJscyYjODIxNzsgYW5kIGJveXMmIzgyMTc7IGFsbC1zdGFyIHRl
YW1zIGluc2lkZSBPc2Jvcm5lIEhhbGwuIFBsYXllcnMgZnJvbSBTdGFyayBDb3VudHksIFN1bW1p
dCBDb3VudHksIFBvcnRhZ2UgQ291bnR5IGFuZCBNZWRpbmEgQ291bnR5IGFyZSBzY2hlZHVsZWQg
dG8gcGFydGljaXBhdGUuIDwvcD48cD5UaGUgZ2lybHMmIzgyMTc7IGFsbC1zdGFyIGdhbWUgd2ls
bCBzdGFydCBhdCA2OjMwIHAubS4sIGFuZCB0aGUgYm95cyYjODIxNzsgYWxsLXN0YXIgZ2FtZSB3
aWxsIHN0YXJ0IGF0IGFwcHJveGltYXRlbHkgODozMCBwLm0uIFRpY2tldHMgYXJlICQ2IGF0IHRo
ZSBkb29yIGFuZCBnb29kIGZvciBib3RoIGdhbWVzLiBBZHZhbmNlZCB0aWNrZXRzIGFyZSBhdmFp
bGFibGUgZm9yICQ1IGJ5IGNvbnRhY3RpbmcgS3JhZnQgYXQgMzMwLTQ1NS05NDg5LiBBbGwgcHJv
Y2VlZHMgZ28gdG8gc2Nob2xhcnNoaXBzIGZvciBoaWdoIHNjaG9vbCBzdHVkZW50cyBhbmQgZnVu
ZGluZyBvZiBjb21tdW5pdHkgcHJvamVjdHMuPC9wPjxwPkdpcmxzIHJvc3RlcnM8L3A+PHA+PHN0
cm9uZz5TVEFSSzwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPlBsYXllcnM6PC9zdHJvbmc+IE1hZGRp
ZSBCbHllciwgTm9ydGggQ2FudG9uIEhvb3ZlcjsgS2ltbWllIEJvcmNrLCBQZXJyeTsgTGl6IERh
dmlkZSwgSmFja3NvbjsgS2F0eSBGYXJleSwgQ2FudG9uIENlbnRyYWwgQ2F0aG9saWM7IERlc3Rp
bmVlIExlZSwgQ2FudG9uIE1jS2lubGV5OyBLYXJsZWUgUGlyZXUsIFBlcnJ5OyBEYWkmIzgyMTc7
U2hvbmEgUG9saywgR2xlbk9hazsgTWF5Y2kgU2FsZXMsIFR1c2xhdzsgRGEmIzgyMTc7dmluYSBT
aGVsdG9uLCBHbGVuT2FrOyBNaWtheWxhIFZhbmNlLCBHbGVuT2FrLiA8c3Ryb25nPkhlYWQgY29h
Y2g6IDwvc3Ryb25nPlBhdWwgV2Fja2VybHksIEdsZW5PYWsuPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+U1VNTUlU
PC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+UGxheWVyczogPC9zdHJvbmc+RGFzamEgQW5kZXJzb24s
IFR3aW5zYnVyZzsgSmFzbWluZSBCaXNob3AsIFR3aW5zYnVyZzsgRW1pbHkgQnJvY2ssIFJldmVy
ZTsgUmFjaGVsIENoZXNzYXIsIEFyY2hiaXNob3AgSG9iYW47IERhaWNoZWxlIEhhdGNoZXIsIEJ1
Y2h0ZWw7IEppbWkgSG93ZWxsLCBOb3J0b247IERhbmllbGxlIE5vcnF1ZXN0LCBTb3V0aGVhc3Q7
IFBheXRvbiBQb29sZXIsIFN0LiBWaW5jZW50LVN0LiBNYXJ5OyBHcmF5c29uIFJvc2UsIEdhcnJl
dHRzdmlsbGU7IFN5YXJyYSBTZWxsZXJzLCBBdXJvcmE7IEJyaW4gU3RyYWxrYSwgVGFsbG1hZGdl
LiA8c3Ryb25nPlRyaS1oZWFkIGNvYWNoZXM6IDwvc3Ryb25nPkJyaWFuIE1pbGxlciwgTm9ydG9u
OyBNZWxpbmRhIEZ1cnIsIFNvdWhlYXN0OyBFcmlrYSBHcmVlbmJlcmcsIEF1cm9yYS48L3A+PHA+
Qm95cyByb3N0ZXJzPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+U1RBUks8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5Q
bGF5ZXJzOiA8L3N0cm9uZz5Mb2dhbiBIaWxsLCBKYWNrc29uOyBKb3NoIEh1dGNoZXJzb24sIExh
a2U7IEphbGVuIEtpcmtzZXksIE1hc3NpbGxvbjsgQ2hyaXMgTGliZXJ0b3JlLCBMb3Vpc3ZpbGxl
OyBDcm9zcyBNYXNvbiwgR2xlbk9hazsgSm9lIE1jQnJpZGUsIExha2U7IExvZ2FuIE5ld21hbiwg
U3QuIFRob21hcyBBcXVpbmFzOyBEb21pbmljIFBpcGVybywgUGVycnk7IERhcnJ5bCBTdHJhdWdo
dGVyLCBDYW50b24gTWNLaW5sZXk7IENhbWVyb24gVGVsZXN6LCBOb3J0aCBDYW50b24gSG9vdmVy
OyBNaWNoYWVsIFppdG5leSwgSmFja3Nvbi4gPHN0cm9uZz5IZWFkIGNvYWNoOiA8L3N0cm9uZz5U
b2RkIEJsYWNrbGVkZ2UsIE5vcnRoIENhbnRvbiBIb292ZXIuPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+U1VNTUlU
PC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+UGxheWVyczogPC9zdHJvbmc+VG9tbXkgQmlzc2xlciwg
R2FycmV0dHN2aWxsZTsgQXVzdGluIEJyZW5uZXIsIENvcGxleTsgUHJlc3RvbiBDbGFyaywgV29v
ZHJpZGdlOyBBLkouIEdhcmVyaSwgRWxsZXQ7IEphcmFkIER1bm4sIE1vZ2Fkb3JlOyBKb3JkYW4g
RmFicnksIENyZXN0d29vZDsgUnlhbiBGb2d1dGgsIEN1eWFob2dhIFZhbGxleSBDaHJpc3RpYW4g
QWNhZGVteTsgVHJlJiM4MjE3O01haW5lIEdyYXksIEZpcmVzdG9uZTsgTG9nYW4gTGluZHNheSwg
U3RvdzsgS2FtZXJvbiBTaG9ja2xleSwgV2F0ZXJsb287IFRob21hcyBXb29kcywgS2VubW9yZS4g
PHN0cm9uZz5Dby1oZWFkIGNvYWNoZXM6IDwvc3Ryb25nPlQuSy4gR3JpZmZpdGgsIEFyY2hiaXNo
b3AgSG9iYW4gYW5kIE1hcmsgRmlzaGVyLCBFbGxldC48L3A+PHA+SGFtcmljayYjODIxNztzIGRl
YnV0PC9wPjxwPiYjODIyNjsgRnJlc2htYW4gYmFzZWJhbGwgcGxheWVyIE1pa2UgSGFtcmljayBo
aXQgdHdvIGhvbWUgcnVucyBhbmQgZmluaXNoZWQgd2l0aCBmaXZlIHJ1bnMgYmF0dGVkIGluIE5v
cmRvbmlhJiM4MjE3O3Mgc2Vhc29uIG9wZW5lciwgYSA3LTMgdmljdG9yeSBvdmVyIENvbm5lbGxz
dmlsbGUsIFBBIG9uIE1vbmRheSBpbiBNeXJ0bGUgQmVhY2gsIFMuQy4gSGFtcmljayBoaXQgYSBz
b2xvIHNob3QgaW4gdGhlIGZvdXJ0aCBpbm5pbmcgYW5kIGEgZ3JhbmQgc2xhbSBpbiB0aGUgZmlm
dGggaW5uaW5nLiBLeWxlIFNlaXRoZXIgc3RydWNrIG91dCBlaWdodCBhbmQgcGl0Y2hlZCBhIGNv
bXBsZXRlIGdhbWUgdG8gZWFybiB0aGUgd2luLjwvcD48cD5Bcm91bmQgdGhlIGJhc2VzPC9wPjxw
PiYjODIyNjsgVGhlIE1hbmNoZXN0ZXIgc29mdGJhbGwgdGVhbSBvcGVuZWQgdGhlIHNlYXNvbiB3
aXRoIGEgMTUtMTEgd2luIG92ZXIgQ2FybGlzbGUgb24gTW9uZGF5IGluIE15cnRsZSBCZWFjaCwg
Uy5DLiBNYWRkeSBNY1ZhbmV5IGhhZCBmb3VyIGhpdHMgYW5kIGZvdXIgcnVucyBiYXR0ZWQgaW4g
Zm9yIHRoZSBQYW50aGVycywgYW5kIEVyaWthIEJlbGwgdG90YWxlZCB0aHJlZSBoaXRzIGFuZCB0
d28gUkJJLjwvcD48cD4mIzgyMjY7IEFyY2hiaXNob3AgSG9iYW4gb3BlbmVkIHVwIGl0cyBiYXNl
YmFsbCBzZWFzb24gb24gU2F0dXJkYXkgd2l0aCBhIDQtMiB3aW4gb3ZlciBob3N0IExha2V3b29k
IFN0LiBFZHdhcmQuIEJlbiBMZWZlYnZyZSBhbmQgSmFyZXQgQ29yd2luIGJvdGggaGFkIHR3byBo
aXRzIGZvciBIb2JhbiwgYW5kIEdyYW50IEtlcnNoIGJhdHRlZCBpbiB0d28gcnVucy4gS25pZ2h0
cyBwaXRjaGVycyBDbGF5IFN1a3lzLCBEYW5pZWwgTm9lLCBMb2dhbiBIYXJkaW5nIGFuZCBCbGFr
ZSBCYWxkd2luIGNvbWJpbmVkIHRvIGxpbWl0IHRoZSBFYWdsZXMgdG8gc2l4IGhpdHMuPC9wPjxw
PiYjODIyNjsgV2Fsc2ggSmVzdWl0IHdvbiBpdHMgYmFzZWJhbGwgb3BlbmVyIDEyLTEgaW4gc2l4
IGlubmluZ3Mgb3ZlciBob3N0IFlvdW5nc3Rvd24gVXJzdWxpbmUgb24gU2F0dXJkYXkuIEphY2Ug
QnVya2UgcGl0Y2hlZCB0aHJlZSBwZXJmZWN0IGlubmluZ3Mgd2l0aCBmaXZlIHN0cmlrZW91dHMs
IGFuZCBoYWQgdHdvIGhpdHMgYW5kIHNjb3JlZCBvbmUgcnVuLiBUaGUgV2FycmlvcnMgYWxzbyBy
ZWNlaXZlZCB0aHJlZSBoaXRzIGFuZCB0aHJlZSBydW5zIHNjb3JlZCBmcm9tIE5hdGUgU3RhaGwg
YW5kIHR3byBoaXRzIGFuZCB0aHJlZSBSQkkgZnJvbSBBbGV4IFdlaXRtYW4uIDwvcD48cD4mIzgy
MjY7IFRyZW50IEhhcnJlbGwgd2VudCA2LWZvci05IGF0IGJhdCB3aXRoIHR3byBob21lIHJ1bnMs
IDEwIHJ1bnMgYmF0dGVkIGluIGFuZCBmaXZlIHJ1bnMgc2NvcmVkIHRvIGxlYWQgQ2hpcHBld2Eg
dG8gYSBkb3VibGVoZWFkZXIgc3dlZXAgb3ZlciBob3N0IFNhbmR5IFZhbGxleSBvbiBTYXR1cmRh
eS4gVGhlIENoaXBwcyB3b24gMTMtOSBhbmQgMTgtMy4gSGFycmVsbCBoaXQgYSBob21lIHJ1biBh
bmQgaGFkIGZpdmUgUkJJIGluIGVhY2ggZ2FtZS48L3A+PHA+TWljaGFlbCBCZWF2ZW4gY2FuIGJl
IHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zODI5IG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzptYmVhdmVuQHRoZWJl
YWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5tYmVhdmVuQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gUmVhZCB0
aGU8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQUJKVmFyc2l0eSIgdGFyZ2V0
PSJfYmxhbmsiPiZuYnNwOyYjMzU7QUJKVmFyc2l0eSZuYnNwOzwvYT4gaGlnaCBzY2hvb2wgYmxv
ZyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL3ByZXBzIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+
d3d3Lm9oaW8uY29tL3ByZXBzPC9hPi4gRm9sbG93IGhpbSBvbiBUd2l0dGVyIGF0IDxhIGhyZWY9
Imh0dHA6Ly93d3cudHdpdHRlci5jb20vTUJlYXZlbkFCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy50
d2l0dGVyLmNvbS9NQmVhdmVuQUJKPC9hPi4gPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.