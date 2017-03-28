High school notebook: Malone set to host girls, boys all-star games on Wednesday

PHA+VGhlIDI5dGggYW5udWFsIFdpbGxpYW0gSGVpY2hlbCBNZW1vcmlhbCBQbGFpbiBSb3Rhcnkg
QWxsLVN0YXIgQ2xhc3NpYyBpcyBzZXQgZm9yIFdlZG5lc2RheSBuaWdodCBhdCBNYWxvbmUgVW5p
dmVyc2l0eS48L3A+PHA+RXZlbnQgb3JnYW5pemVyIERhdmlkIEtyYWZ0IHNhaWQgdGhlIGJhc2tl
dGJhbGwgZXZlbnQgcGl0cyBnaXJscyYjODIxNzsgYW5kIGJveXMmIzgyMTc7IGFsbC1zdGFyIHRl
YW1zIGluc2lkZSBPc2Jvcm5lIEhhbGwuIFBsYXllcnMgZnJvbSBTdGFyaywgU3VtbWl0LCBQb3J0
YWdlIGFuZCBNZWRpbmEgY291bnRpZXMgYXJlIHNjaGVkdWxlZCB0byBwYXJ0aWNpcGF0ZS4gPC9w
PjxwPlRoZSBnaXJscyYjODIxNzsgYWxsLXN0YXIgZ2FtZSB3aWxsIHN0YXJ0IGF0IDY6MzAgcC5t
LiwgYW5kIHRoZSBib3lzJiM4MjE3OyBhbGwtc3RhciBnYW1lIHdpbGwgc3RhcnQgYXQgYXBwcm94
aW1hdGVseSA4OjMwIHAubS4gVGlja2V0cyBhcmUgJDYgYXQgdGhlIGRvb3IgYW5kIGdvb2QgZm9y
IGJvdGggZ2FtZXMuIDwvcD48cD5BZHZhbmNlZCB0aWNrZXRzIGFyZSBhdmFpbGFibGUgZm9yICQ1
IGJ5IGNvbnRhY3RpbmcgS3JhZnQgYXQgMzMwLTQ1NS05NDg5LiBBbGwgcHJvY2VlZHMgZ28gdG8g
c2Nob2xhcnNoaXBzIGZvciBoaWdoIHNjaG9vbCBzdHVkZW50cyBhbmQgZnVuZGluZyBvZiBjb21t
dW5pdHkgcHJvamVjdHMuPC9wPjxwPkdpcmxzIHJvc3RlcnM8L3A+PHA+PHN0cm9uZz5TVEFSSzwv
c3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPlBsYXllcnM6PC9zdHJvbmc+IE1hZGRpZSBCbHllciwgTm9y
dGggQ2FudG9uIEhvb3ZlcjsgS2ltbWllIEJvcmNrLCBQZXJyeTsgTGl6IERhdmlkZSwgSmFja3Nv
bjsgS2F0eSBGYXJleSwgQ2FudG9uIENlbnRyYWwgQ2F0aG9saWM7IERlc3RpbmVlIExlZSwgQ2Fu
dG9uIE1jS2lubGV5OyBLYXJsZWUgUGlyZXUsIFBlcnJ5OyBEYWkmIzgyMTc7U2hvbmEgUG9saywg
R2xlbk9hazsgTWF5Y2kgU2FsZXMsIFR1c2xhdzsgRGEmIzgyMTc7dmluYSBTaGVsdG9uLCBHbGVu
T2FrOyBNaWtheWxhIFZhbmNlLCBHbGVuT2FrLiA8c3Ryb25nPkhlYWQgY29hY2g6IDwvc3Ryb25n
PlBhdWwgV2Fja2VybHksIEdsZW5PYWsuPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+U1VNTUlUPC9zdHJvbmc+PC9w
PjxwPjxzdHJvbmc+UGxheWVyczogPC9zdHJvbmc+RGFzamEgQW5kZXJzb24sIFR3aW5zYnVyZzsg
SmFzbWluZSBCaXNob3AsIFR3aW5zYnVyZzsgRW1pbHkgQnJvY2ssIFJldmVyZTsgUmFjaGVsIENo
ZXNzYXIsIEFyY2hiaXNob3AgSG9iYW47IERhaWNoZWxlIEhhdGNoZXIsIEJ1Y2h0ZWw7IEppbWkg
SG93ZWxsLCBOb3J0b247IERhbmllbGxlIE5vcnF1ZXN0LCBTb3V0aGVhc3Q7IFBheXRvbiBQb29s
ZXIsIFN0LiBWaW5jZW50LVN0LiBNYXJ5OyBHcmF5c29uIFJvc2UsIEdhcnJldHRzdmlsbGU7IFN5
YXJyYSBTZWxsZXJzLCBBdXJvcmE7IEJyaW4gU3RyYWxrYSwgVGFsbG1hZGdlLiA8c3Ryb25nPlRy
aS1oZWFkIGNvYWNoZXM6IDwvc3Ryb25nPkJyaWFuIE1pbGxlciwgTm9ydG9uOyBNZWxpbmRhIEZ1
cnIsIFNvdXRoZWFzdDsgRXJpa2EgR3JlZW5iZXJnLCBBdXJvcmEuPC9wPjxwPkJveXMgcm9zdGVy
czwvcD48cD48c3Ryb25nPlNUQVJLPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+UGxheWVyczogPC9z
dHJvbmc+TG9nYW4gSGlsbCwgSmFja3NvbjsgSm9zaCBIdXRjaGVyc29uLCBMYWtlOyBKYWxlbiBL
aXJrc2V5LCBNYXNzaWxsb247IENocmlzIExpYmVydG9yZSwgTG91aXN2aWxsZTsgQ3Jvc3MgTWFz
b24sIEdsZW5PYWs7IEpvZSBNY0JyaWRlLCBMYWtlOyBMb2dhbiBOZXdtYW4sIFN0LiBUaG9tYXMg
QXF1aW5hczsgRG9taW5pYyBQaXBlcm8sIFBlcnJ5OyBEYXJyeWwgU3RyYXVnaHRlciwgQ2FudG9u
IE1jS2lubGV5OyBDYW1lcm9uIFRlbGVzeiwgTm9ydGggQ2FudG9uIEhvb3ZlcjsgTWljaGFlbCBa
aXRuZXksIEphY2tzb24uIDxzdHJvbmc+SGVhZCBjb2FjaDogPC9zdHJvbmc+VG9kZCBCbGFja2xl
ZGdlLCBOb3J0aCBDYW50b24gSG9vdmVyLjwvcD48cD48c3Ryb25nPlNVTU1JVDwvc3Ryb25nPjwv
cD48cD48c3Ryb25nPlBsYXllcnM6IDwvc3Ryb25nPlRvbW15IEJpc3NsZXIsIEdhcnJldHRzdmls
bGU7IEF1c3RpbiBCcmVubmVyLCBDb3BsZXk7IFByZXN0b24gQ2xhcmssIFdvb2RyaWRnZTsgQS5K
LiBHYXJlcmksIEVsbGV0OyBKYXJhZCBEdW5uLCBNb2dhZG9yZTsgSm9yZGFuIEZhYnJ5LCBDcmVz
dHdvb2Q7IFJ5YW4gRm9ndXRoLCBDdXlhaG9nYSBWYWxsZXkgQ2hyaXN0aWFuIEFjYWRlbXk7IFRy
ZSYjODIxNztNYWluZSBHcmF5LCBGaXJlc3RvbmU7IExvZ2FuIExpbmRzYXksIFN0b3c7IEthbWVy
b24gU2hvY2tsZXksIFdhdGVybG9vOyBUaG9tYXMgV29vZHMsIEtlbm1vcmUuIDxzdHJvbmc+Q28t
aGVhZCBjb2FjaGVzOiA8L3N0cm9uZz5ULksuIEdyaWZmaXRoLCBBcmNoYmlzaG9wIEhvYmFuIGFu
ZCBNYXJrIEZpc2hlciwgRWxsZXQuPC9wPjxwPkhhbXJpY2smIzgyMTc7cyBkZWJ1dDwvcD48cD4m
IzgyMjY7JiM4MjAxO0ZyZXNobWFuIGJhc2ViYWxsIHBsYXllciBNaWtlIEhhbXJpY2sgaGl0IHR3
byBob21lIHJ1bnMgYW5kIGZpbmlzaGVkIHdpdGggZml2ZSBSQkkgaW4gTm9yZG9uaWEmIzgyMTc7
cyBzZWFzb24gb3BlbmVyLCBhIDctMyB2aWN0b3J5IG92ZXIgQ29ubmVsbHN2aWxsZSwgUGEuLCBv
biBNb25kYXkgaW4gTXlydGxlIEJlYWNoLCBTLkMuIEhhbXJpY2sgaGl0IGEgc29sbyBzaG90IGlu
IHRoZSBmb3VydGggaW5uaW5nIGFuZCBhIGdyYW5kIHNsYW0gaW4gdGhlIGZpZnRoIGlubmluZy4g
S3lsZSBTZWl0aGVyIHN0cnVjayBvdXQgZWlnaHQgYW5kIHBpdGNoZWQgYSBjb21wbGV0ZSBnYW1l
IHRvIGVhcm4gdGhlIHdpbi48L3A+PHA+QXJvdW5kIHRoZSBiYXNlczwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4
MjAxO1RoZSBNYW5jaGVzdGVyIHNvZnRiYWxsIHRlYW0gb3BlbmVkIHRoZSBzZWFzb24gd2l0aCBh
IDE1LTExIHdpbiBvdmVyIENhcmxpc2xlIG9uIE1vbmRheSBpbiBNeXJ0bGUgQmVhY2gsIFMuQy4g
TWFkZHkgTWNWYW5leSBoYWQgZm91ciBoaXRzIGFuZCBmb3VyIHJ1bnMgYmF0dGVkIGluIGZvciB0
aGUgUGFudGhlcnMsIGFuZCBFcmlrYSBCZWxsIHRvdGFsZWQgdGhyZWUgaGl0cyBhbmQgdHdvIFJC
SS48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtBcmNoYmlzaG9wIEhvYmFuIG9wZW5lZCB1cCBpdHMgYmFz
ZWJhbGwgc2Vhc29uIG9uIFNhdHVyZGF5IHdpdGggYSA0LTIgd2luIG92ZXIgaG9zdCBMYWtld29v
ZCBTdC4gRWR3YXJkLiBCZW4gTGVmZWJ2cmUgYW5kIEphcmV0IENvcndpbiBib3RoIGhhZCB0d28g
aGl0cyBmb3IgSG9iYW4sIGFuZCBHcmFudCBLZXJzaCBiYXR0ZWQgaW4gdHdvIHJ1bnMuIEtuaWdo
dHMgcGl0Y2hlcnMgQ2xheSBTdWt5cywgRGFuaWVsIE5vZSwgTG9nYW4gSGFyZGluZyBhbmQgQmxh
a2UgQmFsZHdpbiBjb21iaW5lZCB0byBsaW1pdCB0aGUgRWFnbGVzIHRvIHNpeCBoaXRzLjwvcD48
cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1dhbHNoIEplc3VpdCB3b24gaXRzIGJhc2ViYWxsIG9wZW5lciAxMi0x
IGluIHNpeCBpbm5pbmdzIG92ZXIgaG9zdCBZb3VuZ3N0b3duIFVyc3VsaW5lIG9uIFNhdHVyZGF5
LiBKYWNlIEJ1cmtlIHBpdGNoZWQgdGhyZWUgcGVyZmVjdCBpbm5pbmdzIHdpdGggZml2ZSBzdHJp
a2VvdXRzLCBhbmQgaGFkIHR3byBoaXRzIGFuZCBzY29yZWQgb25lIHJ1bi4gVGhlIFdhcnJpb3Jz
IGFsc28gcmVjZWl2ZWQgdGhyZWUgaGl0cyBhbmQgdGhyZWUgcnVucyBzY29yZWQgZnJvbSBOYXRl
IFN0YWhsIGFuZCB0d28gaGl0cyBhbmQgdGhyZWUgUkJJIGZyb20gQWxleCBXZWl0bWFuLiA8L3A+
PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtUcmVudCBIYXJyZWxsIHdlbnQgNi1mb3ItOSBhdCBiYXQgd2l0aCB0
d28gaG9tZSBydW5zLCAxMCBSQkkgYW5kIGZpdmUgcnVucyBzY29yZWQgdG8gbGVhZCBDaGlwcGV3
YSB0byBhIGRvdWJsZWhlYWRlciBzd2VlcCBvdmVyIGhvc3QgU2FuZHkgVmFsbGV5IG9uIFNhdHVy
ZGF5LiBUaGUgQ2hpcHBzIHdvbiAxMy05IGFuZCAxOC0zLiBIYXJyZWxsIGhpdCBhIGhvbWUgcnVu
IGFuZCBoYWQgZml2ZSBSQkkgaW4gZWFjaCBnYW1lLjwvcD48cD5NaWNoYWVsIEJlYXZlbiBjYW4g
YmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTM4Mjkgb3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOm1iZWF2ZW5AdGhl
YmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPm1iZWF2ZW5AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBSZWFk
IHRoZTxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9BQkpWYXJzaXR5IiB0YXJn
ZXQ9Il9ibGFuayI+Jm5ic3A7JiMzNTtBQkpWYXJzaXR5Jm5ic3A7PC9hPiBoaWdoIHNjaG9vbCBi
bG9nIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub2hpby5jb20vcHJlcHMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5r
Ij53d3cub2hpby5jb20vcHJlcHM8L2E+LiBGb2xsb3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXIgYXQgPGEgaHJl
Zj0iaHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9NQmVhdmVuQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3
LnR3aXR0ZXIuY29tL01CZWF2ZW5BQko8L2E+LiA8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.