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High school notebook: Medina selects Larry Laird as football coach; Wadsworth boys basketball team runs winning streak to seven

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: February 6, 2017 - 06:15 PM

 

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