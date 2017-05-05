High school notebook: North senior Dominic Jones off to a fast start; Aurora, Jackson, Perry, Brecksville, Woodridge win league titles

PHA+U2VuaW9yIERvbWluaWMgSm9uZXMgaXMgb2ZmIHRvIGEgZmFzdCBzdGFydCBmb3IgdGhlIE5v
cnRoIGJveXMgdHJhY2sgYW5kIGZpZWxkIHRlYW0gd2l0aCBmaXZlIGZpcnN0LXBsYWNlIGZpbmlz
aGVzIGluIHNpeCAxMTAtbWV0ZXIgaHVyZGxlIHJhY2VzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SGUgaXMgb25l
IG9mIHRoZSBoYXJkZXN0IHdvcmtpbmcga2lkcyBvbiB0aGUgdGVhbSwmIzgyMjE7IE5vcnRoIGNv
YWNoIExhZGRpZSBGYWlyIElJSSBzYWlkLiAmIzgyMjA7SGUgd2VudCBmcm9tIEFBVSwgc3RyYWln
aHQgdG8gaW5kb29yIGFuZCB0aGVuIHN0cmFpZ2h0IHRvIG91dGRvb3IuIEhlIGhhcyBnb3R0ZW4g
YSBsb3Qgc3Ryb25nZXIgd2l0aCBmaW5pc2hpbmcgaGlzIHJhY2VzLiAuLi4gSGlzIHN0YXJ0cyBh
bmQgaGlzIGZvcm0gYXJlIG11Y2ggYmV0dGVyIHRoYW4gdGhleSB3ZXJlIGluIHRoZSBwYXN0LiYj
ODIyMTs8L3A+PHA+Sm9uZXMgd29uIHRoZSAxMTAgaHVyZGxlcyBpbiBkdWFsIG1lZXRzIHdpdGgg
RWxsZXQsIEtlbm1vcmUsIEZpcmVzdG9uZSBhbmQgR2FyZmllbGQsIHBsYWNlZCBmaXJzdCBpbiB0
aGUgZXZlbnQgYXQgYW4gaW52aXRhdGlvbmFsIGF0IEFyY2hiaXNob3AgSG9iYW4gYW5kIHdhcyBz
ZWNvbmQgYXQgYW4gaW52aXRhdGlvbmFsIGF0IFdhdGVybG9vLiBKb25lcyYjODIxNzsgZmFzdGVz
dCB0aW1lIGlzIDE0LjMgc2Vjb25kcyBhZ2FpbnN0IEZpcmVzdG9uZS4gVGhpcyBwYXN0IEZyaWRh
eSwgaGUgY2xvY2tlZCAxNC45MiBzZWNvbmRzIGF0IEhvYmFuLjwvcD48cD5Ob3J0aCB3aWxsIGNv
bmNsdWRlIGl0cyByZWd1bGFyIHNlYXNvbiBTYXR1cmRheSBhdCB0aGUgV29vZHJpZGdlIFdyYXAt
VXAuPC9wPjxwPldvb2RyaWRnZSBjb2FjaCBKZWZmIEhvd2FyZCBzYWlkIHRoZSBtZWV0IHdpbGwg
c3RhcnQgYXQgOSBhLm0uIHdpdGggZmllbGQgZXZlbnRzLCBhbmQgdGhlbiBjb250aW51ZSB3aXRo
IHJ1bm5pbmcgcHJlbGltaW5hcmllcyBhdCAxMCBhLm0uIGFuZCBydW5uaW5nIGZpbmFscyBhcm91
bmQgbm9vbi4gPC9wPjxwPkhvd2FyZCBzYWlkIHRoZSBmaWVsZCBvZiB0ZWFtcyB3aWxsIGFsc28g
aW5jbHVkZSBCcmVja3N2aWxsZSwgQnVjaHRlbCwgQ2FudG9uIENlbnRyYWwgQ2F0aG9saWMsIENo
YXJkb24sIENvbHVtYmlhLCBDb3BsZXksIENWQ0EsIEZpcmVzdG9uZSwgR2lyYXJkLCBIdWRzb24s
IE1vZ2Fkb3JlLCBOb3J0aGVhc3QgT2hpbyBDb2xsZWdlIFByZXAsIFNhbmR5IFZhbGxleSBhbmQg
V2Fkc3dvcnRoLiA8L3A+PHA+VGl0bGUgZm9yIEF1cm9yYTwvcD48cD5BdXJvcmEgKDE0LTMsIDEw
LTIpIGNsaW5jaGVkIHRoZSBvdXRyaWdodCBTdWJ1cmJhbiBMZWFndWUgQW1lcmljYW4gQ29uZmVy
ZW5jZSBiYXNlYmFsbCB0aXRsZSBvbiBXZWRuZXNkYXkgd2l0aCBhIDgtMSB3aW4gb3ZlciBob3N0
IFRhbGxtYWRnZSAoMTYtNSwgOC00KS48L3A+PHA+SnVuaW9yIFphY2ggRWxzYXd5ICgyLTEpIHBp
dGNoZWQgc2l4IGlubmluZ3MgYW5kIGxpbWl0ZWQgVGFsbG1hZGdlIHRvIG9uZSBydW4gJiM4MjEy
OyBhIGhvbWUgcnVuIGJ5IFNhbSBTZWVrZXIgJiM4MjEyOyBhbmQgZml2ZSBoaXRzIHRvIGVhcm4g
dGhlIHdpbi4gPC9wPjxwPkdyZWVubWVuIGp1bmlvciBDaGFzZSBDb2FkeSBwaXRjaGVkIGEgc2Nv
cmVsZXNzIHNldmVudGggaW5uaW5nLCBhbmQgc2VuaW9yIEpvbiBCbHVlIGhhZCB0d28gaGl0cyBh
bmQgc2NvcmVkIGZvdXIgcnVucywganVuaW9yIEV2YW4gRnJvbXdpbGxlciBoYWQgb25lIGhpdCBh
bmQgdHdvIFJCSSBhbmQgc2VuaW9yIEJ1YmJhIEFyc2xhbmlhbiBhbmQganVuaW9yIERyZXcgTWNW
YXkgZWFjaCBoYWQgb25lIFJCSS48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIHJlcGxhY2VkIGEgYnVuY2ggb2Yg
c2VuaW9ycyBmcm9tIHRoZSAyMDE1IGZpbmFsIGZvdXIgeWVhciBbaW4gRGl2aXNpb24gSV0gYW5k
IEkgYXBwcm9hY2hlZCAyMDE2IHdpdGggdGhlIG1pbmRzZXQgb2YgbGV0dGluZyBhIGJ1bmNoIG9m
IHlvdW5nIGd1eXMgcGxheSwmIzgyMjE7IEdyZWVubWVuIGNvYWNoIE1pY2hhZWwgQnJhbmNhemlv
IHNhaWQuICYjODIyMDtXZSBsZXQgdGhlbSBkZXZlbG9wLCBoaXQgc29tZSBhZHZlcnNpdHkgYW5k
IGhhdmluZyB0YWxrZWQgdG8gbXkgY29hY2hlcywgdGhlIHBsYXllcnMgYW5kIHRoZSBmYW1pbGll
cyBvdmVyIHRoZSBwYXN0IGZldyBkYXlzIHRoZXkgYXJlIHN0YXJ0aW5nIHRvIHNlZSB0aGUgZ3Jv
d3RoIGFuZCBtYXR1cmF0aW9uIG9mIHRoZSB5b3VuZyBtZW4gYXMgdGhleSBhcmUgZ2V0dGluZyBv
bGRlci48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoaXMgcGFzdCB3ZWVrIHdhcyBhIHNpZ24gb2YgdGhhdC4gVHVl
c2RheSYjODIxNztzIGdhbWUgdmVyc3VzIFRhbGxtYWRnZSB3ZSB3ZXJlIG91dHBsYXllZCwgb3V0
LW1hbmFnZWQsIG91dC1ldmVyeXRoaW5nIFtsb3N0IDctNF0uIFRoZW4gd2Ugc2hvd2VkIHVwIHRo
ZSBmb2xsb3dpbmcgZGF5IGF0IHRoZWlyIGZpZWxkIHdpdGggYSBkaWZmZXJlbnQgbWluZHNldCAm
IzgyMTI7IGEgbWluZHNldCB0aGF0IHdlIGhhdmUgaGFkIGFsbCB5ZWFyIG9mIHdlIGNhbiB0YWtl
IHRoZSBmaWVsZCwgYmUgY29tcGV0aXRpdmUgYW5kIGJlYXQgYSByZWFsbHkgZ29vZCB0ZWFtIGJl
Y2F1c2Ugd2UgYmVsaWV2ZSBpbiBlYWNoIG90aGVyLiYjODIyMTsgPC9wPjxwPkJyYW5jYXppbyBh
bHNvIHByYWlzZWQgc2VuaW9yIGZpcnN0IGJhc2VtYW4gQmVuIFN0YXdpY2tpIGZvciBoaXMgcGxh
eSBkZWZlbnNpdmVseS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0JlbiB3YXMgY3J1Y2lhbCBiZWNhdXNlIFRhbGxt
YWRnZSBoYWQgc2V2ZW4gbGVmdGllcyBpbiB0aGVpciBsaW5ldXAsJiM4MjIxOyBCcmFuY2F6aW8g
c2FpZC4gJiM4MjIwO0hlIGhhZCAxMiBjaGFuY2VzIGF0IGZpcnN0IGJhc2Ugd2l0aCAxMSBwdXRv
dXRzIGFuZCBvbmUgYXNzaXN0LiBIZSB3YXMgYnVzeS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkZvdXIgaW4gYSBy
b3c8L3A+PHA+SmFja3NvbiAoMjAtMSwgMTAtMCkgY29tcGxldGVkIGEgdHdvLWdhbWUgc3dlZXAg
b2YgR3JlZW4gKDE0LTMsIDYtMykgd2l0aCBhIDEyLTAgd2luIGluIGZpdmUgaW5uaW5ncyBvbiBX
ZWRuZXNkYXkgYW5kLCBpbiB0aGUgcHJvY2VzcywgYWxzbyBjbGluY2hlZCBpdHMgZm91cnRoIGNv
bnNlY3V0aXZlIEZlZGVyYWwgTGVhZ3VlIHRpdGxlIHVuZGVyIGNvYWNoIEJpbGwgR2FtYmxlLiA8
L3A+PHA+RGF2aXMgR3JhaGFtIHdlbnQgMi1mb3ItMyBmb3IgdGhlIHZpc2l0aW5nIFBvbGFyIEJl
YXJzIHdpdGggYSBob21lIHJ1biBhbmQgdGhyZWUgcnVucyBzY29yZWQuIERpbGxvbiBEaW5nbGVy
IGFsc28gd2VudCAyLWZvci0zLCBhbmQgcGl0Y2hlciBZaWFubmkgU2tlcmlvdGlzICg1LTApIGdv
dCB0aGUgd2luLjwvcD48cD5CYWNrLXRvLWJhY2s8L3A+PHA+UGVycnkgKDE3LTQsIDEwLTApIGNs
aW5jaGVkIGl0cyBzZWNvbmQgY29uc2VjdXRpdmUgRmVkZXJhbCBMZWFndWUgc29mdGJhbGwgdGl0
bGUgb24gV2VkbmVzZGF5IHdpdGggYSAxMC0wIHdpbiBvdmVyIHZpc2l0aW5nIEdyZWVuLjwvcD48
cD5NYWtlbm5hIER1cmlldXggKDExLTEpIHBpdGNoZWQgYSBuby1oaXR0ZXIgYW5kIGhpdCBhIHRo
cmVlLXJ1biBob21lIHJ1biBpbiB0aGUgYm90dG9tIG9mIHRoZSBmaWZ0aCBpbm5pbmcgdG8gZW5k
IHRoZSBnYW1lIG9uIHRoZSAxMC1ydW4gcnVsZS48L3A+PHA+Tmlra2kgU2FpYmVuZSwgS2FybGVl
IFBpcmV1IGFuZCBHaWEgRHVyaWV1eCBlYWNoIGhhZCB0d28gc2luZ2xlcyBmb3IgUGVycnksIHdo
aWNoIGlzIGNvYWNoZWQgYnkgU2NvdHQgRGF1Z2hlcnR5LjwvcD48cD5TTCBOYXRpb25hbCB0ZW5u
aXMgPC9wPjxwPkJyZWNrc3ZpbGxlJiM4MjE3O3MgQWFyb24gWWVoLCBEdW1lYmkgU21hcnR5IGFu
ZCBEaWthIFNtYXJ0eSB3b24gc2luZ2xlcyB0aXRsZXMgb24gV2VkbmVzZGF5IGluIHRoZSBTdWJ1
cmJhbiBMZWFndWUgTmF0aW9uYWwgQ29uZmVyZW5jZSBib3lzIHRlbm5pcyB0b3VybmFtZW50Ljwv
cD48cD5UaGUgQmVlcyB3ZW50IDctMCBpbiBsZWFndWUgcGxheSBhbmQgSHVkc29uIGZpbmlzaGVk
IDYtMS48L3A+PHA+U3RvdyYjODIxNztzIFNwZW5jZXIgQ3Jhd2xleSB0b29rIHNlY29uZCBhdCBm
aXJzdCBzaW5nbGVzLCBhbmQgSHVkc29uJiM4MjE3O3MgTmljY2kgUG9saWZyb25lIGFuZCBEYXZp
ZCBUdWxsZXR0IHdlcmUgc2Vjb25kIGF0IHNlY29uZCBhbmQgdGhpcmQgc2luZ2xlcywgcmVzcGVj
dGl2ZWx5LjwvcD48cD5TYW0gWXVyYWsgYW5kIFJvYiBUb2JpbiBvZiBIdWRzb24gd29uIHRoZSBm
aXJzdCBkb3VibGVzIHRpdGxlIG92ZXIgTm9ydGggUm95YWx0b24mIzgyMTc7cyBKZWZmIEtvemlr
IGFuZCBaYWRlIFNoZXRhd2kuIE5vcnRoIFJveWFsdG9uJiM4MjE3O3MgQWRyaWFuIEN6YWprYSBh
bmQgU2F5ZiBTaGV0YXdpIGZpbmlzaGVkIGF0b3Agc2Vjb25kIGRvdWJsZXMgYnkgZGVmZWF0aW5n
IEh1ZHNvbiYjODIxNztzIFdlbmRlbGwgV3UgYW5kIFNwZW5jZXIgUm9kZ2Vycy48L3A+PHA+UFRD
IHRlbm5pczwvcD48cD5DbG92ZXJsZWFmJiM4MjE3O3MgQXVzdGluIEhhbm5hLCBOb3J0b24mIzgy
MTc7cyBXZXN0b24gQ2xhcmsgYW5kIFdvb2RyaWRnZSYjODIxNztzIFRhbm5lciBMYXVnaG9ybiB3
b24gc2luZ2xlcyB0aXRsZXMgb24gV2VkbmVzZGF5IGluIHRoZSBQb3J0YWdlIFRyYWlsIENvbmZl
cmVuY2UgYm95cyB0ZW5uaXMgdG91cm5hbWVudC48L3A+PHA+V29vZHJpZGdlIHdlbnQgMTItMCBp
biBsZWFndWUgcGxheSBhbmQgTm9ydG9uIGZpbmlzaGVkIDEwLTIuPC9wPjxwPk5vcnRvbiYjODIx
NztzIEp1c3RpbiBDc2VwZSB3YXMgc2Vjb25kIGF0IGZpcnN0IHNpbmdsZXMsIFdvb2RyaWRnZSYj
ODIxNztzIERldmluIE8mIzgyMTc7TGF1Z2hsaW4gd2FzIHNlY29uZCBhdCBzZWNvbmQgc2luZ2xl
cyBhbmQgTm9ydG9uJiM4MjE3O3MgRGFuIE1jRWxoYW5leSB3YXMgc2Vjb25kIGF0IHRoaXJkIHNp
bmdsZXMuPC9wPjxwPldvb2RyaWRnZSB3b24gYm90aCBkb3VibGVzIGJyYWNrZXRzIG92ZXIgTm9y
dG9uLiBWaW5jZSBMb1ByaW56aSBhbmQgQ2hyaXN0b3BoZXIgTWFsbHkgdG9wcGVkIEpvc2ggUnlt
ZXIgYW5kIENhc2V5IENhc2NhbGRvIGF0IGZpcnN0IGRvdWJsZXMsIGFuZCBOaWNrIExvUHJpbnpp
IGFuZCBHdXN0YXZvIE1laXJlbGVzIHRyaXVtcGhlZCBvdmVyIFN0ZXZlbiBDaGVuIGFuZCBKYXJl
ZCBUaG9tYXMuPC9wPjxwPk1pY2hhZWwgQmVhdmVuIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhyZWY9
Im1haWx0bzptYmVhdmVuQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5tYmVhdmVuQHRoZWJlYWNvbmpv
dXJuYWwuY29tPC9hPi4gUmVhZCB0aGU8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0
YWcvQUJKVmFyc2l0eSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPiZuYnNwOyYjMzU7QUJKVmFyc2l0eSZuYnNw
OzwvYT4gaGlnaCBzY2hvb2wgYmxvZyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL3By
ZXBzIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lm9oaW8uY29tL3ByZXBzPC9hPi4gRm9sbG93IGhpbSBv
biBUd2l0dGVyIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudHdpdHRlci5jb20vTUJlYXZlbkFCSiIg
dGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy50d2l0dGVyLmNvbS9NQmVhdmVuQUJKPC9hPi4gPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.