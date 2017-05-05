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Notebook

High school notebook: North senior Dominic Jones off to a fast start; Aurora, Jackson, Perry, Brecksville, Woodridge win league titles

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: May 5, 2017 - 08:33 PM
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North High School's Dominic Jones on his way to a first place finish in the 110 meter hurdles in the Michael Bevan Invitational Track Meet on April 28 at Hoban High School in Aron. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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