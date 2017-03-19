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High school notebook: Norton set to host two senior all-star girls basketball games on Monday

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: March 19, 2017 - 03:21 PM

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