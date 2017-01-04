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High school notebook: Norton set to open new gymnasium inside of new school

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: January 4, 2017 - 06:24 PM

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High school notebook: Norton set to open new gymnasium inside of new school - 6:24 PM

Norton will open its new gymnasium within its new high school this week.

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