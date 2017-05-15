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Notebook

High school notebook: Norton, Springfield softball teams on a roll in Division II; Green, Hoover, Twinsburg advance in Division I baseball

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: May 15, 2017 - 03:42 PM

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