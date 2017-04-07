All CATEGORIES
☰ Menu

High school notebook: OHSAA punishes Dayton Public Schools for football incident

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: April 7, 2017 - 02:33 PM | Updated: April 7, 2017 - 06:42 PM

MORE IN SPORTS

marla07web Charles Krupa - AP
Marla Ridenour: Cavaliers, LeBron James shake off listless approach, show what they can be when they feel like it

BOSTON: The battle for the No. 1 seed in the Eastern Conference didn’t have to be this close.

zmen07web
University of Akron basketball: New coach John Groce anxious to get to know players, build on program’s strong foundation
High school notebook: OHSAA punishes Dayton Public Schools for football incident
conley08cut
Browns notebook: Ohio State’s Gareon Conley to sign autographs, raise money for charity at event in hometown of Massillon - 6:24 PM
zmen08cut_01
University of Akron basketball: UA comfortable with how new coach John Groce has handled off-the-court issues
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next