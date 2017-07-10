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High school notebook: Revere rising senior Pete Nance commits to play basketball at Northwestern University

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: July 10, 2017 - 01:22 PM | Updated: July 10, 2017 - 03:04 PM
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In this file photo, Revere's Pete Nance (left) goes to the basket past Ellet's Alfred Johnson lll in the Greater Akron Basketball Coaches Association Underclassmen All-Star Game in March 2017. Nance is accepting basketball scholarship to Northwestern (Akron Beacon Journal file photo)


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