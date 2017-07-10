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High school notebook: Revere rising senior Pete Nance commits to play basketball at Northwestern University

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: July 10, 2017 - 01:22 PM

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