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High school notebook: Scott Seeker of Tallmadge commits to play baseball at Army

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: July 5, 2017 - 04:35 PM

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