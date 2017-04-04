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High school notebook

High school notebook: Sean Flaherty steps down as Cuyahoga Falls football coach; coaching changes coming in Akron Public Schools

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: April 4, 2017 - 08:38 PM
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Kemp Boyd, the head football coach at Kenmore High School speaks during the Akron Public Schools annual football media day at the APS Administration Building Aug. 10, 2016 in Akron. Boyd will be the football coach at the new Kenmore-Garfield high school. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal


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