All CATEGORIES
☰ Menu

High school notebook

High school notebook: Sean Flaherty steps down as Cuyahoga Falls football coach; coaching changes coming in Akron Public Schools

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: April 4, 2017 - 08:38 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Kemp Boyd, the head football coach at Kenmore High School speaks during the Akron Public Schools annual football media day at the APS Administration Building Aug. 10, 2016 in Akron. Boyd will be the football coach at the new Kenmore-Garfield high school. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal


MORE IN SPORTS

baseball06cut_03 MIKE CARDEW - AKRON BEACON JOURNAL
Baseball 2017: Bobbleheads, fireworks, ticket prices -- what’s new for fans of the Akron RubberDucks and Cleveland Indians - 7:19 PM

Play Ball!

cavs05cut_01
Cavaliers 122, Magic 102: Torrid 43-point third quarter ignites rout as LeBron James records 12th triple-double
browns06cut_1
If Browns have quarterback-free first round, they could circle back to QBs they know from Senior Bowl - 7:45 PM
University of Akron selects John Groce to lead men’s basketball program
Julian Merryweather set to take the ball as Opening Day starting pitcher for defending Eastern League champion RubberDucks - 5:31 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next