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High school notebook: Seven Green seniors, six Wadsworth seniors select colleges

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: February 13, 2017 - 09:17 PM

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