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High school notebook

High school notebook: St. V-M seniors Jayvon Graves, John Williams pledge to play college basketball; triumphant Revere enters girls soccer tournament

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: October 18, 2016 - 03:55 PM

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