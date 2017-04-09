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High school notebook

High school notebook: Stephen White reaches out to union rep to try to regain position as Buchtel boys basketball coach

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: April 9, 2017 - 08:31 PM

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