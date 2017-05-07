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High school notebook: Streaking Hudson clinches Suburban League National Conference baseball title

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: May 7, 2017 - 07:42 PM

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