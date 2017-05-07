High school notebook: Streaking Hudson clinches Suburban League National Conference baseball title

PHA+UmVjZW50IHJhaW4gYW5kIGNvb2wgdGVtcGVyYXR1cmVzIGhhdmUgdGVtcG9yYXJpbHkgaGFs
dGVkIHRoZSBIdWRzb24gYmFzZWJhbGwgdGVhbSBhbmQgaXRzIGVpZ2h0LWdhbWUgd2lubmluZyBz
dHJlYWsuPC9wPjxwPkh1ZHNvbiAoMTYtNCwgMTEtMykgY2xpbmNoZWQgdGhlIFN1YnVyYmFuIExl
YWd1ZSBOYXRpb25hbCBDb25mZXJlbmNlIHRpdGxlIG9uIFdlZG5lc2RheSB3aXRoIGEgNS0wIHdp
biBvdmVyIGhvc3QgQnJlY2tzdmlsbGUuIFRoZSB0cml1bXBoIHdhcyB0aGUgRXhwbG9yZXJzJiM4
MjE3OyBlaWdodGggd2luIGluIGEgcm93LiBUaGUgRXhwbG9yZXJzIHN0YXJ0ZWQgdGhlaXIgc3Ry
ZWFrIG9uIEFwcmlsIDE5IHdpdGggYSB2aWN0b3J5IG92ZXIgQ3V5YWhvZ2EgRmFsbHMsIGFuZCBz
aW5jZSB0aGVuIGhhdmUgZGVmZWF0ZWQgQ29wbGV5LCBUd2luc2J1cmcgYW5kIE5vcmRvbmlhIG9u
Y2UgZWFjaCBhbmQgV2Fkc3dvcnRoIGFuZCBCcmVja3N2aWxsZSB0d2ljZSBlYWNoLjwvcD48cD5D
b2FjaCBCdWRkeSBEaWNlIHNhaWQgSHVkc29uIGFsc28gc3dlcHQgU3RvdyBhbmQgRmFsbHMgaW4g
bGVhZ3VlIGdhbWVzLCBhbmQgc3BsaXQgd2l0aCBOb3Jkb25pYSwgVHdpbnNidXJnLCBOb3J0aCBS
b3lhbHRvbi4gVGhlIEV4cGxvcmVycyYjODIxNzsgb3RoZXIgbG9zcyBjYW1lIGFnYWluc3QgU3By
aW5nIEhpbGwgKFRlbm4uKSBhdCB0aGUgQmFzZWJhbGwgQmVhY2ggQmFzaCBpbiBEZXN0aW4sIEZs
YS4gSHVkc29uIHdlbnQgMy0xIG9uIHRoZSB0cmlwIGluIEZsb3JpZGEuPC9wPjxwPiYjODIyMDtU
aHJlZSBvZiBvdXIgZm91ciBsb3NzZXMgYXJlIGJ5IG9uZSBydW4sJiM4MjIxOyBEaWNlIHNhaWQu
ICYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIHRoZSB0aHJlZSBsZWFndWUgbG9zc2VzIC4uLiBhbmQgU3ByaW5n
IEhpbGwgaXMgYSBkZWZlbmRpbmcgVGVubmVzc2VlIHN0YXRlIGNoYW1waW9uLiYjODIyMTs8L3A+
PHA+SHVkc29uJiM4MjE3O3MgdG9wIHBpdGNoZXJzIGFyZSBzZW5pb3JzIFRyb3kgQnJvd24gKDQt
MiwgMy4wOCBFUkEpLCBKb2hubnkgTWVycmlsbCAoMy0yLCAxLjAxIEVSQSkgYW5kIEpvaG5ueSBD
b2xlc2kgKDMtMCwgMS44MCBFUkEpLCBqdW5pb3IgSXNhYWMgV2lsZXkgKDQtMCwgMC4zNiBFUkEp
IGFuZCBzb3Bob21vcmUgTm9sYW4gTyYjODIxNztDb25uZWxsICgyLTAsIDIuMDYgRVJBKS48L3A+
PHA+QnJvd24gcGl0Y2hlZCBhIGNvbXBsZXRlLWdhbWUgc2h1dG91dCBpbiB0aGUgd2luIG92ZXIg
QnJlY2tzdmlsbGUgb24gV2VkbmVzZGF5LCBhbmQgTWVycmlsbCBwaXRjaGVkIGEgY29tcGxldGUg
Z2FtZSBpbiBhIDUtMSB2aWN0b3J5IG92ZXIgdGhlIHZpc2l0aW5nIEJlZXMgb24gVHVlc2RheS4g
QnJvd24gYW5kIE1lcnJpbGwgZWFjaCBzdHJ1Y2sgb3V0IDEwIGluIHRoZWlyIHJlc3BlY3RpdmUg
c3RhcnRzLjwvcD48cD5NZXJyaWxsIGFsc28gaGFzIHR3byBzYXZlcyBhbmQgNDAgc3RyaWtlb3V0
cyBpbiA0MSYjODUzMjsgaW5uaW5ncywgYW5kIEJyb3duIGhhcyAzMiBzdHJpa2VvdXRzIGluIDM2
JiM4NTMxO2lubmluZ3MuIDwvcD48cD5IdWRzb24mIzgyMTc7cyB0b3AgaGl0dGVycyBhcmUgc2Vu
aW9ycyBTZXRoIERyYXBlciAoLjM2OCBiYXR0aW5nIGF2ZXJhZ2UpLCBOb2xhbiBMYXVnaGxpbiAo
LjM0NiksIFNwZW5jZXIgTWNDbHVyZSAoLjM0NSksIEhheWRlbiBLbm94ICguMzE3KSBhbmQgQnJ5
Y2UgS2lsZm95bGUgKC4zMTUpLjwvcD48cD5MYXVnaGxpbiBhbHNvIGhhcyAxNiBydW5zIGFuZCAx
MyBSQkksIE1jQ2x1cmUgaGFzIDE3IHJ1bnMgYW5kIDE2IFJCSSwgS2lsZm95bGUgaGFzIDE4IHJ1
bnMgYW5kIDEzIFJCSSBhbmQgS25veCBoYXMgMTcgUkJJLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UgaGF2ZSAz
NyBkb3VibGVzIGFuZCBIYXlkZW4gYWNjb3VudHMgZm9yIDEwIG9mIHRoZW0sJiM4MjIxOyBEaWNl
IHNhaWQuICYjODIyMDtBcyBhIHRlYW0gd2UgaGF2ZSBhIGNvdXBsZSBvZiBob21lIHJ1bnMsIGEg
Y291cGxlIHRyaXBsZXMgJiM4MjEyOyBzbyBhIGxvdCBvZiBbc21hbGxlcl0gZXh0cmEtYmFzZSBo
aXRzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+SHVkc29uIGlzIHNjaGVkdWxlZCB0byBob3N0IEJydW5zd2ljayBh
bmQgQXJjaGJpc2hvcCBIb2JhbiBvbiBNb25kYXkgYW5kIFR1ZXNkYXksIHJlc3BlY3RpdmVseSwg
YW5kIHRoZW4gaXMgc2V0IHRvIGhvc3QgYSBEaXZpc2lvbiBJIHNlY3Rpb25hbCBmaW5hbCBvbiBG
cmlkYXkgYWdhaW5zdCBlaXRoZXIgQ2hhZ3JpbiBGYWxscyBLZW5zdG9uIG9yIENsZXZlbGFuZCBK
b2huIEYuIEtlbm5lZHkuPC9wPjxwPkFyb3VuZCB0aGUgYmFzZXMgPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgy
MDE7Tm9ydG9uIGVudGVycyB0aGUgd2VlayAxNC03IG92ZXJhbGwgYW5kIDEwLTEgaW4gdGhlIFBv
cnRhZ2UgVHJhaWwgQ29uZmVyZW5jZSBNZXRybyBEaXZpc2lvbiBpbiBzb2Z0YmFsbC4gS2FyYSBT
dHVsdHMgaGl0IHR3byBzaW5nbGVzLCBhIGhvbWUgcnVuIGFuZCBoYWQgZm91ciBSQkkgb24gV2Vk
bmVzZGF5IGluIGEgOS0yIHdpbiBvdmVyIGhvc3QgV29vZHJpZGdlLiBTdHVsdHMsIEpvcmRhbiBC
aXJkLCBTYXJhIFNoZWFyZXIsIEthaXRseW4gQ293eCBhbmQgUGFpZ2UgSG93ZSBhbGwgaGFkIHRo
cmVlIGhpdHMgaW4gdGhlIHdpbi4gSG93ZSBhbHNvIGhhZCBmb3VyIFJCSS48L3A+PHA+JiM4MjI2
OyYjODIwMTtBcmNoYmlzaG9wIEhvYmFuICgxNi0xLCA3LTApIHJlbWFpbmVkIHVuZGVmZWF0ZWQg
aW4gTm9ydGggQ29hc3QgTGVhZ3VlIEJsdWUgc29mdGJhbGwgd2l0aCBhbiAxMS0yIHdpbiBvdmVy
IHZpc2l0aW5nIFBhcm1hIFBhZHVhIG9uIFdlZG5lc2RheS4gTGF1cmVuIFRlY2NhIGhpdCB0aHJl
ZSBzaW5nbGVzLCBhIGhvbWUgcnVuIGFuZCBoYWQgZm91ciBSQkkgYW5kIEFsZXggV2hpdG1vcmUg
Y29udHJpYnV0ZWQgZm91ciBoaXRzIGFuZCB0d28gUkJJIGZvciB0aGUgS25pZ2h0cy48L3A+PHA+
TWljaGFlbCBCZWF2ZW4gY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zODI5IG9yIDxhIGhyZWY9
Im1haWx0bzptYmVhdmVuQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5tYmVhdmVuQHRoZWJlYWNvbmpv
dXJuYWwuY29tPC9hPi4gUmVhZCB0aGU8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0
YWcvQUJKVmFyc2l0eSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPiZuYnNwOyYjMzU7QUJKVmFyc2l0eSZuYnNw
OzwvYT4gaGlnaCBzY2hvb2wgYmxvZyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL3By
ZXBzIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lm9oaW8uY29tL3ByZXBzPC9hPi4gRm9sbG93IGhpbSBv
biBUd2l0dGVyIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudHdpdHRlci5jb20vTUJlYXZlbkFCSiIg
dGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy50d2l0dGVyLmNvbS9NQmVhdmVuQUJKPC9hPi4gPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.