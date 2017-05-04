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High school notebook: Tallmadge riding 10-game win streak in softball; Ellet scores walk-off victory over St. V-M

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: May 4, 2017 - 05:43 PM
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Ellet starting pitcher Sydnie Wolf (left) celebrates with second baseman Samantha Wolf after an out in the third inning of a softball game against Buchtel at Davenport Park in Akron on April 25. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


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