All CATEGORIES
☰ Menu

Notebook

High school notebook: Twenty Walsh seniors select colleges; Norton girls basketball goes undefeated in PTC Metro

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: February 9, 2017 - 07:57 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Perry's Tori St. Jean (left) bats ball out of bounds as Norton's Bryana Housley attempt to score during the second quarter of their game at Norton High School Jan. 30. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN SPORTS

State dual wrestling scouting report - 11:16 PM

When/Where: Sunday at Ohio State University’s St. John Arena in Columbus.

High school wrestling: Woodridge ready to “enjoy” and “battle” in first state dual team appearance in Columbus - 11:16 PM
Boys basketball: Jackson 69, Lake 48; Polar Bears may have locked up No. 1 seed in tournament - 11:16 PM
kmen11cut
Kent State men’s basketball: After home struggles, Golden Flashes look to be road warriors at Toledo - 11:15 PM
PGA of America’s Suzy Whaley to speak at Clearview H.O.P.E. benefit March 18 - 11:15 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next