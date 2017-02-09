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Notebook

High school notebook: Twenty Walsh seniors select colleges; Norton girls basketball goes undefeated in PTC Metro

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: February 9, 2017 - 07:57 PM
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Perry's Tori St. Jean (left) bats ball out of bounds as Norton's Bryana Housley attempt to score during the second quarter of their game at Norton High School Jan. 30. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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