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High school notebook: Twinsburg sits alone atop the Suburban League National Conference girls basketball standings

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: January 8, 2017 - 06:38 PM

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