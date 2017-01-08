High school notebook: Twinsburg sits alone atop the Suburban League National Conference girls basketball standings

PHA+VHdpbnNidXJnIGVudGVycyB0aGUgd2VlayBhdG9wIG9mIHRoZSBTdWJ1cmJhbiBMZWFndWUg
TmF0aW9uYWwgQ29uZmVyZW5jZSBnaXJscyBiYXNrZXRiYWxsIHN0YW5kaW5ncyBmb2xsb3dpbmcg
aXRzIDU2LTQ4IHdpbiBvdmVyIGhvc3QgQ3V5YWhvZ2EgRmFsbHMgb24gU2F0dXJkYXkuPC9wPjxw
Pkphc21pbmUgQmlzaG9wIHNjb3JlZCAyMCBwb2ludHMgYW5kIERhc2phIEFuZGVyc29uIHNjb3Jl
ZCAxMyBwb2ludHMgZm9yIHRoZSBUaWdlcnMsIHdobyBhcmUgOS0yIG92ZXJhbGwgYW5kIDctMCBp
biBsZWFndWUgcGxheSB1bmRlciBjb2FjaCBKdWxpZSBTb2xpcy48L3A+PHA+R2lybHMgcXVpY2sg
c2hvdHM8L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtUaGVyZXNhIFBhcnIgYW5kIExpbmRzZXkgTW9sbmFy
IGNvbWJpbmVkIHRvIHNjb3JlIDIxIHBvaW50cyB0byBndWlkZSBob3N0IFN0b3cgKDctMikgdG8g
YSA1My0yOCB3aW4gb3ZlciBOb3J0aCBSb3lhbHRvbiBvbiBTYXR1cmRheS4gVGhlIEJ1bGxkb2dz
IGhhZCBhIDM0LTE0IGVkZ2UgaW4gc2NvcmluZyBpbiB0aGUgc2Vjb25kIGhhbGYuPC9wPjxwPiYj
ODIyNjsmIzgyMDE7V2Fkc3dvcnRoICg3LTUpIGRlZmVhdGVkIGhvc3QgTm9yZG9uaWEgNDgtMzkg
b24gU2F0dXJkYXkuIFBleXRvbiBCYW5rcyBzY29yZWQgMjEgcG9pbnRzIGZvciB0aGUgR3Jpenps
aWVzIGFuZCBMZXhpIExhbmNlIGFkZGVkIGluIG5pbmUgcG9pbnRzLiBBbiBpbmp1cnkgc2lkZWxp
bmVkIExhbmNlIGZvciBtdWNoIG9mIERlY2VtYmVyLiBTb2xlaWwgQmFybmVzIHBhY2VkIHRoZSBL
bmlnaHRzICg2LTYpIHdpdGggMjAgcG9pbnRzLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1Npc3RlcnMg
U3lhcnJhIFNlbGxlcnMgYW5kIFNoYXlsYSBTZWxsZXJzIGNvbWJpbmVkIHRvIHNjb3JlIDIwIHBv
aW50cyBpbiBBdXJvcmEmIzgyMTc7cyAzMi0yOCB3aW4gb3ZlciBob3N0IFRhbGxtYWRnZSBvbiBT
YXR1cmRheS48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtGb3VyIEhpZ2hsYW5kIHBsYXllcnMgcmVhY2hl
ZCBkb3VibGUgZmlndXJlcyBvbiBTYXR1cmRheSBpbiBhIDY5LTU1IHdpbiBvdmVyIGhvc3QgS2Vu
dCBSb29zZXZlbHQuIEVtaWx5IEx5b24gbGVkIHRoZSBIb3JuZXRzIHdpdGggMjMgcG9pbnRzLCBB
bGFpbmEgTW9ucm9lIHNjb3JlZCAxNiBwb2ludHMsIFZlcm9uaWNhIFBldGVybGluIHNjb3JlZCAx
MSBwb2ludHMgYW5kIEhhbm5haCBadXJvIHNjb3JlZCAxMCBwb2ludHMuPC9wPjxwPiYjODIyNjsm
IzgyMDE7RW1pbHkgRGVudGUgc2NvcmVkIDE3IHBvaW50cyBhbmQgUGFpZ2UgQnJlbm5lciBjb250
cmlidXRlZCAxMyBwb2ludHMgdG8gaGVscCBwcm9wZWwgaG9zdCBDb3BsZXkgdG8gYSA1NC0zOCB3
aW4gb3ZlciBFbGxldC48L3A+PHA+Qm95cyBxdWljayBzaG90czwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAx
O0hvc3QgU3QuIFZpbmNlbnQtU3QuIE1hcnkgZGVmZWF0ZWQgTGFrZXdvb2QgU3QuIEVkd2FyZCA2
OS02NyBvbiBGcmlkYXkgYWZ0ZXIgdHJhaWxpbmcgMzctMjYgYXQgaGFsZnRpbWUuIFRoZSBJcmlz
aCAoNS0zKSBvdXRzY29yZWQgdGhlIEVhZ2xlcyAoNy0yKSBieSBhIHNjb3JlIG9mIDMxLTE1IGlu
IHRoZSB0aGlyZCBxdWFydGVyLiBKYXl2b24gR3JhdmVzICgxOSBwb2ludHMpLCBKb2huIFdpbGxp
YW1zICgxMyBwb2ludHMpIGFuZCBDaHJpcyBQYWludGVyICgxMSBwb2ludHMpIGVhY2ggcmVhY2hl
ZCBkb3VibGUgZmlndXJlcyBmb3IgU3QuIFYtTS48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtCdWNodGVs
IGJlYXQgQ2l0eSBTZXJpZXMgcml2YWwgR2FyZmllbGQgNzctNTYgb24gRnJpZGF5LiBKb25hdGhh
biBLaW5nIHNjb3JlZCAxNCBwb2ludHMsIGFuZCBBYW1pciBTb2xvbW9uIGFuZCBKdXN0aXMgQ3Jh
aWcgZWFjaCBzY29yZWQgMTMgcG9pbnRzIHRvIGxlYWQgdGhlIGhvc3QgR3JpZmZpbnMgKDYtMiwg
NC0xKS48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtSeWFuIEZvZ3V0aCBzY29yZWQgMjQgcG9pbnRzIG9u
IEZyaWRheSBhcyB2aXNpdGluZyBDVkNBIGJlYXQgVHVza3kgVmFsbGV5IDU1LTMwLjwvcD48cD4m
IzgyMjY7JiM4MjAxO0tlaXRoIFNpbW1vbnMgc2NvcmVkIDE2IHBvaW50cyBvbiBGcmlkYXkgYXMg
dmlzaXRpbmcgQnJ1bnN3aWNrIGJlYXQgRXVjbGlkIDYyLTQ4LjwvcD48cD5TdXRoZXJsYW5kIHN0
ZXBzIGRvd248L3A+PHA+RGFuIFN1dGhlcmxhbmQgaGFzIHJlc2lnbmVkIGFzIHRoZSBNZWRpbmEg
Zm9vdGJhbGwgY29hY2ggZm9sbG93aW5nIGEgOS0zIHNlYXNvbiB0aGF0IGluY2x1ZGVkIGEgZmly
c3Qtcm91bmQgcGxheW9mZiB3aW4gb3ZlciBUb2xlZG8gV2hpdG1lciBhbmQgYSBzZWNvbmQtcm91
bmQgcGxheW9mZiBsb3NzIHRvIGV2ZW50dWFsIERpdmlzaW9uIEkgc3RhdGUgc2VtaWZpbmFsaXN0
IE9sZW50YW5neSBMaWJlcnR5LjwvcD48cD5NZWRpbmEgd2VudCAyMC0zMiBpbiBmaXZlIHNlYXNv
bnMgd2l0aCBTdXRoZXJsYW5kIGFzIGNvYWNoLiBTdXRoZXJsYW5kIHByZXZpb3VzbHkgc2VydmVk
IGFzIGFuIGFzc2lzdGFudCB1bmRlciBjb2FjaGVzIExhcnJ5IExhaXJkIGFuZCBSYXkgSHJhZGVr
IGZyb20gMjAwMi0yMDExLjwvcD48cD5NZWRpbmEgaXMgY29udGludWluZyBpdHMgc2VhcmNoIGZv
ciBpdHMgbmV4dCBmb290YmFsbCBjb2FjaC48L3A+PHA+TWljaGFlbCBCZWF2ZW4gY2FuIGJlIHJl
YWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zODI5IG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzptYmVhdmVuQHRoZWJlYWNv
bmpvdXJuYWwuY29tIj5tYmVhdmVuQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gUmVhZCB0aGU8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQUJKVmFyc2l0eSIgdGFyZ2V0PSJf
YmxhbmsiPiZuYnNwOyYjMzU7QUJKVmFyc2l0eSZuYnNwOzwvYT4gaGlnaCBzY2hvb2wgYmxvZyBh
dCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL3ByZXBzIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3
Lm9oaW8uY29tL3ByZXBzPC9hPi4gRm9sbG93IGhpbSBvbiBUd2l0dGVyIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0
dHA6Ly93d3cudHdpdHRlci5jb20vTUJlYXZlbkFCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy50d2l0
dGVyLmNvbS9NQmVhdmVuQUJKPC9hPi4gPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.