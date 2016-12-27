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High school notebook

High school notebook: Wadsworth’s Believe Roundball Classic, Barberton’s Magic Mayhem basketball tournaments to be held this week

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: December 27, 2016 - 07:18 PM

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