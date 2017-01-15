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High school notebook

High school notebook: Walsh Jesuit senior Zak Supelak commits to play golf at Cleveland State University; Hoover tops St. Ignatius in boys basketball

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: January 15, 2017 - 03:46 PM
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Walsh Jesuit golfer Zak Supelak watches his missed putt on the fourth hole during the final round at the Ohio High School Boys Div. I golf championship Saturday at the Ohio State golf course in Columbus. (Phil Long/Ohio Press Photo System/Special to the Beacon Journal)


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