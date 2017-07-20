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High school notebook: Zach Boyd of Tallmadge pledges to play baseball at Morehead State

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: July 20, 2017 - 10:59 AM
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Tallmadge's Zach Boyd pitches against NDCL's Sam Perovsek in the second inning of their Division II regional semifinal game on May 26 at Hudson High School. Tallmadge defeated NDCL 3-1. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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