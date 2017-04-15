Published: April 15, 2017 - 09:47 PM
High school scores, summaries and schedules — April 15 April 16,2017 02:55 AM GMT Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2017 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMXzE0cHRBZ2F0ZUhlZFdSdWxlLS0+PHA+QkFTRUJBTEw8 L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0NlbnRlcmVkSGVkMTAtLT48cD5TY29yaW5nIFN1 bW1hcmllczwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZS0tPjxwPkNMT1ZF UkxFQUYgOCwgQ09WRU5UUlkgNzwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBCQkFfQkJBZ2F0ZUxp bmVTY29yZVRvcDEwcDQtLT48cD5DbG92ZXJsZWFmCTAwMAk0MTMJMAkmIzgyMTI7CTgJMTcJMjwv cD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBCQkFfQkJBZ2F0ZUxpbmVTY29yZUJvdDEwcDQtLT48cD5D b3ZlbnRyeQkwMTAJMzEwCTIJJiM4MjEyOwk3CTEzCTU8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQ U1JMX0FnYXRlU3RhdHNMb25nRGFzaC0tPjxwPkJhdHRlcmllcyYjODIxMjtLb2xpbnNraSBhbmQg TWNNdWxsZW47IEFybm9sZCBhbmQgTGVpYmVydC4gVyYjODIxMjtLb2xpbnNraSwgMS0yLiBMJiM4 MjEyO0Fybm9sZCwgMC0xLiBTYXZlJiM4MjEyO05vbmUuIEhSJiM4MjEyO05vbmUuIDwvcD48IS0t UFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPlJlY29yZHM6IENsb3Zl cmxlYWYgMS01LCAxLTU7IENvdmVudHJ5IDEtNCwgMS00LjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUz YVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluSW5kZW50LS0+PHA+Tm90ZXM6IENsb3ZlcmxlYWY6IFNvaWth IDMgc2luZ2xlcyAyIFJCSTsgQXJub2xkIDMgc2luZ2xlcywgMiBSQkkuIENvdmVudHJ5OiBTYWNo ZXIgc2luZ2xlLCBkb3VibGUsIDMgUkJJOyBCbGFjayAyIHNpbmdsZXMsIFJCSS48L3A+PCEtLVBT VFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmUtLT48cD5EQUxUT04gNiwgTUFOQ0hFU1RFUiA1 PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUEJCQV9CQkFnYXRlTGluZVNjb3JlVG9wMTBwNC0tPjxw PkRhbHRvbgkzMDAJMTIwCTAJJiM4MjEyOwk2CTExCTA8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQ QkJBX0JCQWdhdGVMaW5lU2NvcmVCb3QxMHA0LS0+PHA+TWFuY2hlc3RlcgkwMTIJMTAwCTEJJiM4 MjEyOwk1CTExCTA8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNMb25nRGFz aC0tPjxwPkJhdHRlcmllcyYjODIxMjtHcmVlbiwgTWFubGV5ICg3KSBhbmQgQWxnZXI7IFNlaWRl bCwgRWR3YXJkcyAoNykgYW5kIEVkd2FyZHMsIFBhbGljaCAoNykuIFcmIzgyMTI7R3JlZW4uIEwm IzgyMTI7U2VpZGVsLiBTYXZlJiM4MjEyO01hbmxleS4gSFImIzgyMTI7Tm9uZS48L3A+PCEtLVBT VFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmUtLT48cD5MT1VJU1ZJTExFIDQsIEVMTEVUIDE8 L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQQkJBX0JCQWdhdGVMaW5lU2NvcmVUb3AxMHA0LS0+PHA+ RWxsZXQJMDAwCTAwMQkwCSYjODIxMjsJMQk2CTI8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQQkJB X0JCQWdhdGVMaW5lU2NvcmVCb3QxMHA0LS0+PHA+TG91aXN2aWxsZQkyMDAJMTAxCVgJJiM4MjEy Owk0CTMJMTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0xvbmdEYXNoLS0+ PHA+QmF0dGVyaWVzJiM4MjEyO0NvZHksIE1jTGVsbGFuZCAoNikgYW5kIE4vQTsgUHJhc2NvLCBE YXZpcyAoNiksIE1vbmdpYXJkbyAoNykgYW5kIE4vQS4gVyYjODIxMjtQcmFzY28uIEwmIzgyMTI7 Q29keS4gU2F2ZSYjODIxMjtNb25naWFyZG8uIEhSJiM4MjEyO05vbmUuIDwvcD48IS0tUFNUWUxF PVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZS0tPjxwPkNISVBQRVdBIDcsIE1PR0FET1JFIDU8L3A+ PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQQkJBX0JCQWdhdGVMaW5lU2NvcmVUb3AxMHA0LS0+PHA+Q2hp cHBld2EJMTAwCTA0MQkxCSYjODIxMjsJNwkxOAkwPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUEJC QV9CQkFnYXRlTGluZVNjb3JlQm90MTBwNC0tPjxwPk1vZ2Fkb3JlCTIwMAkwMjEJMAkmIzgyMTI7 CTUJNAkxPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzTG9uZ0Rhc2gtLT48 cD5CYXR0ZXJpZXMmIzgyMTI7SHVnbGFuZCwgUGV0aXQgKDUpLCBCYWlsZXkgKDYpIGFuZCBOL0E7 IEphYmVyLCBDb25zdGFudGluZSAoMiksIFR1cHRhICg0KSwgUG9wYSAoNikgYW5kIE4vQS4gVyYj ODIxMjtIdWdsYW5kLiBMJiM4MjEyO0NvbnN0YW50aW5lLiBTYXZlJiM4MjEyO05vbmUuIEhSJiM4 MjEyO05vbmUuIDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluSW5k ZW50LS0+PHA+Tm90ZXM6IENoaXBwZXdhOiBTdXNvIDIgc2luZ2xlcywgZG91YmxlOyBFbGxpcyA0 IHNpbmdsZXM7IEJyb3duIDIgc2luZ2xlczsgSGFycmVsbCBzaW5nbGUsIGRvdWJsZTsgVGhvbXBz b24gMyBzaW5nbGVzLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZS0tPjxw PlNUT1cgNCwgUEFSTUEgTk9STUFORFkgMjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBCQkFfQkJB Z2F0ZUxpbmVTY29yZVRvcDEwcDQtLT48cD5Ob3JtYW5keQkwMDAJMDAyCTAJJiM4MjEyOwkyCTQJ MTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBCQkFfQkJBZ2F0ZUxpbmVTY29yZUJvdDEwcDQtLT48 cD5TdG93CTAwMQkxMTEJWAkmIzgyMTI7CTQJMTAJMjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBT UkxfQWdhdGVTdGF0c0xvbmdEYXNoLS0+PHA+QmF0dGVyaWVzJiM4MjEyO0ZpbmssIFphdW5lciAo NikgYW5kIE4vQTsgUmhvZGVzLCBNaWxsZXIgKDYpLCBTY2hpbGluZyAoNikgYW5kIE4vQS4gVyYj ODIxMjtSaG9kZXMuIEwmIzgyMTI7Rmluay4gU2F2ZSYjODIxMjtTY2hpbGluZy4gSFImIzgyMTI7 Tm9uZS4gPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlLS0+PHA+R2FtZSBP bmUmIzgyMzI7V0VTVCBCUkFOQ0ggNSwgU1BSSU5HRklFTEQgNDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0 cyUzYVBCQkFfQkJBZ2F0ZUxpbmVTY29yZVRvcDEwcDQtLT48cD5TcHJpbmdmaWVsZAk0MDAJMDAw CTAJJiM4MjEyOwk0CTEwCTE8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQQkJBX0JCQWdhdGVMaW5l U2NvcmVCb3QxMHA0LS0+PHA+V2VzdCBCcmFuY2gJMDEyCTAwMglYCSYjODIxMjsJNQk4CTI8L3A+ PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNMb25nRGFzaC0tPjxwPkJhdHRlcmll cyYjODIxMjtNY0NvbWVzLCBTY2h1bHR6ICg2KSBhbmQgTi9BOyBEZVNoaWVsZHMsIFNjaHJvZWRl ciAoNikgYW5kIFNjaHJvZWRlciwgU3RhaGxlciAoNikuIFcmIzgyMTI7U2Nocm9lZGVyLCAxLTAu IEwmIzgyMTI7TWNDb21lcy4gU2F2ZSYjODIxMjtOb25lLiBIUiYjODIxMjtOb25lLiA8L3A+PCEt LVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD5SZWNvcmRzOiBTcHJp bmdmaWVsZCAxLTg7IFdlc3QgQnJhbmNoIDEwLTIuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNS TF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5JbmRlbnQtLT48cD5Ob3RlczogU3ByaW5nZmllbGQ6IFdoaXRlY290 dG9uIDItZm9yLTMsIGRvdWJsZSwgUkJJLiBXZXN0IEJyYW5jaDogRGVTaGVpbGRzIHNpbmdsZSwg cnVuLCA3IHN0cmlrZW91dHMuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3Jl LS0+PHA+R2FtZSBUd28mIzgyMzI7V0VTVCBCUkFOQ0ggMTAsIFNQUklOR0ZJRUxEIDg8L3A+PCEt LVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQQkJBX0JCQWdhdGVMaW5lU2NvcmVUb3AxMHA0LS0+PHA+U3ByaW5n ZmllbGQJMDAyCTQwMQkxCSYjODIxMjsJOAkxMQkyPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUEJC QV9CQkFnYXRlTGluZVNjb3JlQm90MTBwNC0tPjxwPldlc3QgQnJhbmNoCTAyNAkyMjAJWAkmIzgy MTI7CTEwCTExCTE8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNMb25nRGFz aC0tPjxwPkJhdHRlcmllcyYjODIxMjtTdHViYnMsIFdpbGxpYW1zICg0KSwgSGFubmEgKDUpIGFu ZCBKb3JkYW47IFNueWRlciwgQmF0ZXMgKDYpLCBNZXR6Z2VyICg2KSBhbmQgU3RhaGxlciwgU2No cm9lZGVyICg0KS4gVyYjODIxMjtTbnlkZXIsIDItMS4gTCYjODIxMjtTdHViYnMuIFNhdmUmIzgy MTI7TWV0emdlci4gSFImIzgyMTI7V2VzdCBCcmFuY2g6IERlU2hlaWxkcy4gPC9wPjwhLS1QU1RZ TEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+UmVjb3JkczogU3ByaW5nZmll bGQgMS05OyBXZXN0IEJyYW5jaCAxMS0yLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdh dGVTdGF0c1BsYWluSW5kZW50LS0+PHA+Tm90ZXM6IFNwcmluZ2ZpZWxkOiBIYW5uYSAzLWZvci0z LCAzIHJ1bnMsIHRyaXBsZSwgUkJJLiBXZXN0IEJyYW5jaDogRGVTaGVpbGRzIHNvbG8gaG9tZSBy dW4uPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlLS0+PHA+VEFMTE1BREdF IDE0LCBHTEVOT0FLIDc8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQQkJBX0JCQWdhdGVMaW5lU2Nv cmVUb3AxMHA0LS0+PHA+R2xlbk9hawkwNTEJMDEwCTAJJiM4MjEyOwk3CTYJMzwvcD48IS0tUFNU WUxFPVNwb3J0cyUzYVBCQkFfQkJBZ2F0ZUxpbmVTY29yZUJvdDEwcDQtLT48cD5UYWxsbWFkZ2UJ MTAyCTgwMwl4CSYjODIxMjsJMTQJMTMJMjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdh dGVTdGF0c0xvbmdEYXNoLS0+PHA+QmF0dGVyaWVzJiM4MjEyO0FuZHJ6ZWpjenlrLCBDdXJhdGkg KDQpLCBTbGlma2EgKDUpIGFuZCBNaWxsZXI7IFNhLiBTZWVrZXIsIE1jTGF1Z2hsaW4gKDIpLCBT Yy4gU2Vla2VyICg3KSBhbmQgRXlyZS4gVyYjODIxMjtNY0xhdWdobGluLCAxLTAuIEwmIzgyMTI7 QW5kcnplamN6eWsuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25z LS0+PHA+UmVjb3JkczogR2xlbk9hayA1LTQ7IFRhbGxtYWRnZSA5LTMuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9 U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5JbmRlbnQtLT48cD5Ob3RlczogR2xlbk9hazog TWFubGV5IHNpbmdsZSwgZG91YmxlLiBUYWxsbWFkZ2U6IEdsYXNzZXIgMyBzaW5nbGVzLCA0IHJ1 bnM7IEJ1cmljayAzIGhpdHMsIDIgUkJJLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdh dGVTY29yZS0tPjxwPkdMRU5PQUsgNywgS0VOVCBST09TRVZFTFQgNjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNw b3J0cyUzYVBCQkFfQkJBZ2F0ZUxpbmVTY29yZVRvcDEwcDQtLT48cD5HbGVuT2FrCTAxMQkwMDEJ MDIyCSYjODIxMjsJNwkxNgkzPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUEJCQV9CQkFnYXRlTGlu ZVNjb3JlQm90MTBwNC0tPjxwPktlbnQJMDAwCTIwMQkwMjEJJiM4MjEyOwk2CTcJMTwvcD48IS0t UFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0xvbmdEYXNoLS0+PHA+QmF0dGVyaWVzJiM4 MjEyO0JlcmdlcnQsIEJha2VyICg3KSBhbmQgTWlsbGVyOyBDb21tb24sIEthZGVybGUgKDcpIGFu ZCBSaWNoaWUsIERpbmdsZXIgKDcpLiBXJiM4MjEyO0Jha2VyLCAyLTAuIEwmIzgyMTI7S2FkZXJs ZS4gU2F2ZSYjODIxMjtOb25lLiBIUiYjODIxMjtOb25lLiA8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMl M2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD5SZWNvcmRzOiBHbGVuT2FrIDYtNDsgS2VudCBS b29zZXZlbHQgMy0zLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWlu SW5kZW50LS0+PHA+Tm90ZXM6IEdsZW5PYWs6IE1pbGxlciA0LWZvci01LCBkb3VibGUsIDMgUkJJ OyBBbGV4IE1hbmxleSAzLWZvci01LCBkb3VibGUsIFJCSS4gUm9vc2V2ZWx0OiBEYXkgMy1mb3It NCwgUkJJLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZS0tPjxwPkdMRU5P QUsgNiwgQlVSVE9OIEJFUktTSElSRSAzPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUEJCQV9CQkFn YXRlTGluZVNjb3JlVG9wMTBwNC0tPjxwPkdsZW5PYWsJMjAyCTAxMQkwCSYjODIxMjsJNgkxNAkx PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUEJCQV9CQkFnYXRlTGluZVNjb3JlQm90MTBwNC0tPjxw PkJlcmtzaGlyZQkwMDAJMjAxCTAJJiM4MjEyOwkzCTcJMTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUz YVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0xvbmdEYXNoLS0+PHA+QmF0dGVyaWVzJiM4MjEyO05hZ3ksIE1pbGVz ICg3KSBhbmQgTWFubGV5OyBKb25lcywgQmxlY2hzY2htaWQgKDYpIGFuZCBDaGFwbWFuZC4gVyYj ODIxMjtOYWd5LCAxLTAuIEwmIzgyMTI7Sm9uZXMuIFNhdmUmIzgyMTI7Tm9uZS4gSFImIzgyMTI7 Tm9uZS4gPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+ UmVjb3JkczogR2xlbk9hayA3LTQsIEJlcmtzaGlyZSA1LTUuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRz JTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5JbmRlbnQtLT48cD5Ob3RlczogR2xlbk9hazogQmVyZ2Vy dCA0LWZvci00LCAyIGRvdWJsZXMsIFJCSTsgTWF6ZWtlIDMgc2luZ2xlcy48L3A+PCEtLVBTVFlM RT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmUtLT48cD5DYWwgUmlwa2VuIEV4cGVyaWVuY2UmIzgy MzI7U1QuIFZJTkNFTlQtU1QuIE1BUlkgNSwgJiM4MjMyO0JMQUNLU0JVUkcgKFZhLikgNDwvcD48 IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBCQkFfQkJBZ2F0ZUxpbmVTY29yZVRvcDEwcDQtLT48cD5CbGFj a3NidXJnCTAwMAkxMjEJMAkmIzgyMTI7CTQJNwkyPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUEJC QV9CQkFnYXRlTGluZVNjb3JlQm90MTBwNC0tPjxwPlNUVk0JMjEwCTEwMQlYCSYjODIxMjsJNQk3 CTI8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNMb25nRGFzaC0tPjxwPkJh dHRlcmllcyYjODIxMjtNYXJ0aW4sIE1pY2hlbCAoNSksIEFybmR0ICg3KSBhbmQgQ29ubmVyeS4g VyYjODIxMjtNaWNoZWwuIDItMS4gTCYjODIxMjtOL0EuIFNhdmUmIzgyMTI7QXJuZHQgKDEpLiBI UiYjODIxMjtOb25lLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9u cy0tPjxwPlJlY29yZHM6IFNUVk0gNy0yLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdh dGVTdGF0c1BsYWluSW5kZW50LS0+PHA+Tm90ZXM6IFNUVk06IE11bGxpbiAyIHNpbmdsZXMsIFJC STsgSmVubmluZ3MgMi1ydW4gc2luZ2xlLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdh dGVTY29yZS0tPjxwPkdhbWUgT25lJiM4MjMyO0dSRUVOIDEzLCBISUdITEFORCAzPC9wPjwhLS1Q U1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUEJCQV9CQkFnYXRlTGluZVNjb3JlVG9wMTBwNC0tPjxwPkdyZWVuCTIx MwkyMDEJNAkmIzgyMTI7CTEzCTE3CTE8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQQkJBX0JCQWdh dGVMaW5lU2NvcmVCb3QxMHA0LS0+PHA+SGlnaGxhbmQJMTExCTAwMAkwCSYjODIxMjsJMwk2CTE8 L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNMb25nRGFzaC0tPjxwPkJhdHRl cmllcyYjODIxMjtSZWRkLCBEYXJyYWggKDQpIGFuZCBBbGxlbjsgS2lyaWssIFJvZ2VycyAoNCkg YW5kIFplbGV6bmlrLiBXJiM4MjEyO1JlZGQsIDEtMC4gTCYjODIxMjtLaXJpaywgMS0xLiBIUiYj ODIxMjtOb25lLiA8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMt LT48cD5SZWNvcmRzOiBHcmVlbiA2LTAsIDItMDsgSGlnaGxhbmQgNS0zLCAyLTAuPC9wPjwhLS1Q U1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5JbmRlbnQtLT48cD5Ob3RlczogR3Jl ZW46IEFtaXNvbiA0LWZvci00LCAzIFJCSS4gPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9B Z2F0ZVNjb3JlLS0+PHA+R2FtZSBUd28mIzgyMzI7R1JFRU4gOSwgSElHSExBTkQgMjwvcD48IS0t UFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBCQkFfQkJBZ2F0ZUxpbmVTY29yZVRvcDEwcDQtLT48cD5HcmVlbgkw MjIJMDE0CTAJJiM4MjEyOwk5CTgJMTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBCQkFfQkJBZ2F0 ZUxpbmVTY29yZUJvdDEwcDQtLT48cD5IaWdobGFuZAkwMDAJMDAwCTIJJiM4MjEyOwkyCTYJMTwv cD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0xvbmdEYXNoLS0+PHA+QmF0dGVy aWVzJiM4MjEyO01vbnRnb21lcnkgYW5kIFdlYmVyOyBBbWJybywgTWlsbGVyICg1KSwgU2hhdyAo NikgYW5kIFplbGV6bmlrLiBXJiM4MjEyO01vbnRnb21lcnksIDEtMC4gTCYjODIxMjtBbWJybywg MC0yLiBTYXZlJiM4MjEyO05vbmUuIEhSJiM4MjEyO05vbmUuIDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0 cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPlJlY29yZHM6IEdyZWVuIDctMCwgMi0wOyBI aWdobGFuZCA1LTQsIDItMC48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQ bGFpbkluZGVudC0tPjxwPk5vdGVzOiBHcmVlbjogQW1pc29uIHNpbmdsZSwgZG91YmxlOyBTdGF1 ZHQgMiBkb3VibGVzLiBIaWdobGFuZDogTWFyc2ggc2luZ2xlLCBkb3VibGU7IEFzaCAyIHNpbmds ZXMuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlLS0+PHA+RklFTEQgOCwg UkVWRVJFIDc8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQQkJBX0JCQWdhdGVMaW5lU2NvcmVUb3Ax MHA0LS0+PHA+RmllbGQJNDAzCTEwMAkwCSYjODIxMjsJOAk4CTI8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9y dHMlM2FQQkJBX0JCQWdhdGVMaW5lU2NvcmVCb3QxMHA0LS0+PHA+UmV2ZXJlCTMwMAkwMDQJMAkm IzgyMTI7CTcJMTAJMDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0xvbmdE YXNoLS0+PHA+QmF0dGVyaWVzJiM4MjEyO0JsYWNrLCBDbGFwcCAoNSksIFNoYWZmZXIgKDYpIGFu ZCBOL0E7IExhbmQsIE11cnBoeSAoNCksIFdlcnR6ICg1KSwgRmluayAoNykgYW5kIEtsb25vd3Nr aS4gVyYjODIxMjtCbGFjay4gTCYjODIxMjtMYW5kLiBTYXZlJiM4MjEyO05vbmUuIEhSJiM4MjEy O05vbmUuIDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxw PlJlY29yZHM6IEZpZWxkIDgtMDsgUmV2ZXJlIDItOC0xLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUz YVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluSW5kZW50LS0+PHA+Tm90ZXM6IEZpZWxkOiBDb250YW50IHNp bmdsZSwgMiBkb3VibGVzLCA0IFJCSS4gUmV2ZXJlOiBIb2x0IGRvdWJsZSwgMiB0cmlwbGVzLCA0 IFJCSS48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmUtLT48cD5HYW1lIE9u ZSYjODIzMjtDVVlBSE9HQSBGQUxMUyA0LCBGSVJFU1RPTkUgMiAoOCk8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1T cG9ydHMlM2FQQkJBX0JCQWdhdGVMaW5lU2NvcmVUb3AxMHA0LS0+PHA+Q3V5YWhvZ2EgRmFsbHMJ MDAxCTAwMQkwMgkmIzgyMTI7CTQJNwkxPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUEJCQV9CQkFn YXRlTGluZVNjb3JlQm90MTBwNC0tPjxwPkZpcmVzdG9uZQkwMDAJMTAxCTAwCSYjODIxMjsJMgk5 CTI8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNMb25nRGFzaC0tPjxwPkJh dHRlcmllcyYjODIxMjtCb3J0b24sIFZhbGVudGUgKDcpIGFuZCBTYWdlOyBKYW1lcywgU2NobGlj aHRlciAoOCkgYW5kIERpZXMuIFcmIzgyMTI7VmFsZW50ZSwgMi0wLiBMJiM4MjEyO1NjaGxpY3Rl ciwgMC0xLiBTYXZlJiM4MjEyO05vbmUuIEhSJiM4MjEyO05vbmUuIDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNw b3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPlJlY29yZHM6IEN1eWFob2dhIEZhbGxz IDMtOTsgRmlyZXN0b25lIDgtMi48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3Rh dHNQbGFpbkluZGVudC0tPjxwPk5vdGVzOiBDdXlhaG9nYSBGYWxsczogVmFzc2Fsb3R0aSAyIHNp bmdsZXMsIDIgUkJJLCAzIHN0b2xlbiBiYXNlczsgSG9ycmlnYW4gMiBzaW5nbGVzLCBydW4sIHN0 b2xlbiBiYXNlLiBGaXJlc3RvbmU6IFN3YWluIDIgc2luZ2xlczsgT3dlbiBkb3VibGUsIHNpbmds ZSwgMiBSQkkuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlLS0+PHA+R2Ft ZSBUd28mIzgyMzI7RklSRVNUT05FIDEyLCBDVVlBSE9HQSBGQUxMUyA4PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9 U3BvcnRzJTNhUEJCQV9CQkFnYXRlTGluZVNjb3JlVG9wMTBwNC0tPjxwPkN1eWFob2dhIEZhbGxz CTEzMAkwMTAJMwkmIzgyMTI7CTgJNAkxPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUEJCQV9CQkFn YXRlTGluZVNjb3JlQm90MTBwNC0tPjxwPkZpcmVzdG9uZQkxMzIJMTA1CVgJJiM4MjEyOwkxMgkx NwkxPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzTG9uZ0Rhc2gtLT48cD5C YXR0ZXJpZXMmIzgyMTI7S29sdmV5LCBLcmFtZXIgKDMpLCBWYWxlbnRlICg0KSwgSG9ycmlnYW4g KDYpIGFuZCBXYWZmZW47IFdlYmVyLCBTY2hsaWN0ZXIgKDcpLCBFcmlzYXkgKDcpIGFuZCBEaWVz LiBXJiM4MjEyO1dlYmVyLiBMJiM4MjEyO0tvbHZleSwgMC0yLiBTYXZlJiM4MjEyO05vbmUuIEhS JiM4MjEyO05vbmUuIDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9u cy0tPjxwPlJlY29yZHM6IEN1eWFob2dhIEZhbGxzIDMtMTA7IEZpcmVzdG9uZSA5LTIuPC9wPjwh LS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5JbmRlbnQtLT48cD5Ob3Rlczog Q3V5YWhvZ2EgRmFsbHM6IFZhc3NhbG90dGkgZG91YmxlLCAzIHJ1bnMsIDIgUkJJOyBSaWdodGx5 IDIgc2luZ2xlcywgUkJJOyBIb3JyaWdhbiBzaW5nbGUsIGRvdWJsZSwgcnVuLCAyIFJCSS4gRmly ZXN0b25lOiBUaG9ybmJ1cmcgMyBzaW5nbGVzLCAyIFJCSTsgSmFtZXMgMiBzaW5nbGVzLCAzIHJ1 bnMsIFJCSTsgT3dlbiBzaW5nbGUsIGRvdWJsZSwgMiBSQkk7IFN3YWluIGRvdWJsZSwgc2luZ2xl LCAyIHJ1bnMuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlLS0+PHA+SkFD S1NPTiAxMiwgVVBQRVIgQVJMSU5HVE9OIDk8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQQkJBX0JC QWdhdGVMaW5lU2NvcmVUb3AxMHA0LS0+PHA+VXBwZXIgQXJsaW5ndG9uCTExMAkxMDAJNgkmIzgy MTI7CTkJNwkwPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUEJCQV9CQkFnYXRlTGluZVNjb3JlQm90 MTBwNC0tPjxwPkphY2tzb24JMTMwCTAyMQk1CSYjODIxMjsJMTIJMTIJMTwvcD48IS0tUFNUWUxF PVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0xvbmdEYXNoLS0+PHA+QmF0dGVyaWVzJiM4MjEyO0hl bmRyaWNrcywgU210aWggYW5kIFNhc3M7IExhaHIsIFdoaXRlICgyKSwgV2FycmVuICg1dGgpLCBN b3R0aWNlKDd0aCksIEpvaG5zb24gKDd0aCkgYW5kIERpbmdsZXIuIFcmIzgyMTI7Sm9obnNvbiwg MS0wLiBMJiM4MjEyO1NtaXRoLCAwLTEuIFNhdmUmIzgyMTI7Tm9uZS4gSFImIzgyMTI7VXBwZXIg QXJsaW5ndG9uOiBIb3JzbGV5ICgxKTsgSmFja3NvbjogRGluZ2xlciAoMSkuIDwvcD48IS0tUFNU WUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPlJlY29yZHM6IFVwcGVyIEFy bGluZ3RvbiA5LTI7IEphY2tzb24gMTAtMC48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0Fn YXRlSGVkJlJ1bGUtLT48cD5MQUNST1NTRTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTSERfU3Bv cnRzSGVkLS0+PHA+Qk9ZUzwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQ2VudGVyZWRIZWQx MC0tPjxwPlNjb3JpbmcgU3VtbWFyeTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVT Y29yZS0tPjxwPk5PUlRIIENBTlRPTiBIT09WRVIgMTYsJiM4MjMyO1NIQUtFUiBIRUlHSFRTIDE1 PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxpbmVTY29yZVRvcC0tPjxwPlNoYWtl ciBIZWlnaHRzCTQmIzgxOTU7MyYjODE5NTszJiM4MTk1OzUmIzgxOTQ7JiM4MjEyOyYjODE5NDsx NSA8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlTGluZVNjb3JlQm90LS0+PHA+Tm9y dGggQ2FudG9uCTQmIzgxOTU7NCYjODE5NTs0JiM4MTk1OzQmIzgxOTQ7JiM4MjEyOyYjODE5NDsx NiA8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD5Hb2Fs czogU2hlaGFiZWQgKFNIKSA5LCBDaHVmYXIgKE5DKSA1LCBTdG9wYWsgKE5DKSAzLCBEYXZpcyAo TkMpIDMsIE1pdHRhcyAoTkMpIDMsIE93ZW5zIChOQykgMiwgQW5kZXJzb24gKFNIKSwgSGFzc2Vt YW4gKFNIKSwgU3RhdXNzIChTSCksIEJhaWxleSAoU0gpLCBQZXNjYSAoU0gpLCBIdWJiYXJkIChT SCkuIEFzc2lzdHM6IENodWZhciAoTkMpIDUsIFN0b3BhayAoTkMpIDUsIFRhYi1TaGVyZSAoU0gp IDQsIEhhc3NlbWFuIChTSCkgMiwgU2hlaGFiZWQgKFNIKSwgRXN0ZXJsZSAoTkMpLiBTaG90cyBv biBnb2FsOiBTaGEuLCA1NS0zMy4gPC9wPjxwPlJlY29yZHM6IFNoYWtlciBIZWlnaHRzIDUtMzsg Tm9ydGggQ2FudG9uIEhvb3ZlciA3LTEuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNIRF9TcG9y dHNIZWQtLT48cD5HSVJMUzwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQ2VudGVyZWRIZWQx MC0tPjxwPlNjb3JpbmcgU3VtbWFyeTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVT Y29yZVdSdWxlcy0tPjxwPkpBQ0tTT04gMTUsIFNIQUtFUiBIRUlHSFRTIDI8L3A+PCEtLVBTVFlM RT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD5Hb2FsczogSGFydG5ldHQgKEop IDUsIERhdmlkZSAoSikgMywgQmlsbGV0dCAoSikgMywgUGF0dG9uIChKKSAyLCBEaWxsb24gKEop LCBXaW5lc2RvZXJmZmVyIChKKS4gQXNzaXN0czogSGFydG5ldHQgKEopIDIsIERpbGxvbiAoSikg MiwgQmlsbGV0dCAoSiksIEtyb2FoIChKKS4gU2F2ZXM6IE1lcnJpbGwgKEopIDIuIEpWIFNjb3Jl OiBKYWNrc29uLCAxMi0yPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUhlZCZSdWxl LS0+PHA+VEVOTklTPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlV1J1bGVz LS0+PHA+SkFDS1NPTiAzLCBEVUJMSU4gQ09GRk1BTiAyPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNh UFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+U2luZ2xlczogWW9zaGlubyAoQykgZC4gRC4gVGhv bWFzIDYtMiwgNi0yOyBCLiBUaG9tYXMgKEopIGQuIEJlcmxpbmcgNi00LCAzLTYsIDYtMjsgUG93 ZWwgKEMpIGQuIFR1Y2tlciAyLTYsIDYtMiwgNi0xLjwvcD48cD5Eb3VibGVzOiBEcmV3ZXMtU2h1 bm11Z2FtIChKKSBkLiBLYXNoYW5pbW90dHVnaC1LZXR1bCAzLTYsIDYtMiwgNi00OyBTdGVmYW4t U2NoZW9wbm5lciAoSikgZC4gQnJvb2tzLUZyYW5rIDYtMywgNi0zLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNw b3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluSW5kZW50LS0+PHA+PHN0cm9uZz5SZWNvcmRzOjwv c3Ryb25nPiBKYWNrc29uIDUtMy48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0NlbnRlcmVk SGVkMTAtLT48cD5MYXRlIEZyaWRheTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVT Y29yZVdSdWxlcy0tPjxwPkNJTkNJTkNBVEkgQ09VTlRSWSBEQVkgMywgSkFDS1NPTiAyPC9wPjwh LS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+U2luZ2xlczogWXUg KEMpIGQuIEQuIFRob21hcyA2LTIsIDYtMjsgTmFsYWdhdGxhIChDKSBkLiBCLiBUaG9tYXMgNi0x LCA2LTE7IFR1Y2tlciAoSikgZC4gRmF0dXp6byA2LTIsIDYtMi48L3A+PHA+RG91YmxlczogU2h1 bm11Z3VtLURyZXdlcyAoSikgZC4gQmFrZXItQW5uYXBhbnR1bGEgNi0zLCA2LTI7IEFsYmVydC1C YWRsYW5pIChDKSBkLiBTdGVmYW4tU2NoZW9wbmVyIDYtMCwgNy02LjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNw b3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVIZWQmUnVsZS0tPjxwPlNPRlRCQUxMPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3Bv cnRzJTNhUFNSTF9DZW50ZXJlZEhlZDEwLS0+PHA+U2NvcmluZyBTdW1tYXJpZXM8L3A+PCEtLVBT VFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmUtLT48cD5HYW1lIE9uZSYjODIzMjtXQURTV09S VEggNiwgSElHSExBTkQgMjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBCQkFfQkJBZ2F0ZUxpbmVT Y29yZVRvcDEwcDQtLT48cD5XYWRzd29ydGgJMDAzCTAwMwkwCSYjODIxMjsJNgkxMAkwPC9wPjwh LS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUEJCQV9CQkFnYXRlTGluZVNjb3JlQm90MTBwNC0tPjxwPkhpZ2hs YW5kCTAwMgkwMDAJMAkmIzgyMTI7CTIJNwkyPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9B Z2F0ZVN0YXRzTG9uZ0Rhc2gtLT48cD5CYXR0ZXJpZXMmIzgyMTI7S2VhdGluZyBhbmQgTi9BOyBG bGVpc2NoZXIgYW5kIE4vQS4gVyYjODIxMjtLZWF0aW5nLiBMJiM4MjEyO0ZsZWlzY2hlci4gU2F2 ZSYjODIxMjtOb25lLiBIUiYjODIxMjtIaWdobGFuZDogR3JpZmZpbi4gPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9 U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5JbmRlbnQtLT48cD5Ob3RlczogV2Fkc3dvcnRo OiBMLiBDcm9va3N0b24gMiBzaW5nbGVzOyBSZW5jaCAyIHNpbmdsZXM7IEh1cnJpZSAyIHNpbmds ZXMsIGRvdWJsZSwgMiBSQkkuIEhpZ2hsYW5kOiBHcmlmZmluIGhvbWUgcnVuLCAyIFJCSTsgQ2hv cmJhIDIgc2luZ2xlcywgZG91YmxlLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVT Y29yZS0tPjxwPkdhbWUgVHdvJiM4MjMyO0hJR0hMQU5EIDksIFdBRFNXT1JUSCA3PC9wPjwhLS1Q U1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUEJCQV9CQkFnYXRlTGluZVNjb3JlVG9wMTBwNC0tPjxwPldhZHN3b3J0 aAkwMjEJMzAwCTEJJiM4MjEyOwk3CTExCTE8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQQkJBX0JC QWdhdGVMaW5lU2NvcmVCb3QxMHA0LS0+PHA+SGlnaGxhbmQJMjA2CTAxMAl4CSYjODIxMjsJOQkx Mwk1PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzTG9uZ0Rhc2gtLT48cD5C YXR0ZXJpZXMmIzgyMTI7Sy4gQ3Jvb2tzdG9uLCBLZWF0aW5nICg0KSBhbmQgTi9BOyBHcmlmZmlu LCBGbGVpc2NoZXIgKDQpIGFuZCBOL0EuIFcmIzgyMTI7RmxlaXNjaGVyLiBMJiM4MjEyO0Nyb29r c3Rvbi4gU2F2ZSYjODIxMjtOb25lLiBIUiYjODIxMjtXYWRzd29ydGg6IEh1cnJpZS4gPC9wPjwh LS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5JbmRlbnQtLT48cD5Ob3Rlczog V2Fkc3dvcnRoOiBLLiBDcm9va3N0b24gMyBzaW5nbGVzLCAyIHJ1bnMsIFJCSTsgSHVycmllIHNp bmdsZSwgaG9tZSBydW4sIDQgUkJJLiBIaWdobGFuZDogQ2hvcmJhIDIgc2luZ2xlcywgZG91Ymxl LCAyIFJCSTsgRmxlaXNjaGVyIDIgc2luZ2xlcywgZG91YmxlLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0 cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZS0tPjxwPk5PUlRIIFJPWUFMVE9OIDcsIEhVRFNPTiA0PC9wPjwh LS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUEJCQV9CQkFnYXRlTGluZVNjb3JlVG9wMTBwNC0tPjxwPk5vcnRo IFJveWFsdG9uCTEyMQkwMjEJMAkmIzgyMTI7CTcJMTAJMjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUz YVBCQkFfQkJBZ2F0ZUxpbmVTY29yZUJvdDEwcDQtLT48cD5IdWRzb24JMTAxCTAyMAkwCSYjODIx MjsJNAkxMQk2PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzTG9uZ0Rhc2gt LT48cD5CYXR0ZXJpZXMmIzgyMTI7UGlsbGVyLCBUdXJza2UgKDQpIGFuZCBEbHVnb2xpbnNraTsg U3RlZmFub25pIGFuZCBNYWRhci4gVyYjODIxMjtUdXJza2UuIEwmIzgyMTI7U3RlZmFub25pLCAw LTIuIEhSJiM4MjEyO05vbmUuIDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0 c0NvbG9ucy0tPjxwPlJlY29yZHM6IEh1ZHNvbiAzLTYsIDMtNC48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9y dHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbkluZGVudC0tPjxwPk5vdGVzOiBOb3J0aCBSb3lhbHRv bjogWnVjY28gMyBzaW5nbGVzLiBIdWRzb246IE1hZGFyIDIgZG91Ymxlcywgc2luZ2xlLCAzIHJ1 bnM7IEdlZGVvbiAyIGRvdWJsZXMsIHNpbmdsZXMsIDIgUkJJLiA8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9y dHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmUtLT48cD5FQVNUIENBTlRPTiAxNSwgUk9PVFNUT1dOIDQ8L3A+ PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQQkJBX0JCQWdhdGVMaW5lU2NvcmVUb3AxMHA0LS0+PHA+Um9v dHN0b3duCQkxMDAJMDMwCSYjODIxMjsJNAk1CTI8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQQkJB X0JCQWdhdGVMaW5lU2NvcmVCb3QxMHA0LS0+PHA+RWFzdCBDYW50b24JCTQ0MQkwMzMJJiM4MjEy OwkxNQkxMgkzPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzTG9uZ0Rhc2gt LT48cD5CYXR0ZXJpZXMmIzgyMTI7UmlsZXksIERvdWdoZXJ0eSAoMykgYW5kIE4vQTsgU2FseWVy cywgV29sZmUgKDYpIGFuZCBGb2dsZS4gVyYjODIxMjtTYWx5ZXJzLiBMJiM4MjEyO1JpbGV5LiBT YXZlJiM4MjEyO05vbmUuIEhSJiM4MjEyO0Vhc3QgQ2FudG9uOiBFaWNoZWxiZXJnZXIsIEJldHou IDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluSW5kZW50LS0+PHA+ Tm90ZXM6IFJvb3RzdG93bjogTGVpZ2ggMiBzaW5nbGVzLiBFYXN0IENhbnRvbjogU2FseWVycyAy IHNpbmdsZXM7IEZvZ2xlIDIgc2luZ2xlczsgRWljaGVsYmVyZ2VyIDIgc2luZ2xlcywgaG9tZSBy dW4sIDMgUkJJOyBCZXR6IGRvdWJsZSwgaG9tZSBydW4sIDUgUkJJLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNw b3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZS0tPjxwPkdhbWUgT25lJiM4MjMyO05PUldBWU5FIDYsIENM T1ZFUkxFQUYgNSAoOCk8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQQkJBX0JCQWdhdGVMaW5lU2Nv cmVUb3AxMHA0LS0+PHA+Q2xvdmVybGVhZgkwMTAJMDAwCTQwCSYjODIxMjsJNQk5CTI8L3A+PCEt LVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQQkJBX0JCQWdhdGVMaW5lU2NvcmVCb3QxMHA0LS0+PHA+Tm9yd2F5 bmUJMDAyCTAyMAkxMQkmIzgyMTI7CTYJNQkzPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9B Z2F0ZVN0YXRzTG9uZ0Rhc2gtLT48cD5CYXR0ZXJpZXMmIzgyMTI7U3dhaW4gYW5kIFdoaXRlaGFp cjsgU2FtcHNlbCBhbmQgUmllbWFuLiBXJiM4MjEyO1NhbXBzZWwsIDQtMS4gTCYjODIxMjtTd2Fp biwgMS01LiBTYXZlJiM4MjEyO05vbmUuIEhSJiM4MjEyO05vcndheW5lOiBTcGllcGxpbmUuIDwv cD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPlJlY29yZHM6 IENsb3ZlcmxlYWYgMS04OyBOb3J3YXluZSA3LTEuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNS TF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5JbmRlbnQtLT48cD5Ob3RlczogQ2xvdmVybGVhZjogR3JheSAzIHNp bmdsZXMsIGRvdWJsZTsgRWNrZWxiZXJyeSAyIHNpbmdsZXMsIHRyaXBsZS4gTm9yd2F5bmU6IFNh bXBzZWwgMiBzaW5nbGVzLCBSQkk7IFNwaWVwbGluZSBob21lIHJ1biwgMiBSQkkuPC9wPjwhLS1Q U1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlLS0+PHA+R2FtZSBUd28mIzgyMzI7Tk9SV0FZ TkUgOCwgQ0xPVkVSTEVBRiAxPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUEJCQV9CQkFnYXRlTGlu ZVNjb3JlVG9wMTBwNC0tPjxwPkNsb3ZlcmxlYWYJMDAxCTAwMAkwCSYjODIxMjsJMQk2CTM8L3A+ PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQQkJBX0JCQWdhdGVMaW5lU2NvcmVCb3QxMHA0LS0+PHA+Tm9y d2F5bmUJMDUwCTAyMQlYCSYjODIxMjsJOAk1CTA8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JM X0FnYXRlU3RhdHNMb25nRGFzaC0tPjxwPkJhdHRlcmllcyYjODIxMjtHb29kZSBhbmQgSGFyZG1h bjsgRm9ydHVuZSBhbmQgUmllbWFuLiBXJiM4MjEyO0ZvcnR1bmUsIDQtMC4gTCYjODIxMjtHb29k ZSwgMC00LiBTYXZlJiM4MjEyO05vbmUuIEhSJiM4MjEyO05vbmUuIDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNw b3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPlJlY29yZHM6IENsb3ZlcmxlYWYgMS05 OyBOb3J3YXluZSA4LTEuPC9wPjxwPk5vdGVzOiBDbG92ZXJsZWFmOiBHcmF5IDIgc2luZ2xlcywg dHJpcGxlLiBOb3J3YXluZTogRm9ydHVuZSAyIHNpbmdsZXMsIDIgUkJJLjwvcD48IS0tUFNUWUxF PVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZS0tPjxwPlNULiBWSU5DRU5ULVNULiBNQVJZIDMsICYj ODIzMjtQQVJNQSBIRUlHSFRTIEhPTFkgTkFNRSAyPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUEJC QV9CQkFnYXRlTGluZVNjb3JlVG9wMTBwNC0tPjxwPkhvbHkgTmFtZSAJMDExCTAwMAkwCSYjODIx MjsJMgk1CTM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQQkJBX0JCQWdhdGVMaW5lU2NvcmVCb3Qx MHA0LS0+PHA+U1RWTQkxMDEJMDAwCTEJJiM4MjEyOwkzCTMJMDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0 cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0xvbmdEYXNoLS0+PHA+KFR3byBvdXRzIHdoZW4gd2lubmluZyBy dW4gc2NvcmVkKTwvcD48cD5CYXR0ZXJpZXMmIzgyMTI7Q2FtYXJhdGkgYW5kIFdoaXRobG93OyBB bC4gRGlGZW8gYW5kIEFuLiBEaUZlby4gVyYjODIxMjtEaUZlbywgNS0yLiBMJiM4MjEyO0NhbWFy YXRpLiBTYXZlJiM4MjEyO05vbmUuIEhSJiM4MjEyO05vbmUuIDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0 cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPlJlY29yZHM6IEhvbHkgTmFtZSA2LTE7IFNU Vk0gNS0zLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluSW5kZW50 LS0+PHA+Tm90ZXM6IFNUVk06IE1pem5lciAyIHNpbmdsZXM7ICBBbi4gRGlGZW8gc2luZ2xlLCBS QkkuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlLS0+PHA+TUFOQ0hFU1RF UiAxMywgREFMVE9OIDM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQQkJBX0JCQWdhdGVMaW5lU2Nv cmVUb3AxMHA0LS0+PHA+RGFsdG9uCQkwMDAJMDAzCSYjODIxMjsJMwkxMAk0PC9wPjwhLS1QU1RZ TEU9U3BvcnRzJTNhUEJCQV9CQkFnYXRlTGluZVNjb3JlQm90MTBwNC0tPjxwPk1hbmNoZXN0ZXIJ CTExNAkwMDcJJiM4MjEyOwk4CTEzCTA8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRl U3RhdHNMb25nRGFzaC0tPjxwPkJhdHRlcmllcyYjODIxMjtIZXJtYW4sIE1haGllbCAoMyksIGFu ZCBTaWR1czsgTWNWYW5leSBhbmQgQmVsbC4gVyYjODIxMjtNY1ZhbmV5LCA0LTAuIEwmIzgyMTI7 SGVybWFuLCAwLTQuIEhSJiM4MjEyO05vbmUuIDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxf QWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPlJlY29yZHM6IERhbHRvbiAzLTQ7IE1hbmNoZXN0ZXIgOS0z LjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluSW5kZW50LS0+PHA+ Tm90ZXM6IERhbHRvbjogQmVhbiAzIHNpbmdsZXM7IENyYWh1biBzaW5nbGUsIHRyaXBsZS4gTWFu Y2hlc3RlcjogU3Rld2FydCAyIHNpbmdsZXMsIGRvdWJsZSwgMiBSQkk7IEJlbGwgMiBzaW5nbGVz LCBkb3VibGUsIDIgUkJJOyBNY1ZhbmV5IDIgZG91YmxlcywgMyBSQkkuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9 U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlLS0+PHA+R2FtZSBPbmUmIzgyMzI7QVJDSEJJU0hPUCBI T0JBTiAxNywgQ09QTEVZIDE8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQQkJBX0JCQWdhdGVMaW5l U2NvcmVUb3AxMHA0LS0+PHA+SG9iYW4JKDEyKTAyCTEyCSYjODIxMjsJMTcJMjIJMTwvcD48IS0t UFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBCQkFfQkJBZ2F0ZUxpbmVTY29yZUJvdDEwcDQtLT48cD5Db3BsZXkJ MCAwMAkxMAkmIzgyMTI7CTEJNQkxPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0 YXRzTG9uZ0Rhc2gtLT48cD5CYXR0ZXJpZXMmIzgyMTI7Sm9uZXMgYW5kIEhhZ2VuYmF1Z2g7IEp1 aGFzeiwgQmFydG9zICgyKSBhbmQgSm9obnNvbi4gVyYjODIxMjtKb25lcywgMy0xLiBMJiM4MjEy O0p1aGFzeiwgMC00LiBIUiYjODIxMjtOb25lLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxf QWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPlJlY29yZHM6IEhvYmFuIDQtMTsgQ29wbGV5IDMtNi48L3A+ PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbkluZGVudC0tPjxwPk5vdGVz OiBIb2JhbjogTS4gVGVyem9sYSAyIHNpbmdsZXMsIDIgZG91YmxlcywgMiBSQkk7IEUuIFRlcnpv bGEgMiBzaW5nbGVzLCB0cmlwbGUsIDIgUkJJOyBKb25lcyAzIGRvdWJsZXMsIDIgUkJJOyBXZWlk cmljayAyIHNpbmdsZXMsIDIgZG91YmxlcywgMyBSQkkuIENvcGxleTogRGVtZWNoa28gZG91Ymxl LCB0cmlwbGU7IEFkYW1zIHNpbmdsZSwgZG91YmxlLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBT UkxfQWdhdGVTY29yZS0tPjxwPkdhbWUgVHdvJiM4MjMyO0FSQ0hCSVNIT1AgSE9CQU4gMTYsIENP UExFWSAwPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUEJCQV9CQkFnYXRlTGluZVNjb3JlVG9wMTBw NC0tPjxwPkhvYmFuCQk2MTgJMTAJJiM4MjEyOwkxNgkxNQkxPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRz JTNhUEJCQV9CQkFnYXRlTGluZVNjb3JlQm90MTBwNC0tPjxwPkNvcGxleQkJMDAwCTAwCSYjODIx MjsJMAkzCTE8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNMb25nRGFzaC0t PjxwPkJhdHRlcmllcyYjODIxMjtNYXRvdXNlayBhbmQgaGFnZW5iYXVnaDsgQmFydG9zLCBMaXR2 aW4gKDIpIGFuZCBKb2huc29uLiBXJiM4MjEyO01hdG91c2VrLCAyLTAuIEwmIzgyMTI7QmFydG9z LCAyLTMuIEhSJiM4MjEyO05vbmUuIDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVT dGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPlJlY29yZHM6IEhvYmFuIDUtMTsgQ29wbGV5IDMtNy48L3A+PHA+Tm90 ZXM6IEhvYmFuOiBFLiBUZXJ6b2xhIDMgc2luZ2xlcywgZG91YmxlLCA0IHJ1bnM7IEpvbmVzIDMg c2luZ2xlcywgNCBSQkk7IEtuaWNlbHkgMiBzaW5nbGVzLCBkb3VibGUsIFJCSS4gQ29wbGV5IERl bWVjaGtvIDIgc2luZ2xlcy48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmUt LT48cD5MT1JBSU4gMTgsIEdBUkZJRUxEIDE8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQQkJBX0JC QWdhdGVMaW5lU2NvcmVUb3AxMHA0LS0+PHA+R2FyZmllbGQJMDEwCTAgMAkmIzgyMTI7CTEJMgk5 PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUEJCQV9CQkFnYXRlTGluZVNjb3JlQm90MTBwNC0tPjxw PkxvcmFpbgkxMDMJKDE0KVgJJiM4MjEyOwkxOAk5CTE8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQ U1JMX0FnYXRlU3RhdHNMb25nRGFzaC0tPjxwPkJhdHRlcmllcyYjODIxMjtTbnlkZXIsIENvbm5l ciAoNCkgYW5kIFdvb2RsZXk7IFNoYXd2ZXIgYW5kIENydXouIFcmIzgyMTI7U2hhd3Zlci4gTCYj ODIxMjtTbnlkZXIsIDAtMy4gU2F2ZSYjODIxMjtOb25lLiBIUiYjODIxMjtOb25lLiA8L3A+PCEt LVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD5SZWNvcmRzOiBHYXJm aWVsZCAwLTQuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlLS0+PHA+UEVS UlkgMTQsIEFWT04gMTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBCQkFfQkJBZ2F0ZUxpbmVTY29y ZVRvcDEwcDQtLT48cD5QZXJyeQkJNjUwCTIxCSYjODIxMjsJMTQJMTkJMTwvcD48IS0tUFNUWUxF PVNwb3J0cyUzYVBCQkFfQkJBZ2F0ZUxpbmVTY29yZUJvdDEwcDQtLT48cD5Bdm9uCQkwMDEJMDAJ JiM4MjEyOwkxCTMJMjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0xvbmdE YXNoLS0+PHA+QmF0dGVyaWVzJiM4MjEyO00uIER1cmlldXggYW5kIEcuIER1cmlldXg7IEF1c3Rp bnNvbiwgQ2xhcmsgKDMpIGFuZCBCb2xlbi4gVyYjODIxMjtEdXJpZXV4LCA2LTAuIEwmIzgyMTI7 QXVzdGluc29uLCAyLTIuIEhSJiM4MjEyO05vbmUuIDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBT UkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPlJlY29yZHM6IFBlcnJ5IDktMjsgQXZvbiA1LTQuPC9w PjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5JbmRlbnQtLT48cD5Ob3Rl czogUGVycnk6IEcuIER1cmlldXggMyBzaW5nbGVzOyBQaXJldSAyIGRvdWJsZXMsIDIgUkJJczsg R290dHNoYWxsIHNpbmdsZSwgZG91YmxlOyBMZXNoIDIgc2luZ2xlczsgU2FpYmVuZSBzaW5nbGU7 IGRvdWJsZTsgTS4gRHVyaWV1eCBzaW5nbGUsIGRvdWJsZS48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMl M2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmUtLT48cD5OT1JUSCBDQU5UT04gSE9PVkVSIDIsICYjODIzMjtBTUhF UlNUIFNURUVMRSAxPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUxpbmVTY29yZVRv cENlbnRyZS0tPjxwPlN0ZWVsZQkwMDAJMDEwCTAJJiM4MjEyOwkxCTMJMSA8L3A+PCEtLVBTVFlM RT1TcG9ydHMlM2FQQkJBX0JCQWdhdGVMaW5lU2NvcmVCb3QxMHA0LS0+PHA+SG9vdmVyCTAwMAky MDAJWAkmIzgyMTI7CTIJNwkxPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRz TG9uZ0Rhc2gtLT48cD5CYXR0ZXJpZXMmIzgyMTI7TyYjODIxNztCZXJnIGFuZCBLYWNodXJlOyBW ZXNjbyBhbmQgRGV2b2UuIFcmIzgyMTI7VmVzY28uIEwmIzgyMTI7TyYjODIxNztCZXJnLiBTYXZl JiM4MjEyO05vbmUuIEhSJiM4MjEyO05vbmUuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9B Z2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+UmVjb3JkczogU3RlZWxlIDgtMzsgSG9vdmVyIDYtNC48L3A+ PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbkluZGVudC0tPjxwPk5vdGVz OiBIb292ZXI6IFl1biBzaW5nbGUsIGRvdWJsZS48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JM X0FnYXRlU2NvcmUtLT48cD5QRVJSWSA5LCBBTUhFUlNUIFNURUVMRSAzPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9 U3BvcnRzJTNhUEJCQV9CQkFnYXRlTGluZVNjb3JlVG9wMTBwNC0tPjxwPlN0ZWVsZQkwMTIJMDAw CTAJJiM4MjEyOwkzCTkJMTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBCQkFfQkJBZ2F0ZUxpbmVT Y29yZUJvdDEwcDQtLT48cD5QZXJyeQkwMDAJMTcxCVgJJiM4MjEyOwk5CTExCTE8L3A+PCEtLVBT VFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNMb25nRGFzaC0tPjxwPkJhdHRlcmllcyYjODIx MjtTcGF0YXJvIGFuZCBLYWNodXJlOyBHb3R0c2hhbGwgYW5kIEN1bm5pZ25oYW0sIEcuIER1cmll dXggKDcpLiBXJiM4MjEyO0dvdHRzaGFsbCwgMy0xLiBMJiM4MjEyO1NwYXRhcm8sIDMtMS4gSFIm IzgyMTI7U3RlZWxlOiBPJiM4MjE3O0JlcmcuIFBlcnJ5OiBTYWliZW5lLiA8L3A+PCEtLVBTVFlM RT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD5SZWNvcmRzOiBBbWhlcnN0IFN0 ZWVsZSA4LTQ7IFBlcnJ5IDEwLTIuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0 YXRzUGxhaW5JbmRlbnQtLT48cD5Ob3RlczogUGVycnk6IFIuIFBpcmV1IDIgc2luZ2xlcywgZG91 YmxlLCAyIFJCSTsgSy4gUGlyZXUgc2luZ2xlLCBkb3VibGUsIDIgUkJJLjwvcD48IS0tUFNUWUxF PVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZS0tPjxwPk5PUlRIIENBTlRPTiBIT09WRVIgMTAsIEFW T04gNTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBCQkFfQkJBZ2F0ZUxpbmVTY29yZVRvcDEwcDQt LT48cD5Bdm9uCTAyMAkwMDAJMwkmIzgyMTI7CTUJNgkwPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNh UEJCQV9CQkFnYXRlTGluZVNjb3JlQm90MTBwNC0tPjxwPkhvb3ZlcgkwMzEJNDIwCVgJJiM4MjEy OwkxMAkxMQkyPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzTG9uZ0Rhc2gt LT48cD5CYXR0ZXJpZXMmIzgyMTI7Q2xhcmsgYW5kIERlYW47IFZlc2NvLCBNY0tlbGx5ICg3KSBh bmQgRGV2b2UuIFcmIzgyMTI7VmVzY28sIDctNC4gTCYjODIxMjtDbGFyaywgMy0zLiBTYXZlJiM4 MjEyO05vbmUuIEhSJiM4MjEyO0hvb3ZlcjogQ2VhICgxKS4gPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRz JTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+UmVjb3JkczogQXZvbiA1LTU7IE5vcnRoIENh bnRvbiBIb292ZXIgNy00LjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1Bs YWluSW5kZW50LS0+PHA+Tm90ZXM6IEhvb3ZlcjogRGV2b2Ugc2luZ2xlLCBkb3VibGUsIDMgUkJJ OyBEZXdhbHQgc2luZ2xlLCBkb3V5YmxlLCAzIFJCSTogLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUz YVBTUkxfQWdhdGVTY29yZS0tPjxwPkdhbWUgT25lJiM4MjMyO1dPT0RSSURHRSA4LCBUUklXQVkg MjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBCQkFfQkJBZ2F0ZUxpbmVTY29yZVRvcDEwcDQtLT48 cD5Xb29kcmlkZ2UJMTAwCTQzMAkwCSYjODIxMjsJOAkxMwkxPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRz JTNhUEJCQV9CQkFnYXRlTGluZVNjb3JlQm90MTBwNC0tPjxwPlRyaXdheQkwMDAJMjAwCTAJJiM4 MjEyOwkyCTMJMTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0xvbmdEYXNo LS0+PHA+QmF0dGVyaWVzJiM4MjEyO1dpZ2FsIGFuZCBKZW5raW5zOyBDaGl0dGVuZGVuIGFuZCBB bmRlcnNvbi4gVyYjODIxMjtXaWdhbC4gTCYjODIxMjtDaGl0dGVuZGVuLiBIUiYjODIxMjtXb29k cmlkZ2U6IFdpZ2FsLiA8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFp bkluZGVudC0tPjxwPk5vdGVzOiBXb29kcmlkZ2U6IFdpZ2FsIGhvbWUgcnVuLCAzIFJCSTsgUmFp ZCBkb3VibGUsIHNpbmdsZSwgMiBSQkksIDIgcnVucy4gVHJpd2F5OiBDaGl0dGVuZGVuIDIgc2lu Z2xlcy48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmUtLT48cD5HYW1lIFR3 byYjODIzMjtXT09EUklER0UgNSwgVFJJV0FZIDQ8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQQkJB X0JCQWdhdGVMaW5lU2NvcmVUb3AxMHA0LS0+PHA+V29vZHJpZGdlCTMwMAkwMDIJMAkmIzgyMTI7 CTUJOQkyPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUEJCQV9CQkFnYXRlTGluZVNjb3JlQm90MTBw NC0tPjxwPlRyaXdheQkwMDMJMDAxCTAJJiM4MjEyOwk0CTEwCTE8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9y dHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNMb25nRGFzaC0tPjxwPkJhdHRlcmllcyYjODIxMjtSYWlkIGFu ZCBOL0E7IE4vQSBhbmQgTi9BLiBXJiM4MjEyO1JhaWQuIEwmIzgyMTI7Ti9BLiBIUiYjODIxMjtO b25lLiA8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD5S ZWNvcmRzOiBXb29kcmlkZ2UgNy0zLCAzLTIuPC9wPjxwPk5vdGVzOiBXb29kcmlkZ2U6IFJhaWQg MiBzaW5nbGVzLCBSQkk7IFNoYWhlZW4gMiBzaW5nbGVzLCAyIFJCSTsgTWVyY2VyIGRvdWJsZSwg MiBSQkkuIFRyaXdheTogQ2hpdHRlbmRlbiA0IHNpbmdsZXMuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRz JTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlLS0+PHA+R2FtZSBPbmUmIzgyMzI7TEFLRSBDRU5URVIgQ0hSSVNU SUFOIDksIFJJVFRNQU4gMDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBCQkFfQkJBZ2F0ZUxpbmVT Y29yZVRvcDEwcDQtLT48cD5MYWtlIENlbnRlcgkwMDAJMjA1CTIJJiM4MjEyOwk5CTgJMDwvcD48 IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBCQkFfQkJBZ2F0ZUxpbmVTY29yZUJvdDEwcDQtLT48cD5SaXR0 bWFuCTAwMAkwMDAJMAkmIzgyMTI7CTAJMgk1PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9B Z2F0ZVN0YXRzTG9uZ0Rhc2gtLT48cD5CYXR0ZXJpZXMmIzgyMTI7U21pdGggYW5kIE1pbGxlcjsg UGhpbGxpcHMsIFRhY2tldHQgKDYpIGFuZCBXYXJuZXIuIFcmIzgyMTI7U21pdGgsIDUtMy4gTCYj ODIxMjtQaGlsbGlwcy4gU2F2ZSYjODIxMjtOb25lLiBIUiYjODIxMjtOb25lLiA8L3A+PCEtLVBT VFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbkluZGVudC0tPjxwPk5vdGVzOiBMQ0M6 IEhhdWJlcnQgMiBzaW5nbGVzLCAyIGRvdWJsZXM7IE1vcmVlbiBkb3VibGUsIDIgUkJJLiA8L3A+ PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmUtLT48cD5HYW1lIFR3byYjODIzMjtS SVRUTUFOIDExLCBMQUtFIENFTlRFUiBDSFJJU1RJQU4gMzwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUz YVBCQkFfQkJBZ2F0ZUxpbmVTY29yZVRvcDEwcDQtLT48cD5MYWtlIENlbnRlcgkwMDAJMDMwCTAJ JiM4MjEyOwkzCTUJNDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBCQkFfQkJBZ2F0ZUxpbmVTY29y ZUJvdDEwcDQtLT48cD5SaXR0bWFuCTAwNAkwNDMJMAkmIzgyMTI7CTExCTExCTM8L3A+PCEtLVBT VFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNMb25nRGFzaC0tPjxwPkJhdHRlcmllcyYjODIx MjtWYW5jZSBhbmQgU21pdGg7IFNtaXRoIGFuZCBNaWxsZXIuIFcmIzgyMTI7VmFuY2UuIEwmIzgy MTI7U21pdGgsIDUtNC4gU2F2ZSYjODIxMjtOb25lLiBIUiYjODIxMjtSaXR0bWFuOiBQaGlsbGlw cy4gPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+UmVj b3JkczogTGFrZSBDZW50ZXIgQ2hyaXN0aWFuIDYtNS48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQ U1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbkluZGVudC0tPjxwPk5vdGVzOiBSaXR0bWFuOiBQaGlsbGlwcyBo b21lciwgdHJpcGxlOyBWYW5jZSAyIHNpbmdsZXMsIHRyaXBsZS4gTENDOiBXaWxzb24gc2luZ2xl LCBkb3VibGUsIFJCSTsgQnVjayBkb3VibGUsIFJCSS48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQ U1JMX0FnYXRlU2NvcmUtLT48cD5Ba3JvbiBSYWNlcnMgU3ByaW5nIFNob3djYXNlJiM4MjMyO0ZJ UkVMQU5EUyAzLCBSRVZFUkUgMjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBCQkFfQkJBZ2F0ZUxp bmVTY29yZVRvcDEwcDQtLT48cD5SZXZlcmUJMDAwCTIwMAkwCSYjODIxMjsJMgk2CTU8L3A+PCEt LVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQQkJBX0JCQWdhdGVMaW5lU2NvcmVCb3QxMHA0LS0+PHA+RmlyZWxh bmRzCTAwMgkwMTAJWAkmIzgyMTI7CTMJNQkyPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9B Z2F0ZVN0YXRzTG9uZ0Rhc2gtLT48cD5CYXR0ZXJpZXMmIzgyMTI7SGFnYXJ0eSBhbmQgQm9uZHJh OyBTdHJhdXNzIGFuZCBHcmFzc28uIFcmIzgyMTI7U3RyYXVzcywgMS01LiBMJiM4MjEyO0hhZ2Fy dHksIDItMi4gU2F2ZSYjODIxMjtOb25lLiBIUiYjODIxMjtOb25lLiA8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1T cG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD5SZWNvcmRzOiBSZXZlcmUgMy00OyBG aXJlbGFuZHMgMy01LjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWlu SW5kZW50LS0+PHA+Tm90ZXM6IFJldmVyZTogU2Vuc2UgMiBzaW5nbGVzLCBkb3VibGUsIHJ1bjsg TGFuZm9yZCBzaW5nbGUsIDIgUkJJLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVT Y29yZS0tPjxwPkFrcm9uIFJhY2VycyBTcHJpbmcgU2hvd2Nhc2UmIzgyMzI7UkVWRVJFIDQsIE5F V1RPTiBGQUxMUyAxPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUEJCQV9CQkFnYXRlTGluZVNjb3Jl VG9wMTBwNC0tPjxwPk5ld3RvbiBGYWxscwkwMDAJMDAxCTAJJiM4MjEyOwkxCTUJMDwvcD48IS0t UFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBCQkFfQkJBZ2F0ZUxpbmVTY29yZUJvdDEwcDQtLT48cD5SZXZlcmUJ MTAwCTIwMQlYCSYjODIxMjsJNAk5CTI8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRl U3RhdHNMb25nRGFzaC0tPjxwPkJhdHRlcmllcyYjODIxMjtTdGF0b24sIEJhY2toZXJtcyAoNCkg YW5kIE1hZGlzb247IFNhZGF0YWtpIGFuZCBCb25kcmEuIFcmIzgyMTI7U2FkYXRha2ksIDItMi4g TCYjODIxMjtTdGF0b24uIFNhdmUmIzgyMTI7Tm9uZS4gSFImIzgyMTI7UmV2ZXJlOiBBenpvbGlu YS48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD5SZWNv cmRzOiBSZXZlcmUgNC00LjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1Bs YWluSW5kZW50LS0+PHA+Tm90ZXM6IFJldmVyZTogQXp6b2xpbmEgZG91YmxlLCBob21lIHJ1biwg MiBydW5zLCBSQkk7IExhbmZvcmQgc2luZ2xlLCBkb3VibGUsIFJCSTsgQW1lbnRpbmkgc2luZ2xl LCBSQkk7IFN0YWF0cyAxLWZvci0zLCBSQkkuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9B Z2F0ZVNjb3JlLS0+PHA+QmFsbGFyZCBJbnZpdGF0aW9uIFRvdXJuYW1lbnQmIzgyMzI7V0FMU0gg SkVTVUlUIDIsIE5PUlRIV0VTVEVSTiAwPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUEJCQV9CQkFn YXRlTGluZVNjb3JlVG9wMTBwNC0tPjxwPldhbHNoIEplc3VpdAkwMDAJMTEwCTAJJiM4MjEyOwky CTUJMDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBCQkFfQkJBZ2F0ZUxpbmVTY29yZUJvdDEwcDQt LT48cD5Ob3J0aHdlc3Rlcm4JMDAwCTAwMAlYCSYjODIxMjsJMAkyCTE8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1T cG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNMb25nRGFzaC0tPjxwPkJhdHRlcmllcyYjODIxMjtNY0Ny YWR5LCBLdWhydCBhbmQgTi9BOyBGcmlja2UsIFNsYW5jemthIGFuZCBOL0EuIFcmIzgyMTI7TWND cmFkeSwgMy0wLiBMJiM4MjEyO0ZyaWNrZS4gU2F2ZSYjODIxMjtOb25lLiBIUiYjODIxMjtOb25l LiA8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD5SZWNv cmRzOiBXYWxzaCBKZXN1aXQgMy0xLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVT Y29yZS0tPjxwPkJhbGxhcmQgSW52aXRhdGlvbiBUb3VybmFtZW50JiM4MjMyO0JBTExBUkQgKEt5 LikgNSwgV0FMU0ggSkVTVUlUIDA8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQQkJBX0JCQWdhdGVM aW5lU2NvcmVUb3AxMHA0LS0+PHA+V2Fsc2ggSmVzdWl0CSAwMDAJMDAwCTAJJiM4MjEyOwkwCTcJ NjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBCQkFfQkJBZ2F0ZUxpbmVTY29yZUJvdDEwcDQtLT48 cD5CYWxsYXJkCTEwMgkyMDAJWAkmIzgyMTI7CTUJNQkwPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNh UFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzTG9uZ0Rhc2gtLT48cD5CYXR0ZXJpZXMmIzgyMTI7TWNDcmFkeSBhbmQg S3VyaHQ7IFNpbm5vdHQgYW5kIEh1bGwuIFcmIzgyMTI7U2lubm90dC4gTCYjODIxMjtNY0NyYWR5 LCAzLTEuIFNhdmUmIzgyMTI7Tm9uZS4gSFImIzgyMTI7Tm9uZS4gPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3Bv cnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+UmVjb3JkczogV2Fsc2ggSmVzdWl0IDMt Mi48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlSGVkJlJ1bGUtLT48cD5UUkFDSyAm YW1wOyBGSUVMRDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQ2VudGVyZWRIZWQxMC0tPjxw PkJPWVM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmVXUnVsZXMtLT48cD5T RUNPTkQgU09MRSBFQUdMRSBFTElURTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVC b2xkQ2VudHJlLS0+PHA+KEF0IEJvYiBDb21taW5ncyBGaWVsZCwgUGxhaW4gVHdwLik8L3A+PCEt LVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD5UZWFtIFJlc3VsdHM6 IDEuIENhbnRvbiBNY0tpbmxleSA3OTsgMi4gQ2xlLiBTdC4gSWduYXRpdXMgNjUuNTsgMy4gR2xl bk9hayA1Ny41OyA0LiBNZWRpbmEgNTE7IDUuIEV1Y2xpZCA0Ny41OyA2LiBTdHJvbmdzdmlsbGUg NDA7IDcuIExvdWlzdmlsbGUgMzk7IDguICh0aWUpIFN0LiBWaW5jZW50LVN0LiBNYXJ5IDMzLCBK YWNrc29uIDMzOyAxMC4gUmV5bm9sZHNidXJnIDI5OyAxMS4gQXVzdGludG93biBGaXRjaCAyNS41 OyAxMi4gV2Fkc3dvcnRoIDI1OyAxMy4gV2FycmVuc3ZpbGxlIEhlaWdodHMgMjE7IDE0LiBOb3J0 aCBDYW50b24gSG9vdmVyIDIwOyAxNS4gU2hha2VyIEhlaWdodHMgMTk7IDE2LiBCb2FyZG1hbiAx NjsgMTcuIEdsZW52aWxsZSAxMzsgMTguICh0aWUpIEh1ZHNvbiAxMiwgQ29sLiBDcmF3Zm9yZCAx MjsgMjAuIEhhcmRpbiBOb3J0aGVybiAxMDsgMjEuIE1hcGxld29vZCA3OyAyMi4gQ29wbGV5IDY7 IDIzLiBXYXJyZW4gSGFyZGluZyAyLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVC b2xkQ2VudHJlLS0+PHA+SW5kaXZpZHVhbCBSZXN1bHRzPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNh UFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5JbmRlbnQtLT48cD48c3Ryb25nPjEwMCBtZXRlcnM6PC9zdHJv bmc+IDEuIEtlYXRvbiAoV0gpIDEwLjg1LiA8c3Ryb25nPjIwMDo8L3N0cm9uZz4gMS4gS2VhdG9u IChXSCkgMjIuMTIuIDxzdHJvbmc+NDAwOjwvc3Ryb25nPiAxLiBLaW5nIChTVFZNKSA0OC42MS4g PHN0cm9uZz44MDA6PC9zdHJvbmc+IDEuIFN0dW1wIChNZWQuKSAxOjU3LjY2LiA8c3Ryb25nPjEs NjAwOjwvc3Ryb25nPiAxLiBKb2huc29uIChDcmEuKSA0OjE0LjM4LiAzLDxzdHJvbmc+MjAwOjwv c3Ryb25nPiAxLiBBbWJyb3NpbyAoSWduLikgOToxNy44NC4gPHN0cm9uZz4xMTAgaHVyZGxlczo8 L3N0cm9uZz4gMS4gUGVhcmUgKEhvby4pIDE0LjQ5LiA8c3Ryb25nPjMwMCBodXJkbGVzOjwvc3Ry b25nPiAxLiBXaGl0ZSAoRXVjLikgNDAuNzguIDxzdHJvbmc+TG9uZyBqdW1wOjwvc3Ryb25nPiAx LiBIYWxsIChNY0suKSAyMi0xMCAzLzQuIDxzdHJvbmc+SGlnaCBqdW1wOjwvc3Ryb25nPiAxLiBK b2huc29uIChHTykgNi02LiA8c3Ryb25nPlNob3QgUHV0Ojwvc3Ryb25nPiAxLiBLaW5uYXJkIChJ Z24uKSAzOS00LiA8c3Ryb25nPkRpc2N1czo8L3N0cm9uZz4gMS4gS2lubmFyZCAoSWduLikgMTYx LTEuIDxzdHJvbmc+NDAwIHJlbGF5Ojwvc3Ryb25nPiAxLiBHbGVuT2FrIChCaWxsaW5ncywgQ29u dHJ1Y2NpLCBQcnlvciwgUmhvYWRzKSA0My4wNS4gPHN0cm9uZz44MDAgcmVsYXk6PC9zdHJvbmc+ IDEuIFNUVk0gKFdpbGxpYW1zLCBZb3VuZ2VyLCBXb29sZHJpZGdlLCBLaW5nKSAxOjI3Ljg3LiAx LDxzdHJvbmc+NjAwIHJlbGF5Ojwvc3Ryb25nPiAxLiBNY0tpbmxleSAoSG9ybmUsIFdoaXRlLCBB c2hjcmFmdCwgU3RyaWNrbGFuZCkgMzoyMy4xNS4gMyw8c3Ryb25nPjIwMCByZWxheTo8L3N0cm9u Zz4gMS4gTG91aXN2aWxsZSAoTmkuQ2hhcGxpY2ssIE5vLkNoYXBsaWNrLCBGcmVzZW5rbywgTXVy cmF5KSA3OjUxLjI5LiA8c3Ryb25nPlBvbGUgdmF1bHQ6PC9zdHJvbmc+IDEuIFBlYXJlIChIb28u KSAxNS0wLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZVdSdWxlcy0tPjxw Pk9SUlZJTExFIElOVklUQVRJT05BTDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVC b2xkQ2VudHJlLS0+PHA+KEF0IE9ycnZpbGxlIEhpZ2ggU2Nob29sLCBPcnJ2aWxsZSk8L3A+PCEt LVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD5UZWFtIFJlc3VsdHM6 IDEuIFdvb3N0ZXIgMTMyOyAyLiBUcml3YXkgMTI1OyAzLiBPcnJ2aWxsZSAxMTMuNTsgNC4gTm9y d2F5bmUgODQ7IDUuIE1hcGxlIEhlaWdodHMgODM7IDYuIERhbHRvbiA1NTsgNy4gV2F5bmVkYWxl IDMxLjU7IDguIEJhcmJlcnRvbiAxNy48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRl U2NvcmVXUnVsZXMtLT48cD5XQVJSSU9SIFJFTEFZUzwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBT UkxfQWdhdGVCb2xkQ2VudHJlLS0+PHA+KEF0IFdhbHNoIEplc3VpdCBIaWdoIFNjaG9vbCwgQ3V5 YWhvZ2EgRmFsbHMpPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25z LS0+PHA+VGVhbSBSZXN1bHRzOiAxLiBTb2xvbiAxNTM7IDIuIFdhbHNoIEplc3VpdCAxMTI7IDMu IE5vcmRvbmlhIDgwOyA0LiBDVkNBIDcwOyA1LiBCZWRmb3JkIDY1OyA2LiBLZW50IFJvb3NldmVs dCA1ODsgNy4gU3RvdyA1MzsgOC4gVG9sZWRvIFN0LiBKb2hucyBKZXN1aXQgNDU7IDkuIFBlcnJ5 IDQ1OyAxMC4gVW5pdmVyc2l0eSBTY2hvb2wgNDE7IDExLiBOb3J0b24gMzQ7IDEyLiBDbGUuIEJl bmVkaWN0aW5lIDMzOyAxMy4gTGFrZXdvb2QgU3QuIEVkd2FyZCAyOC48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1T cG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlQm9sZENlbnRyZS0tPjxwPkluZGl2aWR1YWwgUmVzdWx0czwvcD48 IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluSW5kZW50LS0+PHA+PHN0cm9u Zz4xMDAgbWV0ZXJzOjwvc3Ryb25nPiAxLiBTYWxlcyAoQmVkLikgMTEuMDIuIDxzdHJvbmc+MjAw Ojwvc3Ryb25nPiAxLiBCYW5rcyAoTm9yLikgMjIuMy4gPHN0cm9uZz40MDA6PC9zdHJvbmc+IDEu IFdhaGwgKE5vci4pIDUwLjE2LiA8c3Ryb25nPjgwMDo8L3N0cm9uZz4gMS4gQ29oZW4gKFNvbC4p IDI6MDEuMDguIDxzdHJvbmc+MSw2MDA6PC9zdHJvbmc+IDEuIENvaGVuIChTb2wuKSA0OjI0LjQ1 LiAzLDxzdHJvbmc+MjAwOjwvc3Ryb25nPiAxLiBSaW9yZGFuIChTb2wuKSA5OjQ0LjM1LiA8c3Ry b25nPjExMCBodXJkbGVzOjwvc3Ryb25nPiAxLiBDb3BwZWRnZSAoTm9yLikgMTUuNDQuIDxzdHJv bmc+MzAwIGh1cmRsZXM6PC9zdHJvbmc+IDEuIERpbm92byAoQmVuLikgNDAuODIuIDxzdHJvbmc+ TG9uZyBqdW1wOjwvc3Ryb25nPiAxLiBTY290dCAoTm9yLikgMjEtMTEuNS4gPHN0cm9uZz5IaWdo IGp1bXA6PC9zdHJvbmc+IDEuIEFuZGVyc29uIChTSkopIDYtMDYuIDxzdHJvbmc+U2hvdCBQdXQ6 PC9zdHJvbmc+IDEuIEd5dWxhaSAoU3RvdykgNDktMDMuNS4gPHN0cm9uZz5EaXNjdXM6PC9zdHJv bmc+IDEuIEd5dWxhaSAoU3RvdykgMTYwLTAzLiA8c3Ryb25nPjQwMCByZWxheTo8L3N0cm9uZz4g MS4gQmVkZm9yZCAoQ2xvdWQsIFNhbGVzLCBKb2huc29uLCBDcnV0Y2hmaWVsZCkgNDMuNzUuIDxz dHJvbmc+ODAwIHJlbGF5Ojwvc3Ryb25nPiAxLiBCZWRmb3JkIChTYWxlcywgQ3J1dGNoZmllbGQs IENsb3VkLCBCcmV3ZXIpIDE6MzAuNzIuIDEsPHN0cm9uZz42MDAgcmVsYXk6PC9zdHJvbmc+IDEu IEJlZGZvcmQgKEhhcnJpcywgQ3J1dGNoZmllbGQsIENsb3VkLCBTYWxlcykgMzoyOC40NS4gMyw8 c3Ryb25nPjIwMCByZWxheTo8L3N0cm9uZz4gMS4gQ1ZDQSAoR2FpbmVzLCBQZXRlcnNvbiwgTWFs b3Zhc2ljLCBCdXNoKSA4OjE1Ljc5LiA8c3Ryb25nPlBvbGUgdmF1bHQ6PC9zdHJvbmc+IDEuIEZy YW5jZXRpYyAoV0opIDE0LTAwLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQ2VudGVyZWRI ZWQxMC0tPjxwPkdJUkxTPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlV1J1 bGVzLS0+PHA+U0VDT05EIFNPTEUgRUFHTEUgRUxJVEU8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQ U1JMX0FnYXRlQm9sZENlbnRyZS0tPjxwPihBdCBCb2IgQ29tbWluZ3MgRmllbGQsIFBsYWluIFR3 cC4pPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+VGVh bSBSZXN1bHRzOiAxLiBNZWRpbmEgMTA3OyAyLiBTdHJvbmdzdmlsbGUgNjQ7IDMuIEdsZW5PYWsg NTc7IDQuICh0aWUpIEV1Y2xpZCA1MCwgUmV5bm9sZHNidXJnIDUwOyA2LiBBdXN0aW50b3duIEZp dGNoIDQ0OyA3LiBMb3Vpc3ZpbGxlIDQwLjI1OyA4LiBDYW50b24gTWNLaW5sZXkgMzg7IDkuIFNo YWtlciBIZWlnaHRzIDM1OyAxMC4gU3QuIFZpbmNlbnQtU3QuIE1hcnkgMzQ7IDExLiBIdWRzb24g MzM7IDEyLiAodGllKSBDb3BsZXkgMTgsIFdhcnJlbnN2aWxsZSBIZWlnaHRzIDE4OyAxNC4gSmFj a3NvbiAxNjsgMTUuIEJvYXJkbWFuIDE1LjI1OyAxNi4gR2lyYXJkIDEzLjsgMTcuIFdhcnJlbiBI YXJkaW5nIDEwOyAxOC4gKHRpZSkgTWFwbGV3b29kIDYsIFNoYWtlciBIZWlnaHRzIEhhdGhhd2F5 IEJyb3duIDY7IDIwLiBDb2wuIENyYXdmb3JkIDUuNTA7IDIxLiBIYXJkaW4gTm9ydGhlcm4gMi4g PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZUJvbGRDZW50cmUtLT48cD5JbmRpdmlk dWFsIFJlc3VsdHM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbklu ZGVudC0tPjxwPjxzdHJvbmc+MTAwIG1ldGVyczo8L3N0cm9uZz4gMS4gQ2hhbmRsZXIgKEV1Yy4p IDEyLjIyLiA8c3Ryb25nPjIwMDo8L3N0cm9uZz4gMS4gQ2hhbmRsZXIgKEV1Yy4pIDI1LjM1LiA8 c3Ryb25nPjQwMDo8L3N0cm9uZz4gMS4gQ294IChSZXkuKSA1Ny43My4gPHN0cm9uZz44MDA6PC9z dHJvbmc+IDEuIEtlbGxlciAoTWVkLikgMjoyMC4wNy4gPHN0cm9uZz4xLDYwMDo8L3N0cm9uZz4g MS4gQ3VsbGluZ3MgKE1lZC4pIDU6MTEuNzcuIDMsPHN0cm9uZz4yMDA6PC9zdHJvbmc+IDEuIENh cnJpZXIgKFNoYS4pIDExOjAzLjIyLiA8c3Ryb25nPjEwMCBodXJkbGVzOjwvc3Ryb25nPiAxLiBK b25lcyAoV0gpIDE1LjIzLiA8c3Ryb25nPjMwMCBodXJkbGVzOjwvc3Ryb25nPiAxLiBGb3N0ZXIg KFNUVk0pIDQ1LjQ4LiA8c3Ryb25nPkxvbmcganVtcDo8L3N0cm9uZz4gMS4gQnJhdW4gKE1lZC4p IDE3LTUuNzUuIDxzdHJvbmc+SGlnaCBqdW1wOjwvc3Ryb25nPiAxLiBMZXNuaWFrIChTdHIuKSA1 LTkgMS8yLiA8c3Ryb25nPlNob3QgUHV0Ojwvc3Ryb25nPiAxLiBXaWxkZXIgKE1lZC4pIDQxLTEx LiA8c3Ryb25nPkRpc2N1czo8L3N0cm9uZz4gMS4gV2lsZGVyIChNZWQuKSAxNDktMi4gPHN0cm9u Zz40MDAgcmVsYXk6PC9zdHJvbmc+IDEuIFJleW5vbGRzYnVyZyA0OS43MS4gPHN0cm9uZz44MDAg cmVsYXk6PC9zdHJvbmc+IDEuIEV1Y2xpZCAxOjQ0LjM3LiAxLDxzdHJvbmc+NjAwIHJlbGF5Ojwv c3Ryb25nPiAxLiBGaXRjaCA0OjAzLjUwLiAzLDxzdHJvbmc+MjAwIHJlbGF5Ojwvc3Ryb25nPiAx LiBNZWRpbmEgKEtlbGxlciwgRG9ic29uLCBXb2xmLCBDYW1wYmVsbCkgOTo0MC4yMy4gPHN0cm9u Zz5Qb2xlIHZhdWx0Ojwvc3Ryb25nPiAxLiBTaWV2ZXJzIChTdHIuKSAxMC02LjwvcD48IS0tUFNU WUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZVdSdWxlcy0tPjxwPk9SUlZJTExFIElOVklUQVRJ T05BTDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVCb2xkQ2VudHJlLS0+PHA+KEF0 IE9ycnZpbGxlIEhpZ2ggU2Nob29sLCBPcnJ2aWxsZSk8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQ U1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD5UZWFtIFJlc3VsdHM6IDEuIE5vcndheW5lIDE2MC41 OyAyLiBXb29zdGVyIDEzNDsgMy4gT3JydmlsbGUgMTE5LjU7IDQuIE1hcGxlIEhlaWdodHMgNjYu NTsgNS4gV2F5bmVkYWxlIDQ1LjU7IDYuIFRyaXdheSA0NDsgNy4gQmFyYmVydG9uIDM4OyA4LiBE YWx0b24gMzMuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlV1J1bGVzLS0+ PHA+V0FSUklPUiBSRUxBWVM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlQm9sZENl bnRyZS0tPjxwPihBdCBXYWxzaCBKZXN1aXQgSGlnaCBTY2hvb2wsIEN1eWFob2dhIEZhbGxzKTwv cD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPlRlYW0gUmVz dWx0czogMS4gU29sb24gMTI3LjU7IDIuIE5vcmRvbmlhIDEwMDsgMy4gUGVycnkgOTg7IDQuIENW Q0EgODY7IDUuIFdhbHNoIEplc3VpdCA3NjsgNi4gTm90cmUgRGFtZSBBY2FkZW15IDc1OyA3LiBT dG93IDc0OyA4LiBSb2NreSBSaXZlciBNYWduaWZpY2F0IDYwLjU7IDkuIEJlZGZvcmQgNDY7IDEw LiBDbGUuIFN0LiBKb3NlcGggQWNhZGVteSAzNzsgMTEuIEtlbnQgUm9vc2V2ZWx0IDI4OyAxMi4g Tm9ydG9uIDExLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVCb2xkQ2VudHJlLS0+ PHA+SW5kaXZpZHVhbCBSZXN1bHRzPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0 YXRzUGxhaW5JbmRlbnQtLT48cD48c3Ryb25nPjEwMCBtZXRlcnM6PC9zdHJvbmc+IDEuIFZhc29u IChTb2wuKSAxMi41Ni4gPHN0cm9uZz4yMDA6PC9zdHJvbmc+IDEuIER1dmFsbCAoTm9yLikgMjUu NDEuIDxzdHJvbmc+NDAwOjwvc3Ryb25nPiAxLiBCYW5rcyAoTm9yLikgNTYuMzUuIDxzdHJvbmc+ ODAwOjwvc3Ryb25nPiAxLiBMaWNodCAoTm9yLikgMjoyMi43Ni4gPHN0cm9uZz4xLDYwMDo8L3N0 cm9uZz4gMS4gSG93ZWxsIChTb2wuKSA1OjA2LjI0LiAzLDxzdHJvbmc+MjAwOjwvc3Ryb25nPiAx LiBQZXJleiAoU3RvdykgMTI6MDYuMzQuIDxzdHJvbmc+MTAwIGh1cmRsZXM6PC9zdHJvbmc+IDEu IFRob21wc29uIChTdG93KSAxNC42OVguIDxzdHJvbmc+MzAwIGh1cmRsZXM6PC9zdHJvbmc+IDEu IE1pbG8gKENWQ0EpIDQ3LjQwLiA8c3Ryb25nPkxvbmcganVtcDo8L3N0cm9uZz4gMS4gRmlzaGVy IChQZXJyeSkgMTctMDEuMjUuIDxzdHJvbmc+SGlnaCBqdW1wOjwvc3Ryb25nPiAxLiBDcmF3bGV5 IChDVkNBKSA1LTA0LiA8c3Ryb25nPlNob3QgUHV0Ojwvc3Ryb25nPiAxLiBBcXVpbGxhIChNYWcu KSA0My0wNy4gPHN0cm9uZz5EaXNjdXM6PC9zdHJvbmc+IDEuIFNlbnNpYmF1Z2ggKFNvbC4pIDEy Ny0wNS4gPHN0cm9uZz40MDAgcmVsYXk6PC9zdHJvbmc+IDEuIFBlcnJ5IChGaXNoZXIsIENsYXJr ZSwgQW50aG9ueSwgU3RyaWNrbGFuZCkgNTAuMjIuIDxzdHJvbmc+ODAwIHJlbGF5Ojwvc3Ryb25n PiAxLiBCZWRmb3JkIChIYXJkaW1vbiwgTWNLaW5sZXksIEJyb3duLCBUaG9tcHNvbikgMTo0Ny40 NS4gMSw8c3Ryb25nPjYwMCByZWxheTo8L3N0cm9uZz4gMS4gQ1ZDQSAoTWlsbywgV3JpZ2h0LCBX aWxzb24sIENhcnJvc2NpYSkgNDowOC4wMC4gMyw8c3Ryb25nPjIwMCByZWxheTo8L3N0cm9uZz4g MS4gTm9yZG9uaWEgKEd1cmtvLCBMaWNodCwgVmFzYXJoZWx5aSwgRXRlcm92aWNoKSA5OjQ3LjQ0 LiA8c3Ryb25nPlBvbGUgdmF1bHQ6PC9zdHJvbmc+IDEuIFN0ZXJuIChXSikgMTItMDUuPC9wPjwh LS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlV1J1bGVzLS0+PHA+QklHIE9YIElOVklU QVRJT05BTDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVCb2xkQ2VudHJlLS0+PHA+ KEF0IFN0LiBUaG9tYXMgQXF1aW5hcywgTG91aXN2aWxsZSk8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMl M2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD5UZWFtIFJlc3VsdHM6IDEuIE1hc3NpbGxvbiAx MjY7IDIuIEdpbG1vdXIgQWNhZGVteSA3MjsgMy4gU3QgVGhvbWFzIEFxdWluYXMgNjQuIDwvcD48 cC8+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.