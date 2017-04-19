All CATEGORIES
☰ Menu

HIGH SCHOOL RESULTS & SCHEDULES

High school scores, summaries and schedules — April 18

Published: April 19, 2017 - 12:59 AM

MORE IN SPORTS

browns19cut_02 Gary Landers - AP
Browns quarterback Cody Kessler focused on improving deep ball in hopes of giving himself best shot to start with competition on way

BEREA: Cody Kessler doesn’t know if he’ll be the starting quarterback of the Browns in the fall, but he has focused this offseason on going deep in hopes of positioning himself to secure the job.

tribe19cut_01
Indians 11, Twins 4: Jose Ramirez, Francisco Lindor power Indians, Tomlin to victory
cavs19cut_01
Cavaliers report: Iman Shumpert finds redemption — maybe — with brilliant defensive effort against Paul George
Canton to host college football and volleyball championships
Trump_Patriots_97112.jpg-9a7ef
Patriots’ White House visit marred by Aaron Hernandez’ suicide; Tom Brady skips trip - 1:42 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next