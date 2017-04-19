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HIGH SCHOOL RESULTS & SCHEDULES

High school scores, summaries and schedules — April 18

Published: April 19, 2017 - 12:59 AM

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tribe19cut_01 Jim Mone - AP
Indians 11, Twins 4: Jose Ramirez, Francisco Lindor power Indians, Tomlin to victory

MINNEAPOLIS: Jose Ramirez homered and drove in two runs and Josh Tomlin gave up three runs in six innings to lead the Indians to an 11-4 victory over the Minnesota Twins on Tuesday night.

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NBA: Bulls beat Celtics 111-97; Raptors defeat Bucks 106-100
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Sports news briefs — compiled April 18
Fightin’ Phils 8, RubberDucks 6: Four-run sixth dooms Ducks
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High school roundup: Wadsworth rolls to 7-0 softball win over Cuyahoga Falls
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