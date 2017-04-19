All CATEGORIES
☰ Menu

HIGH SCHOOL RESULTS & SCHEDULES

High school scores, summaries and schedules — April 18

Published: April 19, 2017 - 12:59 AM

MORE IN SPORTS

browns19cut_02 Gary Landers - AP
Browns quarterback Cody Kessler focused on improving deep ball in hopes of giving himself best shot to start with competition on way

BEREA: Cody Kessler doesn’t know if he’ll be the starting quarterback of the Browns in the fall, but he has focused this offseason on going deep in hopes of positioning himself to secure the job.

cavs19cut_01
Cavaliers report: Iman Shumpert finds redemption — maybe — with brilliant defensive effort against Paul George - 7:57 AM
tribe19cut_01
Indians 11, Twins 4: Jose Ramirez, Francisco Lindor power Indians, Tomlin to victory - 6:59 AM
Fightin’ Phils 8, RubberDucks 6: Four-run sixth dooms Ducks
MLB notebook: Pirates’ Starling Marte suspended 80 games for PEDs
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next