Published: April 19, 2017 - 10:30 PM
High school scores, summaries and schedules — April 19 April 20,2017 03:14 AM GMT Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2017 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMXzE0cHRBZ2F0ZUhlZFdSdWxlLS0+PHA+UkVQT1JUSU5H ICYjODIzMjtTQ09SRVM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFp bk5vSW5kZW50LS0+PHA+U2Nob29scyBhcmUgZW5jb3VyYWdlZCB0byByZXBvcnQgc2NvcmVzIGJ5 IGVtYWlsIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpianNwb3J0c0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+ YmpzcG9ydHNAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LCBieSBmYXggYXQgMzMwLTk5Ni0zNjI5 IG9yIGJ5IHBob25lIGF0IDMzMC05OTYtMzgwMC4gUGxlYXNlIHJlcG9ydCBzY29yZXMgZnJvbSBo b21lIGFuZCBhd2F5IGdhbWVzIGFuZCBmcm9tIHdpbnMgYW5kIGxvc3NlcyBhbmQgaW5jbHVkZSBz dGF0aXN0aWNzIGZyb20gYm90aCB0ZWFtcy4gTGV0IHlvdXIgYXRobGV0aWMgZGlyZWN0b3IgYW5k IGNvYWNoIGtub3cgaWYgeW91IGRvIG5vdCBzZWUgeW91ciBzY2hvb2wmIzgyMTc7cyByZXN1bHQu PC9wPjxwLz48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfMTRwdEFnYXRlSGVkV1J1bGUtLT48cD5O T01JTkFURSAmIzgyMzI7QVRITEVURVM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRl U3RhdHNQbGFpbk5vSW5kZW50LS0+PHA+Q29hY2hlcyBhcmUgZW5jb3VyYWdlZCB0byBzdWJtaXQg bm9taW5hdGlvbnMgZm9yIHRoZSBIaWdoIFNjaG9vbCBTcG90bGlnaHQgYnkgbm9vbiBvbiBNb25k YXlzLiBQbGVhc2UgZW1haWwgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmJqc3BvcnRzQHRoZWJlYWNvbmpvdXJu YWwuY29tIj5ianNwb3J0c0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4gd2l0aCB0aGUgbm9taW5l ZSYjODIxNztzIG5hbWUsIHNjaG9vbCwgZ3JhZGUsIGFjY29tcGxpc2htZW50cyBmb3IgdGhlIHdl ZWsgYW5kLCBtb3N0IGltcG9ydGFudCwgYSBjb2xvciBoZWFkc2hvdCAoYSBqcGVnIGltYWdlKS48 L3A+PHAvPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF8xNHB0QWdhdGVIZWRXUnVsZS0tPjxwPkJB U0VCQUxMPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9DZW50ZXJlZEhlZDEwLS0+PHA+U2Nv cmluZyBTdW1tYXJpZXM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmUtLT48 cD5OT1JUSCBDQU5UT04gSE9PVkVSIDEwLCBHUkVFTiAwPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNh UEJCQV9CQkFnYXRlTGluZVNjb3JlVG9wMTBwNC0tPjxwPkdyZWVuCTAwMAkwMAkmIzgyMTI7CTAJ NAkxPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUEJCQV9CQkFnYXRlTGluZVNjb3JlQm90MTBwNC0t PjxwPkhvb3ZlcgkwODIJMFgJJiM4MjEyOwkxMAk3CTA8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQ U1JMX0FnYXRlU3RhdHNMb25nRGFzaC0tPjxwPkJhdHRlcmllcyYjODIxMjtTdG9wcCwgQmxhY2sg KDQpIGFuZCBXZWJlciwgQWxsZW4gKDMpOyBXYXJlIGFuZCBCbGFja2xlZGdlLiBXJiM4MjEyO1dh cmUuIEwmIzgyMTI7U3RvcHAuIFNhdmUmIzgyMTI7Tm9uZS4gSFImIzgyMTI7Tm9uZS4gPC9wPjwh LS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+UmVjb3JkczogR3Jl ZW4gOS0xLCAzLTE7IEhvb3ZlciA2LTUsIDUtMy48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JM X0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbkluZGVudC0tPjxwPk5vdGVzOiBHcmVlbjogV2Vpc3MgMiBzaW5nbGVz OyBIb292ZXI6IEJpbm5pZSBzaW5nbGUsIGRvdWJsZSwgMiBSQklzOyBTYXJiYXVnaCAyIHNpbmds ZXMsIDIgUkJJcy48L3A+PHAvPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlLS0+ PHA+Tk9SVEhXRVNUIDksIENBTlRPTiBTT1VUSCAyPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUEJC QV9CQkFnYXRlTGluZVNjb3JlVG9wMTBwNC0tPjxwPkNhbnRvblNvdXRoCTEwMQkwMDAJMAkmIzgy MTI7CTIJNAkwPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUEJCQV9CQkFnYXRlTGluZVNjb3JlQm90 MTBwNC0tPjxwPk5vcnRod2VzdAk1MDAJMTMwCVgJJiM4MjEyOwk5CTgJMjwvcD48IS0tUFNUWUxF PVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0xvbmdEYXNoLS0+PHA+QmF0dGVyaWVzJiM4MjEyO1Bo aWxsaXBwaSwgUm9iYmlucyAoNSkgYW5kIFN0YWhsOyBCdXJyb3VnaHMsIEhhbmVzICg3KSBhbmQg R2F0ZXdvb2QuIFcmIzgyMTI7QnVycm91Z2hzLCAyLTEuIEwmIzgyMTI7UGhpbGxpcHBpLCAxLTQu IFNhdmUmIzgyMTI7Tm9uZS4gSFImIzgyMTI7Q2FudG9uIFNvdXRoOiBQaGlsbGlwcGkuPC9wPjwh LS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+UmVjb3JkczogQ2Fu dG9uIFNvdXRoIDEtMTM7IE5vcnRod2VzdCA3LTQuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNS TF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5JbmRlbnQtLT48cD5Ob3RlczogQ2FudG9uIFNvdXRoOiBJY2tlcyB0 d28gc2luZ2xlcy4gTm9ydGh3ZXN0OiBCdXJyb3VnaHMgOCBLOyBCb2x5YXJkIGRvdWJsZSwgMyBS Qkk7IE11bnNvbiBkb3VibGUsIFJCSS48L3A+PHAvPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9B Z2F0ZVNjb3JlLS0+PHA+U1RPVyAyLCBUV0lOU0JVUkcgMTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUz YVBCQkFfQkJBZ2F0ZUxpbmVTY29yZVRvcDEwcDQtLT48cD5Ud2luc2J1cmcJMDEwCTAwMAlYCSYj ODIxMjsJMQk0CTI8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQQkJBX0JCQWdhdGVMaW5lU2NvcmVC b3QxMHA0LS0+PHA+U3RvdwkxMDEJMDAwCVgJJiM4MjEyOwkyCTQJMTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNw b3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0xvbmdEYXNoLS0+PHA+QmF0dGVyaWVzJiM4MjEyO1N0YWhs bWFuIGFuZCBTenlkbG93c2tpOyBIYXJyaXMsIEFybGVxdWVldXcgKDUpIGFuZCBCcmFkbGV5LiBX JiM4MjEyO0hhcnJpcywgMS0wLiBMJiM4MjEyO1N0YWhsbWFuLiBTYXZlJiM4MjEyO0FybGVxdWVl dXcgKDEpLiBIUiYjODIxMjtOb25lLiA8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRl U3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD5SZWNvcmRzOiBUd2luc2J1cmcgOS00OyBTdG93IDQtOCwgMi02Ljwv cD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluSW5kZW50LS0+PHA+Tm90 ZXM6IFR3aW5zYnVyZzogQ2hyaXN0eSAyIHNpbmdsZS4gU3RvdzogTGFuZyBzaW5nbGUsIDIgUkJJ LjwvcD48cC8+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmUtLT48cD5OT1JUSCBD QU5UT04gSE9PVkVSIDEwLCBHUkVFTiAwPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUEJCQV9CQkFn YXRlTGluZVNjb3JlVG9wMTBwNC0tPjxwPkdyZWVuCTAwMAkwMAkJJiM4MjEyOwkwCTQJMTwvcD48 IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBCQkFfQkJBZ2F0ZUxpbmVTY29yZUJvdDEwcDQtLT48cD5Ib292 ZXIJMDgyCTBYCQkmIzgyMTI7CTEwCTcJMDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdh dGVTdGF0c0xvbmdEYXNoLS0+PHA+QmF0dGVyaWVzJiM4MjEyO1N0b3BwLCBCbGFjayAoMykgYW5k IGNhdGNoZXI7IFdhcmUgYW5kIGNhdGNoZXIuIFcmIzgyMTI7V2FyZS4gTCYjODIxMjtTdG9wcC4g U2F2ZSYjODIxMjtOb25lLiBIUiYjODIxMjtOb25lLiA8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQ U1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbkluZGVudC0tPjxwPk5vdGVzOiBHcmVlbjogV2Vpc3MgMi0yLiBI b292ZXI6IEJpbm5pZSAyLTMsIHJ1biwgUkJJOyBTYXJiYXVnaCAyLTMgMiBSQkksIHJ1bjsgT3By ZWFuIDEtMiBSQkksIDIgcnVucy48L3A+PHAvPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0 ZVNjb3JlLS0+PHA+RklSRVNUT05FIDgsIElNTUFDVUxBVEUgSEVBUlQgMjwvcD48IS0tUFNUWUxF PVNwb3J0cyUzYVBCQkFfQkJBZ2F0ZUxpbmVTY29yZVRvcDEwcDQtLT48cD5GaXJlc3RvbmUJMjAz CTIwMQkwCSYjODIxMjsJOAk3CTE8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQQkJBX0JCQWdhdGVM aW5lU2NvcmVCb3QxMHA0LS0+PHA+SW1tYWN1YXRlIAkyMDAJMDAwCTAJJiM4MjEyOwkyCTkJMjwv cD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0xvbmdEYXNoLS0+PHA+QmF0dGVy aWVzJiM4MjEyO1dlYmVyIGFuZCBEaWVzLCBQb250aXVzICg3KTsgRGF2aXMsIFdheSAoNSksIE1h bGlub3dza2kgKDYpIGFuZCBTd2VlbmV5LiBXJiM4MjEyO1dlYmVyLiBMJiM4MjEyO0RhdmlzLiBT YXZlJiM4MjEyO05vbmUuIEhSJiM4MjEyO05vbmUuIDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBT UkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPlJlY29yZHM6IEZpcmVzdG9uZSAxMC0yLjwvcD48IS0t UFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluSW5kZW50LS0+PHA+Tm90ZXM6IEZp cmVzdG9uZTogRXJpc2V5IDItMiwgMiBzaW5nbGVzLCBCQiwgMyBydW5zOyBKYW1lcyAyLTMsIHNp bmdsZSwgZG91YmxlLCAyIFJCSSwgMiBydW5zOyBXZWJlciBDRywgOUsuPC9wPjxwLz48IS0tUFNU WUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZS0tPjxwPk1BTkNIRVNURVIgMywgSU5ESUFOIFZB TExFWSAxPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUEJCQV9CQkFnYXRlTGluZVNjb3JlVG9wMTBw NC0tPjxwPk1hbmNoZXN0ZXIJMzAwCTAwMAkwCSYjODIxMjsJMwk2CTA8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1T cG9ydHMlM2FQQkJBX0JCQWdhdGVMaW5lU2NvcmVCb3QxMHA0LS0+PHA+SW5kaWFuIFZhbGxleQkw MTAJMDAwCTAJJiM4MjEyOwkxCTMJMTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVT dGF0c0xvbmdEYXNoLS0+PHA+QmF0dGVyaWVzJiM4MjEyO1NlaWRlbDsgTWlsbGVyLiBXJiM4MjEy O1NlaWRlbC4gTCYjODIxMjtNaWxsZXIuIFNhdmUmIzgyMTI7Tm9uZS4gSFImIzgyMTI7Tm9uZS4g PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+UmVjb3Jk czogTWFuY2hlc3RlciA1LTksIDUtMzsgSW5kaWFuIFZhbGxleSA4LTcsIDYtMi48L3A+PCEtLVBT VFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbkluZGVudC0tPjxwPk5vdGVzOiBNYW5j aGVzdGVyOiBNY0ZhZGRlbiAyIHNpbmdsZXM7IEVkd2FyZHMgZG91YmxlLCBSQkkuIEluZGlhbiBW YWxsZXk6IEdhcmFicmFuZHQgZG91YmxlLCBSQkkuPC9wPjxwLz48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUz YVBTUkxfQWdhdGVTY29yZS0tPjxwPkNISVBQRVdBIDYsIERBTFRPTiAyPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9 U3BvcnRzJTNhUEJCQV9CQkFnYXRlTGluZVNjb3JlVG9wMTBwNC0tPjxwPkNoaXBwZXdhCTEwMAkw MTQJMAkmIzgyMTI7CTYJOAkxPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUEJCQV9CQkFnYXRlTGlu ZVNjb3JlQm90MTBwNC0tPjxwPkRhbHRvbgkxMDAJMDAxCTAJJiM4MjEyOwkyCTkJMjwvcD48IS0t UFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0xvbmdEYXNoLS0+PHA+QmF0dGVyaWVzJiM4 MjEyO0h1Z2xhbmQsIFBldGl0ICg2KTsgS2FuZGVsLCBIaWx0eSAoNikuIFcmIzgyMTI7SHVnbGFu ZC4gTCYjODIxMjtLYW5kZWwuIFNhdmUmIzgyMTI7Tm9uZS4gSFImIzgyMTI7Tm9uZS4gPC9wPjwh LS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5JbmRlbnQtLT48cD5Ob3Rlczog Q2hpcHBld2E6IFN1c28gMiBzaW5nbGVzLCBSQkk7IFRob21wc29uIDIgc2luZ2xlcy4gRGFsdG9u OiBDbGFyayAyIHNpbmdsZXM7IEFsZ2VyIGRvdWJsZS4gPC9wPjxwLz48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0 cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZS0tPjxwPlNUUkVFVFNCT1JPIDYsIENPVkVOVFJZIDQ8L3A+PCEt LVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQQkJBX0JCQWdhdGVMaW5lU2NvcmVUb3AxMHA0LS0+PHA+Q292ZW50 cnkJMDAwCTIyCSYjODIxMjsJNAk1CTI8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQQkJBX0JCQWdh dGVMaW5lU2NvcmVCb3QxMHA0LS0+PHA+U3RyZWV0c2Jvcm8JMTUwCTAwCSYjODIxMjsJNgk0CTQ8 L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNMb25nRGFzaC0tPjxwPkJhdHRl cmllcyYjODIxMjtMZWliZXJ0LCBTYWNoZXIgKDIpLCBXaGl0ZSAoNCk7IEFybWJyZWNodC4gVyYj ODIxMjtBcm1icmVjaHQuIEwmIzgyMTI7TGVpYmVydC4gU2F2ZSYjODIxMjtOb25lLiBIUiYjODIx MjtOb25lLiA8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbkluZGVu dC0tPjxwPk5vdGVzOiBDb3ZlbnRyeTogTG9jaGVyIDMgc2luZ2xlcywgUkJJOyBMZWliZXJ0IGRv dWJsZS4gU3RyZWV0c2Jvcm86IEFybWJyZWNodCAyIHNpbmdsZXMsIDIgUkJJcy48L3A+PHAvPjwh LS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlLS0+PHA+TUlORVJWQSAxMCwgU1QuIFRI T01BUyBBUVVJTkFTIDI8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQQkJBX0JCQWdhdGVMaW5lU2Nv cmVUb3AxMHA0LS0+PHA+QXF1aW5hcwkxMDAJMDEwCTAJJiM4MjEyOwkyCTUJMjwvcD48IS0tUFNU WUxFPVNwb3J0cyUzYVBCQkFfQkJBZ2F0ZUxpbmVTY29yZUJvdDEwcDQtLT48cD5NaW5lcnZhCTEy MAkwNzAJWAkmIzgyMTI7CTEwCTExCTA8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRl U3RhdHNMb25nRGFzaC0tPjxwPkJhdHRlcmllcyYjODIxMjtUaG9tYXMsIEd1dGhyaWRnZSAoNSkg YW5kIEhhd2tpbnM7IEhlcnRlbCwgQ2FybCAoNykgYW5kIE1hbGV5LiBXJiM4MjEyO0hlcnRlbCwg Mi0wLiBMJiM4MjEyO1Rob21hcywgMS0yLiBTYXZlJiM4MjEyO05vbmUuIEhSJiM4MjEyO05vbmUu PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+UmVjb3Jk czogU3QuIFRob21hcyBBcXVpbmFzIDctNDsgTWluZXJ2YSAxMi0yLjwvcD48cC8+PCEtLVBTVFlM RT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmUtLT48cD5ST09UU1RPV04gMTEsIEdBUkZJRUxEIDE8 L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQQkJBX0JCQWdhdGVMaW5lU2NvcmVUb3AxMHA0LS0+PHA+ Um9vdHN0b3duCTU1MQkwMAkJJiM4MjEyOwkxMQkxMgkwPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNh UEJCQV9CQkFnYXRlTGluZVNjb3JlQm90MTBwNC0tPjxwPkdhcmZpZWxkCTAxMAkwMAkJJiM4MjEy OwkxCTMJMjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0xvbmdEYXNoLS0+ PHA+QmF0dGVyaWVzJiM4MjEyO05vZWwgYW5kIENhcnVzbzsgV3JpZ2h0LCBLZXlzICgxKSwgSGVu cnkgKDMpLCBSb2JpbnNvbiAoNSkgYW5kIEZhcnJlbGwuIFcmIzgyMTI7Tm9lbCwgMS0wLiBMJiM4 MjEyO1dyaWdodCwgMi0yLiBTYXZlJiM4MjEyO05vbmUuIEhSJiM4MjEyO05vbmUuIDwvcD48IS0t UFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPlJlY29yZHM6IFJvb3Rz dG93biA5LTI7IEdhcmZpZWxkIDMtMy48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRl U3RhdHNQbGFpbkluZGVudC0tPjxwPk5vdGVzOiBSb290c3Rvd246IFRyZXNjb3R0IDIgc2luZ2xl czsgTWNHcmF0aCAyIHNpbmdsZXM7IENhcnVzbyAyIHNpbmdsZXMgMyBSQkkuIEdhcmZpZWxkOiBX YWx0ZXJzIDIgc2luZ2xlcyBSQkkuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0 YXRzUGxhaW5Ob0luZGVudC0tPjxwPjxzdHJvbmc+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9zdHJv bmc+PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9DZW50ZXJlZEhlZDEwLS0+PHA+U2NoZWR1 bGU8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbk5vSW5kZW50LS0+ PHA+PHN0cm9uZz5UdWVzZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz4o QWxsIGdhbWVzIDQ6MzAgcC5tLiwgdW5sZXNzIG5vdGVkKTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5Ob3J0aCBh dCBGaXJlc3RvbmU8L3A+PHA+QnVjaHRlbCBhdCBHYXJmaWVsZDwvcD48cD5Db3ZlbnRyeSBhdCBG aWVsZDwvcD48cD5GaXJlc3RvbmUgYXQgTm9ydGg8L3A+PHA+TGFrZSBhdCBDYW50b24gTWNLaW5s ZXksIDUgcC5tLjwvcD48cD5Ob3Jkb25pYSBhdCBCcmVja3N2aWxsZTwvcD48cD5Ob3J0aCBDYW50 b24gSG9vdmVyIGF0IFBlcnJ5LCA3IHAubS48L3A+PHA+U3RyZWV0c2Jvcm8gYXQgV29vZHJpZGdl PC9wPjxwPlN0LiBWaW5jZW50LVN0LiBNYXJ5IGF0IE1hc3NpbGxvbiwgNSBwLm0uPC9wPjxwPldh ZHN3b3J0aCBhdCBOb3J0aCBSb3lhbHRvbjwvcD48cD48c3Ryb25nPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4 MjEyOzwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPlRodXJzZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3N0cm9u Zz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz4oQWxsIGdhbWVzIDQ6MzAgcC5tLiwgdW5sZXNzIG5vdGVkKTwvc3Ry b25nPjwvcD48cD5NYW5jaGVzdGVyIGF0IEphY2tzb24sIDUgcC5tLjwvcD48cD5Ob3Jkb25pYSBh dCBDdXlhaG9nYSBGYWxsczwvcD48cD5QZXJyeSBhdCBOb3J0aCBDYW50b24gSG9vdmVyLCA1IHAu bS48L3A+PHA+U3RyZWV0c2Jvcm8gYXQgRmllbGQ8L3A+PHA+V2Fkc3dvcnRoIGF0IFR3aW5zYnVy ZzwvcD48cD5Xb29kcmlkZ2UgYXQgQ2xvdmVybGVhZjwvcD48cD5HYXJmaWVsZCBhdCBOb3J0aDwv cD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfMTRwdEFnYXRlSGVkV1J1bGUtLT48cD5TT0ZUQkFM TDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQ2VudGVyZWRIZWQxMC0tPjxwPlNjb3Jpbmcg U3VtbWFyaWVzPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlLS0+PHA+UEVS UlkgMiwgTk9SVEggQ0FOVE9OIEhPT1ZFUiAwPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUEJCQV9C QkFnYXRlTGluZVNjb3JlVG9wMTBwNC0tPjxwPlBlcnJ5CTAwMAkwMDAJMgkmIzgyMTI7CTIJNAkw PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUEJCQV9CQkFnYXRlTGluZVNjb3JlQm90MTBwNC0tPjxw Pkhvb3ZlcgkwMDAJMDAwCTAJJiM4MjEyOwkwCTQJMDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBT UkxfQWdhdGVTdGF0c0xvbmdEYXNoLS0+PHA+QmF0dGVyaWVzJiM4MjEyO0dvdHRzaGFsbCBhbmQg Ry4gRHVyaXVleDsgVmVzY28gYW5kIERldm9lLiBXJiM4MjEyO0dvdHRzaGFsbCwgNC0xLiBMJiM4 MjEyO1Zlc2NvLCA4LTUuIFNhdmUmIzgyMTI7Tm9uZS4gSFImIzgyMTI7Tm9uZS4gPC9wPjwhLS1Q U1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+UmVjb3JkczogUGVycnkg MTItMiwgNy0wOyBIb292ZXIgOC01LCA0LTMuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9B Z2F0ZVN0YXRzUGxhaW5JbmRlbnQtLT48cD5Ob3RlczogUGVycnk6IEFybXN0cm9uZyBSQkkgdHJp cGxlOyBEdXJpZXV4IFJCSSBkb3VibGUuIEhvb3ZlcjogWXVuIDItMyBkb3VibGUuPC9wPjxwLz48 IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZS0tPjxwPlNUUkVFVFNCT1JPIDUsIENV WUFIT0dBIEZBTExTIDI8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQQkJBX0JCQWdhdGVMaW5lU2Nv cmVUb3AxMHA0LS0+PHA+U3RyZWV0c2Jvcm8JMTAwCTA0MAkwCSYjODIxMjsJNQk3CTI8L3A+PCEt LVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQQkJBX0JCQWdhdGVMaW5lU2NvcmVCb3QxMHA0LS0+PHA+Q3V5LiBG YWxscwkwMDAJMDExCTAJJiM4MjEyOwkyCTcJMjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxf QWdhdGVTdGF0c0xvbmdEYXNoLS0+PHA+QmF0dGVyaWVzJiM4MjEyO01hdHVzaWsgYW5kIFlhdGVz OyBNaWxlcyBhbmQgRmFybWVyLiBXJiM4MjEyO01hdHVzaWsuIEwmIzgyMTI7TWlsZXMsIDAtNC4g U2F2ZSYjODIxMjtOb25lLiBIUiYjODIxMjtTdHJlZXRzYm9ybzogUmljZS48L3A+PCEtLVBTVFlM RT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbkluZGVudC0tPjxwPk5vdGVzOiBTdHJlZXRz Ym9ybzogUmljZSBob21lIHJ1biwgZG91YmxlLiBDdXlhaG9nYSBGYWxsczogQW5kZXhsZXIgZG91 YmxlLCAyIHNpbmdsZXMuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxh aW5Ob0luZGVudC0tPjxwLz48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZS0tPjxw PkNSRVNUV09PRCA1LCBTVC4gVEhPTUFTIEFRVUlOQVMgMjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUz YVBCQkFfQkJBZ2F0ZUxpbmVTY29yZVRvcDEwcDQtLT48cD5BcXVpbmFzCTAwMAkwMDAJMgkmIzgy MTI7CTIJNQkyPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUEJCQV9CQkFnYXRlTGluZVNjb3JlQm90 MTBwNC0tPjxwPkNyZXN0d29vZAkxMDAJNDAwCVgJJiM4MjEyOwk1CTgJMjwvcD48IS0tUFNUWUxF PVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0xvbmdEYXNoLS0+PHA+QmF0dGVyaWVzJiM4MjEyO01v b3JlIGFuZCBOL0E7IEN5bWFuc2tpIGFuZCBOL0EuIFcmIzgyMTI7Q3ltYW5za2ksIDYtMC4gTCYj ODIxMjtNb29yZS4gU2F2ZSYjODIxMjtOb25lLiBIUiYjODIxMjtOb25lLjwvcD48IS0tUFNUWUxF PVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPlJlY29yZHM6IENyZXN0d29vZCA4 LTIuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5JbmRlbnQtLT48 cD5Ob3RlczogQ3Jlc3R3b29kOiBTaS4gR3JlZ2VsIGRvdWJsZSwgMiBSQkkuPC9wPjwhLS1QU1RZ TEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlLS0+PHA+R1JFRU4gMywgR0xFTk9BSyAyICg4KTwv cD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBCQkFfQkJBZ2F0ZUxpbmVTY29yZVRvcDEwcDQtLT48cD5H bGVuT2FrCTEwMAkwMTAJMDAJJiM4MjEyOwkyCTExCTI8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQ QkJBX0JCQWdhdGVMaW5lU2NvcmVCb3QxMHA0LS0+PHA+R3JlZW4JMDAwCTIwMAkwMQkmIzgyMTI7 CTMJMTIJMTwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0xvbmdEYXNoLS0+ PHA+QmF0dGVyaWVzJiM4MjEyO01vcm8uIFcmIzgyMTI7TW9ybywgMTEtNC4gU2F2ZSYjODIxMjtO b25lLiBIUiYjODIxMjtOb25lLiA8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3Rh dHNDb2xvbnMtLT48cD5SZWNvcmRzOiBHcmVlbiAxMi00LCAzLTMuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3Bv cnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5JbmRlbnQtLT48cD5Ob3RlczogR3JlZW46IExhbmll ciAzLTQ7IFJpY2ttYW4gMy0zLCBSQkk7IFBpenppbm8gMi00LjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0 cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZS0tPjxwPkdyYW5kIFN0cmFuZCBDbGFzc2ljPC9wPjxwPkRFRVAg UlVOIChOLkMuKSA2LCBFTExFVCA0PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUEJCQV9CQkFnYXRl TGluZVNjb3JlVG9wMTBwNC0tPjxwPkRlZXAgUnVuCTAxMAkwMzAJMgkmIzgyMTI7CTYJOAkyPC9w PjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUEJCQV9CQkFnYXRlTGluZVNjb3JlQm90MTBwNC0tPjxwPkVs bGV0CTEwMAkzMDAJMAkmIzgyMTI7CTQJNwkyPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9B Z2F0ZVN0YXRzTG9uZ0Rhc2gtLT48cD5CYXR0ZXJpZXMmIzgyMTI7RGF3c29uLCBMdWNhcyAoNCkg YW5kIEdyYWhhbTsgQW5kZXJzb24gYW5kIEhheWVzLiBXJiM4MjEyO0x1Y2FzLiBMJiM4MjEyO0Fu ZGVyc29uLCA0LTIuIFNhdmUmIzgyMTI7Tm9uZS4gSFImIzgyMTI7Tm9uZS48L3A+PCEtLVBTVFlM RT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD5SZWNvcmRzOiBFbGxldCA0LTIu PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5JbmRlbnQtLT48cD5O b3RlczogRWxsZXQ6IE11cnJheSBkb3VibGUsIHRyaXBsZSwgMiBSQkk7IEhheWVzIHRyaXBsZTsg R29sZGVuIGRvdWJsZS48L3A+PHAvPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3Jl LS0+PHA+SU5ESUFOIFZBTExFWSAxMiwgTUFOQ0hFU1RFUiA4PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRz JTNhUEJCQV9CQkFnYXRlTGluZVNjb3JlVG9wMTBwNC0tPjxwPk1hbmNoZXN0ZXIJMDIxCTUwMAkw CSYjODIxMjsJOAk5CTI8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQQkJBX0JCQWdhdGVMaW5lU2Nv cmVCb3QxMHA0LS0+PHA+SW5kaWFuIFZhbGxleQkzMDQJNDEwCVgJJiM4MjEyOwkxMgkxMwkwPC9w PjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzTG9uZ0Rhc2gtLT48cD5CYXR0ZXJp ZXMmIzgyMTI7RG9sbCwgTWNWYW5leSAoMykgYW5kIEJlbGw7IEsuIFRzY2h1ZHksIEEuIFRzY2h1 ZHkgKDQpIGFuZCBEcnlkZW4uIFcmIzgyMTI7QS4gVHNjaHVkeS4gTCYjODIxMjtNY1ZhbmV5LCA0 LTIuIFNhdmUmIzgyMTI7Tm9uZS4gSFImIzgyMTI7TWFuY2hlc3RlcjogTWNWYW5leSAoMikuIDwv cD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPlJlY29yZHM6 IE1hbmNoZXN0ZXIgMTAtNiwgNS0yOyBJbmRpYW4gOC00LCA1LTMuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3Bv cnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5JbmRlbnQtLT48cD5Ob3RlczogTWFuY2hlc3Rlcjog QmVsbCAyIGRvdWJsZXMsIERvbGwgc2luZ2xlLCBkb3VibGUgMiBSQkksIE1jVmFuZXkgc2luZ2Us IEhSLCAzIFJCSS4gIEluZGlhbiBWYWxsZXk6IFdpbGxpYW1zIDIgc2luZ2xlcywgZG91YmxlLCB0 cmlwbGU7IERyeWRlbiBzaW5nbGUsIDIgZG91YmxlczsgRG9ydG8gMiBzaW5nbGVzLjwvcD48cC8+ PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmUtLT48cD5TUFJJTkdGSUVMRCA5LCBD TE9WRVJMRUFGIDY8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQQkJBX0JCQWdhdGVMaW5lU2NvcmVU b3AxMHA0LS0+PHA+U3ByaW5nZmllbGQJMDIwCTA1MgkmIzgyMTI7CTkJMTAJMjwvcD48IS0tUFNU WUxFPVNwb3J0cyUzYVBCQkFfQkJBZ2F0ZUxpbmVTY29yZUJvdDEwcDQtLT48cD5DbG92ZXJsZWFm CTAyMQkwMjEJJiM4MjEyOwk2CTgJMjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVT dGF0c0xvbmdEYXNoLS0+PHA+QmF0dGVyaWVzJiM4MjEyO01pbGxlciBhbmQgRXZhbnM7IEdvb2Rl LCBTd2FpbiAoNSkgYW5kIEFkLiBHcmF5LiBXJiM4MjEyO01pbGxlciwgMy0xLiBMJiM4MjEyO0dv b2RlLCAwLTUuIFNhdmUmIzgyMTI7Tm9uZS4gSFImIzgyMTI7Tm9uZS48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1T cG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD5SZWNvcmRzOiBTcHJpbmdmaWVsZCA3 LTMsIDYtMTsgQ2xvdmVybGVhZiAxLTExLCAwLTYuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNS TF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5JbmRlbnQtLT48cD5Ob3RlczogU3ByaW5nZmllbGQ6IEhhbGwgMi1m b3ItMiwgZG91YmxlLCAyIFJ1bnMsIDIgU0I7IENyYWZ0IDItZm9yLTQsIDIgUnVucywgUkJJLiBD bG92ZXJsZWFmOiBBZC4gR3JheSBkb3VibGUsIDIgUnVuczsgU3dhaW4gZG91YmxlLCAyIFJ1bnMs IFJCSTsgR29vZGUgMi1mb3ItMiwgZG91YmxlLCBSdW4sIFJCSS48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9y dHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cC8+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JM X0FnYXRlU2NvcmUtLT48cD5XQVRFUkxPTyAxMywgV09PRFJJREdFIDI8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1T cG9ydHMlM2FQQkJBX0JCQWdhdGVMaW5lU2NvcmVUb3AxMHA0LS0+PHA+V2F0ZXJsb28JMTI4CTAy CSYjODIxMjsJMTMJMTMJMDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBCQkFfQkJBZ2F0ZUxpbmVT Y29yZUJvdDEwcDQtLT48cD5Xb29kcmlkZ2UJMDAwCTIwCSYjODIxMjsJMgkzCTA8L3A+PCEtLVBT VFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNMb25nRGFzaC0tPjxwPkJhdHRlcmllcyYjODIx MjtLZWhyZXIsIExhdWNrICg1KSBhbmQgQ2llcGxpbnNraTsgV2lnYWwsIFJhaWQgKDMpIGFuZCBK ZW5raW5zLiBXJiM4MjEyO0tlaHJlciwgOC0xLiBMJiM4MjEyO1dpZ2FsLCAyLTEuIFNhdmUmIzgy MTI7Tm9uZS4gSFImIzgyMTI7V2F0ZXJsb286IEtlci4gTW9yZSAoMiksIENpZXBsaW5za2kgKDcp LjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPlJlY29y ZHM6IFdhdGVybG9vIDgtMSwgNC0xOyBXb29kcmlkZ2UgNy01LCAzLTMuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9 U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5JbmRlbnQtLT48cD5Ob3RlczogV2F0ZXJsb286 IEtlci4gTW9yZSBncmFuZCBzbGFtOyBDaWVwbGluc2tpIGhvbWUgcnVuLCBkb3VibGU7IExhdWNr IHR3byBkb3VibGVzLCBzaW5nbGUuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0 YXRzUGxhaW5Ob0luZGVudC0tPjxwLz48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29y ZS0tPjxwPkZBSVJMRVNTIDksIENWQ0EgMjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBCQkFfQkJB Z2F0ZUxpbmVTY29yZVRvcDEwcDQtLT48cD5DVkNBCTAyMAkwMDAJMAkmIzgyMTI7CTIJNQkyPC9w PjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUEJCQV9CQkFnYXRlTGluZVNjb3JlQm90MTBwNC0tPjxwPkZh aXJsZXNzCTEwMgkwMjQJWAkmIzgyMTI7CTkJMTQJMDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBT UkxfQWdhdGVTdGF0c0xvbmdEYXNoLS0+PHA+QmF0dGVyaWVzJiM4MjEyO0N1cmNpbyBhbmQgR2Vy emVueTsgQnJpbmRsZXksIFRheWxvciAoNSkgYW5kIFNsdXR6LiBXJiM4MjEyO0JyaW5kbGV5LCA0 LTMuIEwmIzgyMTI7Q3VyY2lvLCA2LTIuIFNhdmUmIzgyMTI7Tm9uZS4gSFImIzgyMTI7Tm9uZS4g PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+UmVjb3Jk czogQ1ZDQSA2LTQ7IEZhaXJsZXNzIDktNC48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0Fn YXRlU3RhdHNQbGFpbkluZGVudC0tPjxwPk5vdGVzOiBDVkNBOiBBc2h0b24gZG91YmxlLCBydW47 IE1jTmVpbCB0cmlwbGUsIFJCSS4gRmFpcmxlc3M6IER1cmFudCBzaW5nbGUsIHRyaXBsZSwgMiBy dW5zOyBNYWhlciBkb3VibGUsIDIgUkJJczsgU2x1dHogMiBkb3VibGVzLCB0cmlwbGUsIDIgUkJJ cywgMyBydW5zOyBUYXlsb3IgMiBzaW5nbGVzLCBkb3VibGUsIFJCSSwgMiBydW5zLjwvcD48IS0t UFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1BsYWluTm9JbmRlbnQtLT48cD48c3Ryb25n PiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvc3Ryb25nPjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBT UkxfQ2VudGVyZWRIZWQxMC0tPjxwPlNjaGVkdWxlPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNS TF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5Ob0luZGVudC0tPjxwPjxzdHJvbmc+VHVlc2RheSYjODIxNztzIEdh bWVzPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+KEFsbCBnYW1lcyA0OjMwIHAubS4sIHVubGVzcyBu b3RlZCk8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+Tm9ydGggYXQgQnVjaHRlbCwgNDo0NSBwLm0uPC9wPjxwPktl bm1vcmUgYXQgRWxsZXQ8L3A+PHA+TW9nYWRvcmUgYXQgQ3Jlc3R3b29kLCA0OjE1IHAubS48L3A+ PHA+Tm9yZG9uaWEgYXQgV2Fkc3dvcnRoPC9wPjxwPk5vcnRvbiBhdCBDbG92ZXJsZWFmPC9wPjxw PjxzdHJvbmc+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+V2Vk bmVzZGF5JiM4MjE3O3MgR2FtZXM8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz4oQWxsIGdhbWVzIDQ6 MzAgcC5tLiwgdW5sZXNzIG5vdGVkKTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5Db3BsZXkgYXQgTm9ydG9uPC9w PjxwPkdhcmZpZWxkIGF0IENhbnRvbiBNY0tpbmxleSwgNSBwLm0uPC9wPjxwPk1hbmNoZXN0ZXIg YXQgQ1ZDQTwvcD48cD5Nb2dhZG9yZSBhdCBSYXZlbm5hLCA0OjE1IHAubS48L3A+PCEtLVBTVFlM RT1TcG9ydHMlM2FQU1JMXzE0cHRBZ2F0ZUhlZFdSdWxlLS0+PHA+VEVOTklTPC9wPjwhLS1QU1RZ TEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlV1J1bGVzLS0+PHA+SElHSExBTkQgNSwgQkFSQkVS VE9OIDA8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD5T aW5nbGVzOiBIYWRsZXIgKEgpIGQuIE1pdGNoZWxsIDYtMCwgNi0wOyBLdWN6eW5za2kgKEgpIGQu IE11c2hpc2t5IDYtMSwgNi0xOyBZYW1hdCAoSCkgZC4gU3RlZmFuIDYtMCwgNi0wLjwvcD48cD5E b3VibGVzOiBHaWxsaW4tTGllYmVuZ3V0aCAoSCkgZC4gTGVtbW9uLUJpdHRpbmdlciA2LTEsIDYt MDsgQmVseWFuc2tpZXktV2ViYiAoSCkgZC4gUmFtc2V5LUtyYXZsamFjYSA2LTAsIDYtMC48L3A+ PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbkluZGVudC0tPjxwPjxzdHJv bmc+UmVjb3Jkczo8L3N0cm9uZz4gSGlnaGxhbmQgOC0zLCAzLTIuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3Bv cnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0YXRzUGxhaW5Ob0luZGVudC0tPjxwLz48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0 cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTY29yZVdSdWxlcy0tPjxwPkxPVUlTVklMTEUgNSwgVU5JVEVEIDA8L3A+ PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD5TaW5nbGVzOiBQ dWt5cyAoTCkgZC4gQnJpZWNrIDYtMCwgNi0wOyBSaWNoYXJkcyAoTCkgZC4gU3RyYXR0b24gNi0w LCA2LTA7IEVuZWl4IChMKSBkLiBCYWtlciA2LTAsIDYtMC48L3A+PHA+RG91YmxlczogSGVycm9u LUVkZGlucyAoTCkgZC4gTGluLUhvZm1laXN0ZXIgNi0wLCA2LTA7IEhhbGwtR3Jvbm93IChMKSBk LiBEaWNrZW5zLVN0ZXdhcnQgNi0wLCA2LTAuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9B Z2F0ZVN0YXRzUGxhaW5JbmRlbnQtLT48cD48c3Ryb25nPlJlY29yZHM6PC9zdHJvbmc+IExvdWlz dmlsbGUgMTEtMi48L3A+PHAvPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlV1J1 bGVzLS0+PHA+TE9SRFNUT1dOIDMsIFJBVkVOTkEgMjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBT UkxfQWdhdGVTdGF0c0NvbG9ucy0tPjxwPlNpbmdsZXM6IEFocmVucyAoTCkgZC4gV2lsbGlhbXMg My02LCA2LTQsIDYtNDsgV2lubmluZyAoUikgZC4gUHlsZXMgNi0wLCA2LTA7IEJha2VyIChMKSBk LiBHYWRkeSA1LTcsIDYtMiwgNy02LjwvcD48cD5Eb3VibGVzOiBTZWtlcmVrLU1pbGhvYW4gKEwp IGQuIENvbXBlbGktU3Bpa2VyIDYtMiwgNS03LCA2LTM7IE1pY2hhZWwtS292YWNpYyAoUikgZC4g Q2FtcGJlbGwtTmVpc3dhbmdlciA2LTIsIDYtMi48L3A+PHAvPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNh UFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlV1J1bGVzLS0+PHA+VFdJTlNCVVJHIDUsIE5PUkRPTklBIDA8L3A+PCEt LVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cD5TaW5nbGVzOiBOZXNp YyAoVCkgZC4gSXllciA2LTAsIDYtMDsgQmVsbCAoVCkgZC4gUGVkb25lIDYtMCwgNi0yOyBFLiBO YW5hIChUKSBkLiBEb2RkcyA2LTAgNi0wLjwvcD48cD5Eb3VibGVzOiBDYXJjaW9uZS1ELiBOYW5h IChUKSBkLiBFaHJtYW4tSGFycCA2LTMsIDYtMzsgTWNJbHJveS1MZWNhcm9zIChUKSBkLiBMZXot TWF0dGVpIDYtMSwgNi0xLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVNwb3J0cyUzYVBTUkxfQWdhdGVTdGF0c1Bs YWluSW5kZW50LS0+PHA+PHN0cm9uZz5SZWNvcmRzOjwvc3Ryb25nPiBUd2luc2J1cmcgOC0zLCAz LTM8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48cC8+PCEt LVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU2NvcmVXUnVsZXMtLT48cD5CUkVDS1NWSUxMRSA0 LCBTVE9XIDE8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNDb2xvbnMtLT48 cD5TaW5nbGVzOiBZZWggKEIpIGQuIENyYXdsZXkgNS03LCA2LTEsIDYtMzsgRHUuIFNtYXJ0eSAo QikgZC4gS2xpbmUgNi0wLCA2LTE7IERpLiBTbWFydHkgKEIpIGQuIENhc2VuaGVpc2VyIDYtMCwg Ni0wLjwvcD48cD5Eb3VibGVzOiBaaHUtV29vIChCKSBkLiBLb3dhbGN6eWstQm9laG0gNy02LCA2 LTQ7IFNoYWgtV2FsYnVybiAoUykgZC4gS29sbG9tLVllZSA2LTIsIDYtNC48L3A+PCEtLVBTVFlM RT1TcG9ydHMlM2FQU1JMX0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbkluZGVudC0tPjxwPjxzdHJvbmc+UmVjb3Jk czo8L3N0cm9uZz4gU3RvdyAzLTQuPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVN0 YXRzQ29sb25zLS0+PHAvPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlV1J1bGVz LS0+PHA+UkVWRVJFIDUsIFRBTExNQURHRSAwPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9B Z2F0ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+U2luZ2xlczogUmFqIEt1bWFyIChSKSBkLiBSb3R1bmRhIDYt MCwgNi0wOyBSYW0gS3VtYXIgKFIpIGQuIFphbGFyIDYtMSwgNi0wOyBLb3NpY2ggKFIpIGQuIEZv cnRzZXJhcyA2LTAsIDYtMC48L3A+PHA+RG91YmxlczogVHJlaGFuLUxpIChSKSBkLiBTdWJlci1M YU1hbmN1c2EgNi0wLCA2LTA7IFNoaW4tTWFsaWsgKFIpIGQuIFBhbG1lci1Ib2FuZyA2LTAsIDYt MC48L3A+PHAvPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0ZVNjb3JlV1J1bGVzLS0+PHA+ Q0FOVE9OIFNPVVRIIDUsIEhJTEFORCAwPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9U3BvcnRzJTNhUFNSTF9BZ2F0 ZVN0YXRzQ29sb25zLS0+PHA+U2luZ2xlczogRnJhbmtzIChDUykgZC4gSi4gTWlsbGVyIDYtMSwg Ni0wOyBNY015bGVyIChDUykgZC4gU2NobGFiYWNoIDYtNywgNi0yLCAxMC04OyBNb3JyaXMgKENT KSBkLiBCLiBNaWxsZXIgNi0xLCA3LTYuPC9wPjxwPkRvdWJsZXM6IFRob21wc29uLUplcHNlbiAo Q1MpIGQuIE1hc3QtUC4gTWlsbGVyIDYtMSwgNi0wOyBDLiBNY0NhYmUtUS4gTWNDYWJlIChDUykg ZC4gQ29vcGVyLUhvc3RldGxlciA2LTAsIDYtMS48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1TcG9ydHMlM2FQU1JM X0FnYXRlU3RhdHNQbGFpbkluZGVudC0tPjxwPjxzdHJvbmc+UmVjb3Jkczo8L3N0cm9uZz4gQ2Fu dG9uIFNvdXRoIDQtNiwgMy0yLjwvcD48cC8+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.