All CATEGORIES
☰ Menu

RESULTS & SCHEDULES

High school scores, summaries and schedules — June 2

Published: June 2, 2017 - 09:59 PM

MORE IN SPORTS

talmadge04_01 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
High school baseball / Tallmadge 4, Dayton Chaminade Julienne 0: Blue Devils use ‘small ball’ to win Division II state championship

Columbus: It turns out small ball can win big trophies.

cavs04
Cavaliers’ Tristan Thompson knows ‘past the thermostat’ level required in NBA Finals Game 2 vs. Warriors
dyer01cut_01
Bob Dyer: He helps the Cavs find their footing
Ryan Lewis: Indians keep standing as top contender in weak division despite imperfect start
Boys track and field: St. V-M wins state relay title; GlenOak, Hoover standouts earn state crowns; Woodridge, CVCA, Medina athletes place second
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next